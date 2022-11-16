Самореализация: столичные психологи назвали способы найти дело по душе

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Каждый мечтает найти свое призвание. Мы прислушиваемся к себе уже в школьные годы, присматриваемся к учебным дисциплинам: что откликнется в душе, где вспыхнет тот самый живой интерес, который вскружит голову и увлечет. Правда, жизнь не всегда идет по плану, и мы порой выбираем совсем не ту сферу, в которой на самом деле хотели бы реализоваться. Как не предать себя и отыскать дело по душе, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Бахурина.

Здорово, если в выпускных классах совпадают желания и возможности, мы поступаем в понравившийся вуз, начинаем изучать любимое дело и осваивать заветную профессию. Дальше нас ждут любимая работа, карьера и успех. Но что, если в какой-то момент приходит разочарование в своем выборе и появляется стремление начать все с нуля?

— Если выбранный ранее путь больше не устраивает, хочется попробовать себя в другом направлении, но поиски работы терпят фиаско, важно взять паузу и проанализировать — почему так происходит, какая часть ответственности за ситуацию лежит на нас, а что от нас не зависит. Ответьте себе на вопрос: что я могу изменить, чтобы добиться желаемого?, — рекомендует специалист.

Хочу — Могу — Надо

Хорошей опорой для самореализации может стать схема выбора профессии таким образом, чтобы будущая работа была одновременно интересной, посильной и полезной обществу. Для этого ее следует оценить по трем критериям.

Хочу: что мне нравится делать? Это пространство профессиональных склонностей, интересов, стремлений — то есть, желание заниматься выбранным делом.

что мне нравится делать? Это пространство профессиональных склонностей, интересов, стремлений — то есть, желание заниматься выбранным делом. Могу : что я умею делать, что получается хорошо, каков мой профессиональный опыт? Чем мне приходилось заниматься в жизни, помимо выбранной профессии? Это область способностей, талантов, возможностей.

: что я умею делать, что получается хорошо, каков мой профессиональный опыт? Чем мне приходилось заниматься в жизни, помимо выбранной профессии? Это область способностей, талантов, возможностей. Надо: есть ли потребность в моих умениях на рынке труда, много ли у меня конкурентов? Другими словами, это востребованность профессии.

Первые шаги к успеху

Опыт и знания, безусловно, важны. Но не стоит делать ставку лишь только на них. Ключевую роль играют, в том числе, и личностные особенности: общительность, дружелюбие, ответственность, открытость новому, стрессоустойчивость.

Выбирая дело по душе, нужно помнить и о другом значимом нюансе: не только организация оценивает кандидата, но и кандидат выбирает себе место работы. Нам предлагают оплату труда, социальный пакет, а вместе с ними и психологическую атмосферу в коллективе. Последний пункт особенно важен, поскольку трудовая деятельность занимает треть нашей жизни. Поэтому хорошая работа – это, в том числе, и дружеские, деловые отношения. Они порой стоят дороже денег.

— Новая профессия, коллектив и организация, в которой будете трудиться, могут вызывать тревогу — это нормальное чувство. Главное помнить, что идеальной работы не бывает. Баланс требует усилий и выбора, что предпочесть и с чем смириться. Обязательно верьте в удачу, при этом тщательно готовьтесь к встрече для собеседования. Заводите профессиональные связи, будьте гибче и постоянно учитесь. Думайте, как можете пригодиться организации. Эти простые правила помогут лучше понять себя, свои желания и найти тот род занятий, который будет приносить радость, — добавила психолог.

В юности могла сложиться ситуация, когда на наш выбор профессии повлияли внешние обстоятельства. Не стоит дискредитировать эту часть жизни, лучшим решением будет взять ее в копилку личного опыта. Опираясь на него, будет проще продолжить путь.

Пробуйте

Иначе как можно понять, нравится выбранная сфера деятельности или нет. Сегодня для этого возможностей достаточно: многие работодатели предлагают стажировки (в том числе оплачиваемые), есть руководители, готовые взять под свое крыло учеников и вырастить их до первоклассных профессионалов. Когда придет понимание, что работа — та самая, нужно смело нырять в нее с головой.

Развивайтесь

Найти себя и свое место в жизни — задача не из легких. Возможно, ее решение потребует времени. Не стоит терять его зря, а лучше использовать продуктивно: например, продолжать совершенствование и саморазвитие, проходить мастер-классы, повышать квалификацию.

Обращайтесь за помощью

От неудач никто не застрахован, но ошибки — лишь часть пути. Это то, на чем мы учимся. Если есть трудности с пониманием себя, своих желаний, с выбором профессии — за помощью и поддержкой можно обратиться к специалисту. В доверительной атмосфере будет возможность поговорить о сложностях, узнать причину проблем и наметить возможные сценарии выхода из ситуации.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

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