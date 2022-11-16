Олеся Железняк: Несмотря на то что я артистка, не люблю внимания к своей персоне

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Олеся Железняк в числе других актеров спектакля «под одной крышей» Театра «Ленком Марка Захарова» приняла участие в творческой встрече с пациентами Центрального госпиталя А. А. Вишневского и рассказала Вечерней Москве своих впечатлениях.

В спектакле режиссера Романа Самгина «Под одной крышей» одна из ведущих актрис театра «Ленком Марка Захарова», заслуженная артистка РФ Олеся Железняк исполняет главную роль.

— Олеся, волновались, выходя на сцену перед ранеными бойцами — участниками специальной военной операции?

— Очень. В большом концертном зале госпиталя нашими зрителями были врачи, медсестры и, конечно, военные, проходящие реабилитацию.

Некоторые с тяжелыми ранениями, на колясках, то есть те, кто в Донбассе выполнял свой долг в рамках СВО. Я преклоняюсь перед ними.

И когда мы с моей коллегой Татьяной Кравченко выходили на сцену, чувства нас переполняли. Огромное счастье, гордость и, конечно, ответственность — выступать перед этими бойцами. Дай бог всем им здоровья! Бывают моменты в жизни, когда встречаешься с людьми и понимаешь, что именно на таких нужно равняться.

— Спектакль рассказывает о трех поколениях женщин, которые живут под одной крышей в ожидании прекрасного принца — три попытки обрести женское счастье. Какова была реакция у публики?

— Эта постановка про женские переживания, она рассказывает о том, что порой люди могут быть слепыми и глухими по отношению друг к другу и, отстаивая свою точку зрения, иной раз готовы идти напролом, сметая все на своем пути. На самом деле такое нередко встречается в нашей жизни. Этот спектакль все воспринимают по-разному. Я была удивлена, что историю, больше рассчитанную на женщин, мужчины смотрели с интересом: очень много смеялись, часто аплодировали и на все моменты реагировали правильно. Для нас это было огромной радостью! Так здорово, когда ты слышишь публику и понимаешь, что говоришь с ней на одном языке.

И еще помимо творческого подарка наши артисты навестили лежачих пациентов в палатах, но не с пустыми руками. Заслуженный артист РФ Андрей Леонов вручил ребятам гостинцы.

— Вы как-то сказали, что у вас есть ощущение, что в последнее время общество разделилось. Что имели в виду?

— Я говорила о том, что есть люди, которые находятся на фронте, воюют, а многие из нас живут так, как будто ничего не происходит. Там — это где-то там... Когда же наш театр приехал в госпиталь, стало понятно, что на самом деле мы — одно целое. И зрители оказались невероятными. Среди этих ребят были и те, кто никогда ранее театр не посещал. И они получили удовольствие от просмотра, а мы — от того, что перед ними выступили.

Я приехала домой и рассказывала своим детям про нашу встречу, про то, какие у нас прекрасные воины. Смотрела на их лица — они такие светлые. И знаете, что меня поразило больше всего? Никто из раненых бойцов не унывает, не жалуется. Так хотелось их всех обнять! Глядя на них, понимаешь, как часто мы, вместо того чтобы жить и радоваться каждому дню, придумываем себе поводы для грусти и плохого настроения.

Олеся Железняк в спектакле «Под одной крышей» в роли Валентины (справа) с народной артисткой РФ Татьяной Кравченко (Нина Петровна) / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— В истории госпиталя театральный спектакль для пациентов состоялся впервые. Есть ли в планах показ там других постановок, проведение творческих встреч?

— Насколько я знаю, это не последний наш приезд. В дальнейшем встречи будут проходить на регулярной основе. Кстати, данное мероприятие состоялось благодаря инициативе руководителя «Ленкома Марка Захарова» Марка Варшавера.

Хочется верить, что те позитивные эмоции, которые получили зрители от спектакля, повлияют на то, что они скорее поправятся и смогут потом прийти к нам в гости — посмотреть постановки уже в зрительном зале «Ленкома».

Хорошо сказала руководитель литературно-драматической части театра, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова, что все мы живем «под одной крышей» и должны понимать важность подобных мероприятий. Они помогают поддерживать тех людей, которым сейчас особенно трудно, тех, кто защищает нашу Родину. Ребята рискуют своей жизнью, рядом с ними нет близких. Очень хотелось подарить им хоть немного тепла. Так что будем готовиться к следующей встрече.

