Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самореализация: столичные психологи назвали способы найти дело по душе

Павел Гриднев
Общество
Самореализация: столичные психологи назвали способы найти дело по душе
Фото: Рixabay

Каждый мечтает найти свое призвание. Мы прислушиваемся к себе уже в школьные годы, присматриваемся к учебным дисциплинам: что откликнется в душе, где вспыхнет тот самый живой интерес, который вскружит голову и увлечет. Правда, жизнь не всегда идет по плану, и мы порой выбираем совсем не ту сферу, в которой на самом деле хотели бы реализоваться. Как не предать себя и отыскать дело по душе, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Бахурина.

Здорово, если в выпускных классах совпадают желания и возможности, мы поступаем в понравившийся вуз, начинаем изучать любимое дело и осваивать заветную профессию. Дальше нас ждут любимая работа, карьера и успех. Но что, если в какой-то момент приходит разочарование в своем выборе и появляется стремление начать все с нуля?

— Если выбранный ранее путь больше не устраивает, хочется попробовать себя в другом направлении, но поиски работы терпят фиаско, важно взять паузу и проанализировать — почему так происходит, какая часть ответственности за ситуацию лежит на нас, а что от нас не зависит. Ответьте себе на вопрос: что я могу изменить, чтобы добиться желаемого?, — рекомендует специалист.

Хочу — Могу — Надо

Хорошей опорой для самореализации может стать схема выбора профессии таким образом, чтобы будущая работа была одновременно интересной, посильной и полезной обществу. Для этого ее следует оценить по трем критериям.

  • Хочу: что мне нравится делать? Это пространство профессиональных склонностей, интересов, стремлений — то есть, желание заниматься выбранным делом.
  • Могу: что я умею делать, что получается хорошо, каков мой профессиональный опыт? Чем мне приходилось заниматься в жизни, помимо выбранной профессии? Это область способностей, талантов, возможностей.
  • Надо: есть ли потребность в моих умениях на рынке труда, много ли у меня конкурентов? Другими словами, это востребованность профессии.

Первые шаги к успеху

Опыт и знания, безусловно, важны. Но не стоит делать ставку лишь только на них. Ключевую роль играют, в том числе, и личностные особенности: общительность, дружелюбие, ответственность, открытость новому, стрессоустойчивость.

Выбирая дело по душе, нужно помнить и о другом значимом нюансе: не только организация оценивает кандидата, но и кандидат выбирает себе место работы. Нам предлагают оплату труда, социальный пакет, а вместе с ними и психологическую атмосферу в коллективе. Последний пункт особенно важен, поскольку трудовая деятельность занимает треть нашей жизни. Поэтому хорошая работа – это, в том числе, и дружеские, деловые отношения. Они порой стоят дороже денег.

— Новая профессия, коллектив и организация, в которой будете трудиться, могут вызывать тревогу — это нормальное чувство. Главное помнить, что идеальной работы не бывает. Баланс требует усилий и выбора, что предпочесть и с чем смириться. Обязательно верьте в удачу, при этом тщательно готовьтесь к встрече для собеседования. Заводите профессиональные связи, будьте гибче и постоянно учитесь. Думайте, как можете пригодиться организации. Эти простые правила помогут лучше понять себя, свои желания и найти тот род занятий, который будет приносить радость, — добавила психолог.

В юности могла сложиться ситуация, когда на наш выбор профессии повлияли внешние обстоятельства. Не стоит дискредитировать эту часть жизни, лучшим решением будет взять ее в копилку личного опыта. Опираясь на него, будет проще продолжить путь.

Пробуйте

Иначе как можно понять, нравится выбранная сфера деятельности или нет. Сегодня для этого возможностей достаточно: многие работодатели предлагают стажировки (в том числе оплачиваемые), есть руководители, готовые взять под свое крыло учеников и вырастить их до первоклассных профессионалов. Когда придет понимание, что работа — та самая, нужно смело нырять в нее с головой.

Развивайтесь

Найти себя и свое место в жизни — задача не из легких. Возможно, ее решение потребует времени. Не стоит терять его зря, а лучше использовать продуктивно: например, продолжать совершенствование и саморазвитие, проходить мастер-классы, повышать квалификацию.

Обращайтесь за помощью

От неудач никто не застрахован, но ошибки — лишь часть пути. Это то, на чем мы учимся. Если есть трудности с пониманием себя, своих желаний, с выбором профессии — за помощью и поддержкой можно обратиться к специалисту. В доверительной атмосфере будет возможность поговорить о сложностях, узнать причину проблем и наметить возможные сценарии выхода из ситуации.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 18 ноября состоится онлайн-мероприятие «Обретение себя», на котором психолог расскажет о процессе сепарации, сепарационной тревоге и травмах, о преодолении разных потерь и чувствах, сопровождающих взросление

Профессии Карьера Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте