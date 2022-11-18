В центрах для детей-сирот воспитанники активно занимаются спортом

Фото: Пресс-служба ДТСЗН

Ребята из столичных центров содействия семейному воспитанию занимаются различными видами спорта. Воспитанники посещают городские физкультурные комплексы, кружки и секции в школах. Занятия есть и в самих центрах. За спортивное развитие детей отвечают инструкторы по физической культуре. О том, как помогают ребятам покорять спортивные вершины, рассказываем в истории специалиста центра «Спутник» Александра Синютина.

Вся жизнь Александра связана со «Спутником»: здесь он вырос, сюда вернулся уже сотрудником.

— Когда я был маленьким, каждую весну в «Лужниках» проводилась спартакиада по разным видам спорта для детей-сирот. Первый раз я поехал на нее как зритель и задумался: «Почему другие выступают, а я — нет?». Начал играть в футбол, тогда же захотел попробовать стать тренером, — вспоминает юноша.

Спорт как призвание

Спортивное направление в школе-интернате № 4 (так тогда назывался «Спутник») было очень развито. Саша и его товарищи занимались легкой атлетикой, баскетболом, лыжным спортом. Будущему тренеру нравилась и музыка – он играл на трубе в оркестре интерната.

После школы Александр поступил в колледж, который окончил с красным дипломом. Получил две специальности — столяра-плотника и слесаря-сантехника. Затем сбылась мечта – стал студентом Московского института физической культуры и спорта.

— С третьего курса я имел право работать по специальности и устроился учителем физкультуры младших классов в своем же интернате, — рассказывает выпускник.

От занятий в центре — к международным соревнованиям

Сейчас в «Спутнике» несколько спортивных секций – футбол, баскетбол, флорбол, плавание и настольный теннис. Постоянно проходят соревнования внутри центра, подопечные Александра выступают и на выездных состязаниях. Он помогает подобрать каждому ребенку вид спорта, который соответствовал бы его желаниям и возможностям, организует занятия для ребят в городских секциях.

Уже много лет Александр тренирует команду, успешно выступающую на Специальной Олимпиаде. В ней участвуют люди с особенностями интеллектуального развития со всего мира.

— Спорт — моя стихия. Я всегда хотел развиваться дальше. Мне предложили попробовать поработать с командой по футболу для Специальной Олимпиады сначала в роли помощника тренера. Волновался, конечно: дети были разные, со всех регионов России, — делится Александр.

Эта команда заняла второе место на соревнованиях в Швейцарии.

Затем Александр прошел дополнительное обучение и возглавил сборную Москвы Специальной Олимпиады по футболу. В команде дети не только из «Спутника», но и из других центров для детей-сирот, столичных школ и школ-интернатов.

— У меня есть нужное образование, кроме того, я понимаю детей-сирот, и они понимают меня… Я даю им возможность попробовать себя везде — во флорболе, плавании, гандболе, легко атлетике, баскетболе, шорт-треке, конькобежном спорте. Ребята сами могут выбрать, в чем они сильны, — говорит тренер.

С 2009 году команда под руководством Александра стала победителем и призером на четырех Специальных Олимпиадах.

— Со своей командой я объездил полмира, — говорит Саша.

Сейчас они готовятся к Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по футболу и флорболу, которые пройдут в январе 2023 года в Казани.

Выбрать правильный путь

— Когда у меня появляется свободное время, я люблю покататься на велосипеде, прогуляться в парке, — добавляет Александр.

Дома и на работе тренер разводит цветы, которые растут даже в тени. Видимо, у их хозяина легкая рука, а забота для растений, как и для детей, важнее всего остального.

Александр много лет живет в квартире, которую получил от города.

— Самое сложное для меня тогда было — остаться одному. Сейчас ребятам помогают и квартиру обставить, и документы оформить, кураторы связь поддерживают с колледжами. Всем, кому только предстоит начать самостоятельную жизнь, я бы хотел сказать: не бойтесь, у вас всегда есть поддержка — ваши учреждения, службы постинтернатного патроната. Главное в жизни — выбрать правильный путь, — советует он.

Среди выпускников Александра есть те, кто пошел по его стопам и решил стать тренером. Кто-то продолжает заниматься спортом как любитель. Уже несколько лет центр «Спутник» организует городскую спартакиаду выпускников столичных центров для детей-сирот. Есть у центра и своя команда. Конечно же, ее бессменный тренер — Александр Синютин.

Каждому человеку нужно видеть перед собой какой-то ориентир впереди, точку для развития. Александр ставит перед собой смелые цели:

— Хочу стать заслуженным тренером России. Это зависит и от меня, и от команды. Мы уже два раза выиграли призовые места на Всемирных играх Специальной Олимпиады по гандболу, когда выиграем еще раз, я это звание получу, — делится юноша своими планами на будущее.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.