— Судя по всему, на дефицит театральных ролей, Олеся, вам по-прежнему жаловаться не приходится?

— Да, в этом сезоне состоялась премьера «Старомодной комедии» и «Последнего поезда». Играю я и во многих других спектаклях. Любая роль по-своему ценна, любимой у меня нет. Вживаюсь в каждую так, как чувствую, как придумали с режиссером. Я хорошо знаю свой материал и всегда слушаю зал, надеясь найти отклик.

Недавно играла еще в антрепризе — французской комедии «Бестолочь». Люди хохотали буквально над каждой репликой. Здорово, когда из зала идет такой позитив.

Я сначала долго размышляла: нужны ли зрителям в такое тревожное время, как сегодня, комедии, веселье? А потом решила: в любые времена у человека должна быть радость, ему необходимы положительные эмоции, без них жить невозможно.

И когда после спектакля люди благодарили нас за позитив и хорошее настроение, я убедилась, что мы все делаем правильно.

— Театр сейчас, наверное, как никогда, нужен людям?

— Я в этом уверена. Это такое духоподъемное место, где мы можем отвлечься хотя бы на время от своих проблем, подумать, поразмышлять над чем-то...

— Раньше Олесю Железняк считали больше комедийной актрисой. Но сейчас в вашем репертуаре достаточно и драматических ролей. В каких чувствуете себя комфортнее?

— Кто-то придет на комедию, скажет потом, что было смешно, и даст актерам соответствующее определение — характерные, комедийные. Потом зритель посмотрит какую-нибудь серьезную постановку и назовет артистов драматическими. Так что я на эту тему не заморачиваюсь. Если говорить о ролях, ни о какой конкретной я не мечтаю. Просто очень хочется, чтобы работы было много и как можно дольше.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— А как сейчас складываются ваши отношения с кинематографом?

— Пока никак, что-то у меня с кино в отличие от театра не очень складывается. Я думаю, может, я не для него... Почему? Ответа нет. Возможно, не нашлось пока еще такого режиссера, который бы меня разглядел.

— Как относитесь к тому, когда говорят, что будущее за сериалами, а не за кино?

— Люди так считают, потому что, на мой взгляд, сериалы очень похожи на нашу жизнь, они словно ее продолжение. Зрители смотрят какую-либо телеисторию, будто глядя со стороны на себя, своих знакомых, соседей. И такие герои легко входят в твою жизнь. Приходишь вечером домой с работы — и хочется включить побыстрее телевизор, глянуть, а как у них там. У вас муж какой-то никакой, любопытно, какой он у героини сериала. Почему еще этот формат такой популярный? Думаю, по той причине, что телеистории эти, как правило, долгоиграющие и ты с героями проводишь вместе достаточно длительное время.

А может, такой интерес к сериалам возник просто по той причине, что многое в нашей жизни поменялось и пришел звездный час этого жанра. Если бы мне поступило предложение где-нибудь сняться — кинофильм, сериал, без разницы, я бы согласилась, потому как считаю, что некоторые современные сериалы действительно очень классные. Это и есть полноценное кино. С удовольствием приняла бы предложение.

— Олеся, 11 ноября у вас был день рождения. Как получилось отметить?

— На сцене. Играла как раз в спектакле «Под одной крышей». Только уже в нашем «Ленкоме». Отлично себя чувствую, когда работаю. Несмотря на то что я артистка, я не очень публичный человек. Не люблю внимания к своей персоне. Приятно, конечно, когда хвалят за дело, за то, как сыграла в том или ином спектакле, но, когда говорят про день рождения, я всегда задумываюсь...

А ведь я ничего для этого не сделала, нет никакой моей в этом заслуги. Появилась на свет благодаря маме и папе. Вот им и надо говорить спасибо. А что касается возраста, я по этому поводу вообще не переживаю и не заморачиваюсь. Хотя, конечно, хочется подольше оставаться молодой.

— Вы ученица легендарного режиссера Марка Захарова. Расскажите, как с ним работалось?

— Замечательно! Нам его не хватает. Когда Марк Анатольевич приходил в театр, у всех артистов начинало по-другому биться сердце.

И он всегда находил для актеров какие-то правильные слова, которые дорогого стоили. А когда Марк Анатольевич находился в зрительном зале и мы об этом знали, он оказывал просто магнетическое воздействие буквально на каждого, кто выходил на сцену.

— А вы сами любите спектакли смотреть?

— Да. Но еще и слушать, как это делал драматург Александр Островский.