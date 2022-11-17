Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации на 189 квартир введут в эксплуатацию в следующем году в районе Кузьминки

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Кузьминках на улице Зеленодольской, владение 30, земельный участок 1, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции. Строительство ведется по индивидуальному проекту. Наружные стены первого этажа и цоколя будут облицованы керамическим кирпичом, а стены выше первого этажа — пиленным фасадным кирпичом. Входные группы, оконные рамы и металлические корзины для кондиционеров оформят акцентным темно-коричневым цветом.

В новостройке будет 189 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы (однокомнатных — 43, двухкомнатных — 123, трехкомнатных — 23). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первом этаже новостройки будут расположены просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов, комната дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установят три лифта грузоподъемностью 1000 килограммов, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Препятствовать скольжению в любое время года будет плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания.

В новостройке сделают сквозной проход — жители смогут с одной стороны попасть в благоустроенный двор, а с другой — выйти на улицу.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом установят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, две спортивные площадки, а также создадут тихие зоны для отдыха.