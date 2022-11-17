Новостройка по реновации в Зеленограде готовится принять первых жителей

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Крюково Зеленограда введена в эксплуатацию и готовится принять своих первых жильцов новостройка на Георгиевском проспекте, 1936. Дом сдан в эксплуатацию в августе, и уже в конце года сюда начнут переселяться первые жители.

В сентябре этого года мэр Москвы Сергей Собянин оценил новостройку и пообщался с участниками программы реновации, которые в нее переедут. Он отметил, что возводимые в рамках программы реновации дома не уступают по качеству той жилой недвижимости, которую строят коммерческие застройщики.

Жители района рассказали мэру, что им очень нравится новый дом, его благоустроенная территория, квартиры с готовой отделкой, а главное — что жить они будут в привычном месте.

В четвертом квартале 2022 года в новостройку на Георгиевском проспекте переедет часть жителей семи домов: корпусов 925, 926, 927, а также домов 4а, 6а, 8 и 10 на Заводской улице.

Здание состоит из трех секций переменной этажности. Его возвели по индивидуальному проекту. Фасады сделали вентилируемыми с использованием белых и серых фиброцементных плит, а яркими акцентами служат цинково-желтые и бежево-красные плиты. Первый этаж облицован кирпичом темно-серого цвета. Входные группы оформили витражным остеклением. На фасадах установили металлические корзины для кондиционеров.

Всего для будущих переселенцев предусмотрено 240 квартир уже с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных — 51, двухкомнатных — 157, трехкомнатных — 32). Общая площадь квартир составляет 13,8 тысячи квадратных метров. Во всех квартирах остекленные балконы и лоджии.

Пять квартир оборудовали для маломобильных жильцов: три однокомнатные и две двухкомнатные. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

В каждой секции нового дома разместились просторный вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Первый этаж сделали нежилым — здесь будет функционировать Центр информирования по переселению, где жители смогут получить необходимые консультации. В будущем здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.

Новостройку оснастили системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилых корпусов благоустроили и озеленили. Здесь установили детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием и площадки для отдыха взрослых.

— Всего в ЗелАО новые квартиры получат жители 34 ветхих домов в которых живут 7,1 тысячи человек. На первом этапе (в 2020–2024 годах) в новые квартиры переедут жители 12 домов, на втором этапе (в 2025–2028 годах) — 15 домов и на третьем этапе (в 2029–2032 годах) — еще семи. С момента старта программы ввели в эксплуатацию четыре дома на 610 квартир. Три из них расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, 1934, 1935 и 1936, и еще одна новостройка — в Старом Крюкове, Солнечная аллея, 934, — рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два дома, все они расположены в девятом микрорайоне района Крюково, корпус 935 и 936.

— В стадии строительства — три дома на 53,2 тыс. квадратных метров — это 884 квартиры. В проектировании — еще два дома, — добавил Рафик Загрутдинов.

Но программа реновации — это не только строительство нового жилья. Все кварталы реновации будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Как отметили в Департаменте строительства Москвы, в Зеленоградском административном округе по программе реновации предусмотрено строительство семь социальных объектов: одно административное здание, три объекта образования, а также по одному объекту культуры, спорта и здравоохранения.