Андрей Житинкин: «Портфель» Малого театра не оскудеет

Фото: Из личного архива Андрея Житинкина

18 ноября отмечает день рождения режиссер-постановщик Малого театра, давний друг нашей редакции Андрей Житинкин. Дата не круглая, но не поздравить именинника мы не могли. По традиции пообщались с ним накануне праздничного дня.

— Андрей Альбертович, чем порадуете нас в ближайшее время?

— Начинаем подготовку нового спектакля. Премьера будет весной. Всех карт не открою, но для многих она будет неожиданной, поскольку Малый театр не так часто берется за современный материал.

— Будем ждать. Ну и прошлый сезон был для вас удачным: и «Большая тройка (Ялта-45)» вышла, и «Идиот».

— Сезон и правда был хорошим, и, помимо прочего, у меня еще и книга вышла — «Приключения режиссера». Меня мучило то, что и актеры, и спектакли уходят, и максимум, что остается — это записи на пленке. И мне важно было сохранить и передать, что такое театр за кулисами, мир репетиций. В книге я вспоминаю о тех, кого уже нет с нами — Михаила Козакова, Юрия Яковлева, Элину Быстрицкую и многих других.

— Насчет «Тройки». Это было режиссерское предвидение — взять тему острого, хотя и преодолеваемого столкновения трех держав?

— Скорее это было провидение. «Большой тройкой» мы откликнулись на 75-летие великой Победы и не ожидали, что сама жизнь как бы вытолкнет наверх означенные в спектакле проблемы. Кстати, честно вам скажу, что мы с Юрием Мефодьевичем Соломиным были очень удивлены, узнав, что в Москве из романтических театров только наш, Малый, откликнулся спектаклем на юбилей Победы. Как же быстро мы забываем нашу историю. Сейчас нет давления сверху, никто не спускает приказы поставить то-то, все определяет волеизъявление художника. И вот результат.

А для меня, для нас, было важно, что все главные роли играют дети войны, наши «первачи». Увы, уже нет с нами ни Бориса Клюева, ни Бориса Невзорова, они тоже были в этой обойме. Но спектакль жив.

И тема Великой Отечественной войны для нас не просто строчка в той же афише, а боль и память. Я, например, не видел ни одного из своих дедов — они оба погибли в первые же ее дни. А «Большая тройка» приобрела, очевидно, новые акценты в силу происходящего в стране и мире. Недавно у нас был полный зал студентов из разных вузов Москвы, и они устроили бурное обсуждение спектакля и задавали потрясающие вопросы! Вы знаете, только кажется, что молодежи ничего не нужно. Я был поражен, насколько собравшихся в зале волновало будущее страны и как болезненно они воспринимают уроки истории.

— А ведь впереди у вас особое событие — юбилей Островского!

— Мы очень его ждем. Сейчас, когда западные драматурги все чаще стали отзывать права на использование их произведений, репертуар некоторых театров оскудевает, но в Малом театре такой проблемы нет. Наш театр — это Дом Островского. И у нас будет немало премьер по Островскому, благодаря чему наш «портфель» не оскудеет никогда.

ДОСЬЕ

Андрей Житинкин — режиссер театра и кино, писатель и киноактер, народный артист России. Родился 18 ноября 1960 года во Владимире. В 1982 году окончил актерский, а в 1988 году — режиссерский факультет ВТУ им. Б. Щукина (Мастерская Е. Р. Симонова). Работал во многих театрах, ныне — режиссер-постановщик Малого театра.

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Андрея Житинкина с днем рождения! Удачи, вдохновения, новых постановок и аншлагов!