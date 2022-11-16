Система экомониторинга столичного предприятия признана лучшим проектом

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Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ) Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» признана лучшим в России проектом в области цифровизации экологии на ежегодном всероссийском конкурсе «Надежный партнер — Экология». Конкурс проводился Российским экологическим обществом при поддержке Минприроды, Минэнерго России и правительства Москвы.

Московский НПЗ первым в отрасли внедрил АСМВ. Система охватывает основные технологические установки. Датчики непрерывно контролируют качество воздуха. Данные поступают в Росприроднадзор, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и в службы завода. Это позволяет получать исчерпывающую информацию об экологической ситуации на территории предприятия.

— На данный момент «Газпром нефть» занимает лидирующие позиции в области применения цифровых технологий, в том числе для охраны окружающей среды. Благодаря добровольному внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха на своих нефтеперерабатывающих заводах компания приобрела важную для нас экспертизу. Мы рассчитываем, что технологии «Газпром нефти» будут применены и в создаваемой Минприроды России национальной системе мониторинга окружающей среды, — сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.