Столичные специалисты объяснили важность психологической помощи

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Если у нас болит зуб, мы идем к стоматологу, нос и уши лечим у лора. Но обращать внимание на боль душевную у многих не принято. Такое отношение к ментальному здоровью может быть связано, в том числе, с большим количеством мифов, которые звучат вокруг профессии психолога. О том, что же лечат психологи, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Морковник.

Одни видят в работе с психологом возможности для личностного и карьерного роста, кто-то приходит в ситуациях крайней необходимости, когда все плохо, а другие способы справиться с трудностями уже не помогают.

— Важно разобраться, в чем заключается работа психолога, и как такие специалисты отличаются от других экспертов по душевному здоровью — психиатров и психотерапевтов. Психолог — это не врач. Вот психиатр — это доктор, который лечит тяжелые психические расстройства и психопатологии методами фарматерапии. Психотерапевт — это специалист с медицинским образованием, который занимается лечением пациентов с пограничными или невротическими расстройствами методами разговорной терапии. Психолог может заниматься психотерапией после получения дополнительного образования. Но чаще всего проводит консультации и беседы со здоровыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в виде консультаций, коротких и длительных бесед, — объяснила Елена Морковник.

Чем отличается беседа с психологом от разговора с родственником или близким коллегой? В кабинете специалиста клиенты не услышат непрошенных советов, к тому же всё время встречи будет отдано тому, кто обратился за поддержкой. Вряд ли у друга хватит ресурса, чтобы дать необходимое внимание, не скатиться в рассказ о своем опыте, не давать оценок и не навешивают ярлыки.

— Психологическое консультирование — это форма взаимодействия, в которой специалист «работает собой», своей личностью во благо клиента. Это создание безопасной и комфортной среды, где человек и его внутренний мир становятся главным фокусом внимания. В альянсе формируются особые доверительные отношения, в которых специалист относится с сочувствием и принятием ко всем жалобам, мыслям, чувствам клиента, поддерживает и подбадривает его. Это необходимо, чтобы человек даже в крайней степени отчаяния нашел силы поверить в себя и свои возможности, — добавила специалист.

Открывая новые смыслы, человек на сессии может не только найти ответы на важные вопросы «Что лучше делать?», «Кто виноват?», «Почему я так поступаю?», но заново открыть себя, почувствовать в себе творческие силы для воплощения жизненного замысла. Переживание опустошенности и тупика сменяется вдохновением, открытием новых смыслов и опор. Успешное прохождение таких этапов помогает видеть решение проблемы объемно, и человек в результате меняется сам. Это похоже на путешествие, в котором человек «собирает себя и свою жизнь».Если вы чувствуете бессилие, тупик, отсутствие смысла и энергии, за поддержкой всегда можно обратиться к специалистам.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 24 ноября состоится онлайн-мероприятие «Как перестать себя критиковать и начать поддерживать», участники которого познакомятся со своим внутренним критиком, научатся его перепрограммировать: вместо самоедства включать внутренний режим поддержки.