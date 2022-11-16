Телеведущая Юлия Барановская: Побывав на передовой, стала больше ценить жизнь

Фото: Из личного архива Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская в очередной раз вернулась с Донбасса, где со своей съемочной группой готовила для Первого канала проект «Письмо с фронта».

— Юлия, в чем основной посыл вашей программы?

— Мы ездим к нашим бойцам на передовую, снимаем послания для их близких. А потом эти видеоприветы показываем по телевидению. Вот такие получаются «Письма с фронта». Сейчас там много мобилизованных ребят, за них переживают семьи. Хотела бы обратиться к ним: не впадайте в панику, если кто-то не выходит на связь.

Я была на Донбассе не раз и точно знаю, что порой нет возможности дозвониться. Надо верить в то, что ребята вернутся домой целыми, невредимыми и с победой!

— Как ваши поездки на Донбасс воспринимают близкие, дети?

— Переживают. Сначала сильно, потом привыкли и немного успокоились. Хотя кто-то до сих пор говорит: «Юль, может, все же не поедешь?» Всеми движет лишь одно — любовь и переживания. Пытаются отговорить меня ради моей безопасности. Там ведь ее, понятное дело, никто гарантировать не может. Обычно водитель довозит меня и съемочную группу до границы, оставляет там и возвращается в Москву. Через какое-то время нас забирает. Приезжает уже с полной машиной всего необходимого для нуждающихся. Мои дети активно помогают все собирать — покупают одежду, игрушки. Гуманитарная помощь в целом есть, но она нужна всегда. Спасибо огромное всей стране! Организованы сборы во многих местах. Это неоценимый вклад людей. Важно, чтобы этот процесс не останавливался.

— Вы проехали почти все освобожденные города. Когда вам было тяжелее всего морально?

— Весной. Тогда началось освобождение Мариуполя и оттуда стали вывозить людей, которые неделями прятались в подвалах. Взрослых, детей, стариков доставляли в госпиталь с тяжелыми травмами. Особенно мне запал в душу трехлетний мальчик, которого все зовут Сан Саныч.

В квартиру его семьи попал снаряд. Отец остался в живых, маму убило сразу. Когда я Сан Саныча увидела, чуть не упала в обморок. Он был полностью замотан бинтами, с трубкой в горле, не говорил, а будто шипел. При этом у него огромные, на пол-лица, голубые глаза, очень живые.

Я навещала потом Сан Саныча в госпитале, смотрела, как он восстанавливается, как своим детским задором поддерживает отца. В каждый приезд я посещаю Республиканский травматологический центр в Донецке, где детским отделением заведует великолепный врач Евгений Жилицын. Он просто гений. Я разговариваю с детками и доктором о том, как проходит лечебный процесс. Радуюсь, что многие идут на поправку.

— Юлия, а как родился еще один ваш проект «Женщины Донбасса»?

— Идея пришла мне после очередной поездки на Донбасс, которые я вместе со съемочной группой начала совершать в апреле. Мы снимали мирных жителей, беженцев, раненых детей и военных в госпиталях. Всякий раз, находясь там, я слышала истории женщин Донбасса. Захотелось о них рассказать с экрана. Помимо коллег с телевидения идею помогли воплотить в жизнь Институт развития интернета и Общероссийский народный фронт, который предоставил свою площадку для сбора средств.

Без поддержки людей осуществить задуманное было бы невозможно. Это ведь не просто проект, где мы рассказываем истории — он направлен на благотворительность. Любой житель нашей страны может зайти на сайт, посмотреть сюжеты и перечислить помощь той героине, чья история тронула сильнее всего. Уже собрана огромная сумма, и мы начинаем доставлять помощь женщинам Донбасса.

Фото: Из личного архива Юлии Барановской

— Что вы испытываете, когда там находитесь?

