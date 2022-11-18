Службы медиации московских семейных центров помогают разрешать споры

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Когда разногласия приобретают болезненный, затяжной характер, медиатор поможет услышать друг друга и договориться. Специалисты столичных служб медиации помогли уже более чем двум тысячам семей. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Диалог» Мария Иванова.

К медиаторам семейного центра обратилась Александра, мама 16-летней Яны. Женщину беспокоило, что ее дочь стала хуже учиться. Девочка поздно возвращается домой и не отвечает на звонки. Мама с дочерью сильно поссорились и больше недели не разговаривали друг с другом.

Во время беседы с медиатором Яна рассказала, что чувствует постоянное давление мамы. Ей необходимо участие, а не контроль.

— Мама совсем не проявляет интерес к моей жизни. Она редко спрашивает о моих делах, для нее важны только оценки в школе. Иногда хочется чем-то поделиться, но в ответ я получаю лишь придирки, — поделилась Яна.

Специалист помог Александре и Яне в спокойной обстановке выразить свои эмоции. Они обсудили переживания и обиды, а медиатор помог им посмотреть на ситуацию со стороны. В результате встречи семья пришла к компромиссу. Они договорились, что Яна будет предупреждать маму, если задерживается, и постарается лучше учиться. Александра же станет больше поддерживать, чаще интересоваться делами дочери. Девушка и ее мама договорились выполнять обещания, зафиксировав их на бумаге.

В службу медиации также обратился Алексей. Он женат, воспитывает двоих детей. Без предварительных договоренностей к ним приехала погостить мама мужчины Екатерина Валерьевна. Она жила в другом городе и с сыном виделась очень редко. По словам Алексея, мама сразу стала раздавать непрошенные советы, критиковать их с женой, осуждать методы воспитания детей, при этом никак не помогая по дому. Поведение мамы раздражало мужчину. Они стали часто ссориться, что отразилось на эмоциональном состоянии детей. Отношения испортились.

— Мы с мамой уже давно не так близки, как раньше, и эта ситуация отдалила нас еще сильнее. Меня обижает такое неуважительное отношение к моей семье, — сказал Алексей.

После разговора с мужчиной медиатор пригласил на беседу его маму. Екатерины Валерьевны поделилась, что они с сыном могут месяцами не видеться, и он даже не звонит. Женщину обижает такая холодность со стороны Алексея. К тому же она не считает, что проявляет какое-либо неуважение, и не видит в своих действиях ничего предосудительного.

Выяснив позиции обеих сторон конфликта, специалист попросил Алексея и его маму прийти вместе. Медиатор предложил не поддаваться эмоциям и обсудить, что конкретно их не устраивает в сложившейся ситуации. Поговорив в спокойной обстановке, мужчина и женщина заключили медиативное соглашение. Екатерина Валерьевна пересмотрела свое отношение к происходящему, а сын обещал проводить с мамой больше времени, поддерживать связь, когда она уедет. Наладившиеся отношения между взрослыми благоприятно повлияли и на детей.

Принципы бесконфликтного решения споров

Суть медиации — сотрудничество сторон

Цель процедуры — наладить отношения, сохранить их. Участники конфликта вместе работают над решением проблемы, а не противостоят друг другу.

Процедура медиации полностью добровольна для обеих сторон конфликта

Никого не могут принудить участвовать в этом процессе.

Медиатор — посредник в решении конфликта — не назначается, а выбирается

Пообщавшись со специалистом, семья самостоятельно решает, подходит ли именно он для разрешения их ситуации.

Процедура медиации проходит быстрее и менее формально, чем судебный процесс

Обратившимся за помощью не нужно ждать несколько недель, чтобы их дело рассмотрели и вынесли какое-либо решение.

Гарантированная конфиденциальность

При беседе с медиатором не будет посторонних, только стороны конфликта. Личная информация не может быть разглашена.

— Самое главное — разрешить конфликтную ситуацию мирно, сохранить отношения. Если не получается справиться самостоятельно, можно обратиться к медиаторам столичных семейных центров, — отметила Мария Иванова.

С помощью удобного и понятного сервиса «Поможем договориться мирно» на портале «Мой семейный центр» можно не только узнать всю информацию о работе служб медиации, но и записаться на консультацию медиатора.

Также навыкам бесконфликтного общения могут обучиться подростки в Школе юного медиатора. Они учатся самостоятельно преодолевать разногласия мирным путем, а если конфликта не избежать — выходить из него с наименьшими потерями. Полученные знания ребята смогут применять сами или использовать, чтобы помогать окружающим находить общий язык.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия.

Подробную информацию обо всех услугах центров можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.