Певица Алсу: Я панически боялась сцены

Фото: Из личного архива певицы Алсу

18 ноября на телеканале «Россия» стартует премьера второго сезона шоу «Дуэты», в котором популярные артисты исполняют известные хиты в паре со звездой, но с кем именно они поют, остается загадкой до самого конца композиции. Одной из первых участниц станет певица Алсу.

— Алсу, расскажите об участии в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия», чего ждать зрителям от нового сезона?

— Это праздник музыки и любимых песен. Обычно интригу и загадку создают в шоу только для зрителя, а здесь сюрприз есть и для артистов. Мой директор в курсе, с кем я пою. Но я не спрашиваю у него, чтобы было интереснее, а реакция в момент разоблачения второго артиста была искренней. Это шоу — возможность спеть любимые песни не из своего репертуара, увидеться с коллегами, порадовать зрителя.

— Вы участвовали в первом сезоне шоу, где в вашем дуэте оказалась ваша дочь Микелла. Как это было для вас?

— Организаторы связывались с нами отдельно друг от друга. Когда я услышала, какую песню дома репетирует Микелла, я догадалась. Но виду не подала. Хотела, чтобы она сама меня узнала. А у нее был самый большой страх: перед ней поднимется зеркальная стена, а она не будет знать артиста, который стоит на сцене. Потому что она не так хорошо разбирается в российской эстраде. Особенно в более старшем поколении. Но я ее успокоила. Сказала, что, даже если такое случится, улыбнешься, сделаешь вид, что знаешь этого человека. А в итоге, когда стена поднялась, там стояла я. Она искренне удивилась. И до сих пор в шутку припоминает мне, почему я ей не сказала о своем участии.

— Ранее вы рассказывали о том, что усиленно занимаетесь воспитанием детей. Контролируете, чтобы они посещали много кружков, ограничиваете время, которое они проводят в интернете. Приносит ли это результаты?

— Безусловно. Да, у детей должно быть детство. Но безделье приводит к дурным мыслям и привычкам. Мы с мужем старались максимально продуктивно занять их время: танцами, иностранными языками, шахматами, математикой. В итоге они выбрали для себя то, что им нравится, и то, что лучше всего получается. У них есть желания, амбиции хорошо выучиться и получить серьезные профессии. Считаю, что усидчивость и работоспособность должны воспитываться и прививаться с детства, тогда это будет не в тягость и во взрослой жизни.

Фото: Из личного архива певицы Алсу

— А как вы относитесь к участию начинающих музыкантов в телевизионных музыкальных конкурсах?

— С одной стороны, для них это прекрасный шанс попробовать свои силы. С другой — это дополнительные нервы, а в случае неудачи даже психологическая травма. Для маленьких артистов это стресс. Одних он ломает, других — закаляет. Но благодаря конкурсам можно научиться выступать перед незнакомой публикой. Когда я начинала петь в 15 лет, у меня был панический страх сцены. Я просто не могла совладать с собой. У меня дрожал голос, колени. Я забывала слова. У меня включалась паника. Мне понадобилось несколько лет, чтобы я начала чувствовать себя уверенно на сцене.

— А как вы относитесь к молодым исполнителям? Кто вам нравится?

— Я знаю далеко не всех певцов, о которых мне рассказывают дети. Есть молодые ребята, участвующие и в телепроектах. Так поколение постарше начинает их узнавать. Мне импонируют такие исполнители, как Jony, Мари Краймбрери, Artik и Asti.

— В 2015 году вы издали альбом, в котором песни посвящены Великой Отечественной войне. Расскажите, что для вас значит этот альбом.

— Альбом был записан к 70-летию Великой Победы. Тогда была жива бабушка моего супруга, которая была мне как родная. Она ветеран Великой Отечественной войны. Она очень любила песни тех лет — «Катюшу», «Синий платочек» — и постоянно их напевала. У меня появилась идея создать альбом, это было от души. Так я хотела выразить уважение и благодарность ветеранам, старшему поколению и донести эти вечные песни до молодежи. Не каждый ребенок будет искать эти композиции в интернете в исполнении людей, которых они даже не знают.

Фото: Из личного архива певицы Алсу

— Ваши первые хиты остаются популярными уже два десятилетия. Как думаете, в чем их секрет?

— Если бы каждый знал рецепт успеха, все было бы гораздо проще. Думаю, тут сыграли роль все составляющие: душевные и проникновенные стихи, красивая музыка, команда профессионалов, которая со мной работала. И, наверное, мне улыбнулась удача, и все звезды сошлись. В далеком 1999 году, когда вышел мой первый альбом, я была совсем юна. Мне было всего 15 лет, а я пела взрослым голосом, и это порождало слухи о том, что пою не я. А секрет долголетия этих песен в том, что они не похожи на другие. Например, тот же «Зимний сон» не был модной песней, он был вне времени. Это красивая музыка, глубокие слова и искренние переживания. Песни полюбились и детям, и взрослым, и даже спустя 24 года они не потеряли своей актуальности.

— Вы описываете себя как спокойного, организованного человека. Всегда ли так было?

— Я с детства была спокойной и уравновешенной. С возрастом, наоборот, появилось больше переживаний, беспокойства, ответственности. А что касается организованности, ее я приобрела с годами. У меня большая семья: трое детей, требовательный муж. Но это пошло на пользу и мне.

ДОСЬЕ

Алсу Ралифовна Абрамова (девичья фамилия — Сафина) родилась 27 июня 1983 года в Татарстане. Музыкальную карьеру Алсу начала в 1999 году, когда ей исполнилось 15 лет. Первыми песнями стали «Зимний сон» и «Иногда». В 2000 году Алсу представляла Россию на Евровидении, заняла второе место. Заслуженная артистка России.

Зимний сон

Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. Синглы «Зимний сон» и «Иногда» до сих пор являются визитной карточкой певицы. За первые шесть месяцев было продано свыше 700 000 копий данного альбома. В поддержку альбома Алсу дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 и 2000 годах.

Поет вместе с дочерью

Алсу воспитывает двух дочерей: Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Микелле сейчас 14 лет, и она пошла по стопам мамы: пишет песни и исполняет их, участвует в различных конкурсах. В дуэте с Микеллой Алсу в 2020 году выпустила композицию «К тебе».

Почетное второе место

В 2000 году Алсу представляла Россию на Евровидении и заняла второе место. Она исполнила песню Solo на английском языке. До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России в этом конкурсе. А в 2009 году Алсу была ведущей финала «Евровидения», проходившего в Москве.

Пушистый член семьи

В доме певицы Алсу живет той-пудель по кличке Гучи. Он появился два с половиной года назад и стал настоящим другом для младшего сына Рафаэля. У собаки мягкий, покладистый характер, он замечательный пес.

Пригласили мэра на свадьбу

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Свадьбу отмечали в Москве с размахом. Свидетельство о браке молодоженам вручил мэр столицы Юрий Лужков.