— Потрясает все. Невозможно сдерживать слезы, когда видишь очереди за хлебом и за водой, раненых, тех людей, которые не дошли до магазина, потому что в центре города упал снаряд. Какую-то одну историю выделить невозможно. Они все разные, но объединяют их сила духа и желание того, чтобы поскорее все это закончилось. Женщины Донбасса хотят просто мирной жизни. У них нет ненависти, злости, желания кого-то убить, проклясть, кому-то мстить.

— Вы ведь и сами попадали под обстрел...

— Не один раз. Но одно дело на передовой, когда этого можно ожидать. Но когда в гостинице в центре города, далекого от боевых действий, ты просыпаешься от обстрела и грохота разбитых стекол и приходится бежать в подвал, сложно понять, почему так происходит. Ведь там нет никакой военной базы или техники. Возникает вопрос: почему стреляют по людям? Кто принимает решение лупить по мирным городам?

— Как восстанавливаете моральное состояние?

— Трудотерапией. Спасает всегда и от всего. Когда возвращаюсь в Москву, мне нужно время для адаптации. Помню, вернулась 31 августа, а 1 сентября в школе проходил День знаний, и, когда выстрелил фейерверк, я очень испугалась, повернулась к нему спиной.

И только спустя время осознала, что это было. А однажды была в гостях у друзей, их соседи делали ремонт, и вдруг с крыши упал кусок железа. Я спряталась под стол. Такие реакции есть и у коллег из команды. Поездки на передовую наложили отпечаток. Приоритеты в жизни расставились иначе. Ценность каждого дня теперь гораздо больше, чем раньше. Я поняла, что жить нужно здесь и сейчас.

Стараюсь многое успевать. Выхожу еженедельно в эфир на «Русском радио», провожу различные форумы, выступаю как спикер на мероприятиях. Мы готовим продолжение проекта «Женщины Донбасса».

— Именно вы вели концерт на Красной площади, когда ЛНР и ДНР присоединились к России. Какие остались воспоминания?

— Я не сразу осознала значимость события. Знаю, какое количество людей и сколько лет этого ждали, как для них был важен референдум, как они голосовали. Вы же видели цифры — 99 процентов! Стоять на сцене в такой исторический день, который попадет во все учебники истории — огромная честь. А 8 сентября, в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, я вела большой концерт на Саур-Могиле в честь открытия легендарного монумента в память о воинах-красноармейцах, погибших в Великой Отечественной войне. Для Донбасса это место священное.

Концерт получился очень душевным, зрители, среди которых были военные и руководство республик, не могли сдержать слез.

Фото: Из личного архива Юлии Барановской

ДОСЬЕ

Радио- и телеведущая, писательница Юлия Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде. По окончании школы училась в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения на менеджера, в 2010 году получила диплом Института искусств Сотбис в Лондоне по специальности «современное искусство»

К местам силы

Юлии нравится путешествовать по родной России. Особенно она обожает Алтай, Байкал. Она называет их местами силы. А в Сочи, на побережье Черного моря, Юля любит не пляж, а достопримечательности города и исторические места.

По долинам и по взгорьям

Свободное время Юлия никогда не проводит в СПА, а предпочитает активный отдых. Например, походы и трек кинги — это такие многодневные «прогулки» по гористой местности.

«Решала» в юбке

C 2014 года Юлия Бара нов ская ведет программу«Мужское / Женское» на Первом канале в паре с Александром Гордоном.

Еще Юлия каждую пятницу по вечерам ведет передачу на «Русском радио» — «Все к лучшему». Программа длится два часа, и все это время Юлия ведет серьезные и откровенные разговоры на тему гендерных отношений, обсуждаются и различные житейские вопросы.

Талантливое трио

Юля воспитывает троих детей. Младший сын Арсений увлекается футболом, занимается в школе «Спартак», дочка Яна увлекается танцами уже более семи лет, а старший сын Артем учит иностранные языки. Свободное время Юля проводит с детьми.

Новый член семьи

Недавно сын Юлии Арсений завел очень необычное домашнее животное — хамелеона. Рептилия оказалась дружелюбной, стала полноправным членом семьи. И Юлия подружилась с ящерицей без каких-либо проблем, довольно быстро нашла с ней общий язык.