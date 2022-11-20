«Риск смерти от всех причин»: диетолог Гинзбург рассказал о вреде соли

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Соль может быть полезна только в некоторых случаях. Большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов соли, а при определенных заболеваниях от соли лучше полностью отказаться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.

Врач подчеркнул, что чрезмерное употребление соли значительно повышает риск преждевременной смерти, поэтому злоупотреблять ей не стоит.

— Соль — доказанный фактор риска смерти от всех причин. Она увеличивает показатель смерти от всех причин, особенно — от сердечно-сосудистых заболеваний. Можно есть пять граммов соли в день. Некоторые говорят так: пять граммов добавленной соли и исключение откровенно соленых продуктов (соленой рыбы, овощей и т. д.) или хотя бы употребление их не каждый день, — рассказал специалист.

От соли нужно отказаться при артериальной гипертонии и почечных патологиях (хронической болезни почек), посоветовал Гинзбург. При любых сердечно-сосудистых заболеваниях соль тоже крайне нежелательна, уточнил эксперт.

Однако в некоторых случаях соль может быть полезна, заметил врач.

— Есть по крайней мере две болезни, при которых соль показана. Первая — хроническая надпочечниковая недостаточность. В этом случае рекомендуется досаливать пищу, потому что это способ поддержать артериальное давление. Вторая ситуация — гипотония. Периодически давление снижается еще больше, в этом случае кусочек чего-нибудь соленого очень хорошо помогает. Третья ситуация: если человек сильно потеет в жару (например, перегружает щебень из грузовика), то хорошо бы употреблять подсоленную воду для восстановления количества соли в организме, — посоветовал диетолог.

По мнению Гинзбурга, лучше не досаливать блюда, если перед этим человек не убедился в такой необходимости. По возможности блюда лучше не досаливать вообще: если человек какое-то время употребляет менее соленую пищу, скоро он перестает реагировать на нее как на менее соленую, его пищевые привычки изменятся, пояснил диетолог.

Альтернативные виды соли не имеют особых преимуществ, подчеркнул врач.

— Соль — вкусовая добавка, и довольно много заменителей соли тоже идут как вкусовые добавки. Соли типа морской и розовой — та же самая соль, просто немного иного вкуса, большого выигрыша здесь не получить, — подчеркнул специалист.

В качестве компромиссного варианта можно использовать комбинированные приправы, в которые включается соль, посоветовал врач. В этом случае пища будет вкусна не из-за соли, а из-за ароматов, пряностей, которые более полезны, отметил диетолог.

Злоупотребление солью может быть причиной повышенного стресса, заметил Гинзбург.

— Теоретически соль может повышать уровень стресса, потому что она повышает артериальное давление. Соль создает отек стенки и повышает чувствительность к сосудосуживающим импульсам. Человек острее реагирует на стресс. Например, что-то происходит, и у человека начинает стучать в висках, болеть голова, колотиться сердце, и от этого он еще больше пугается. А вот насчет обострения психических заболеваний нигде не говорят, хотя рекомендация уменьшить употребление соли присутствует практически всегда, — заключил врач.

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) провели исследование и выяснили, что частое употребление излишне соленой пищи может способствовать росту уровня стресса.