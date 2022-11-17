Российские спецслужбы выявляют диверсантов

Росгвардейцы помогают выявлять диверсионные группы украинских солдат на территории Луганской народной республики. Во время одной из операций они задержали четверых бойцов ВСУ и 10 человек, причастных к деятельности националистических организаций / Фото: Rosguard.gov.ru

Росгвардейцы за месяц обнаружили в ЛНР 400 операторов беспилотников ВСУ, большинство из них уничтожены. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Кроме того, за месяц в ЛНР изъяли 14 противотанковых управляемых ракет, порядка 50 гранатометов, более трех тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, около одной тысячи противотанковых мин и почти 85 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, а также выстрелы к гранатометам.

— Еще росгвардейцы задержали четырех военнослужащих ВСУ и десять человек, которые причастны к деятельности националистических организаций, уничтожили четыре танка, шесть минометов и 11 единиц бронетанковой техники, — сообщили в Росгвардии.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на территории республики продолжают активную деятельность диверсионные группы ВСУ.

— В районах Лисичанска, Кременной и Сватова отмечено увеличение действий диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины. Противник численностью до 10 человек, используя рельеф местности и естественные укрытия, пытается скрытно подойти к нашим позициям, выявить места дислокации войск и техники, а также осуществляет корректировку артиллерийского огня, — сказал Андрей Марочко.

Он отметил, что при передаче данных командованию украинские националисты используют иностранное шифрование и английские позывные.

А в Запорожской области задержан инженер местной АЭС, который корректировал удары ВСУ. С самого начала спецоперации мужчина передавал сотруднику спецслужб Украины точные места дислокации нашей армии и личные данные сотрудников госкорпорации «Росатом».

— Также я сообщал спецслужбам Украины точные места попаданий артиллерийских снарядов ВСУ и корректировал огонь, — сказал задержанный во время проведения допроса.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в скором времени могут перебросить на Запорожское направление до 40 тысяч человек.

— Эти сведения достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других. Переброска идет: поступает тяжелая техника, артиллерия M777, бронетехника, минометные подразделения, переправляются тысячи и тысячи боевиков. Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество, — сказал Владимир Рогов.

Также он подчеркнул, что обстрел украинскими подразделениями населенных пунктов у линии соприкосновения в Запорожской области свидетельствует о подготовке эскалации боевых действий.

— Это классический терроризм со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Они явно готовятся к эскалации с учетом того количества боевиков, которые уже сейчас перекинуты на Запорожское направление с Херсонского и Криворожского, — заключил Владимир Рогов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы ЛНР:

— Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет потери. За последнюю неделю — десять дней давление на бойцов Российской армии выросло. Наши Вооруженные силы справляются с поставленной задачей. Противник успехов ни на одном из направлений не имеет.