Призраки рампы: тайны и легенды театральной Москвы

Фото: Unsplash

Мистика и искусство неразлучны. Каждый храм Мельпомены с богатой историей оброс своими легендами, тайнами, призраками. Есть такие и у старых столичных театров.

Корреспондент «Вечерней Москвы» прошелся по злачным театральным местам столицы и собрал байки, которые ходят о них в творческой среде.

Проклятие актрисы

Самым паранормальным в Москве считается Драматический театр имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре. Причиной этому сразу несколько фактов. Во-первых, место, где находится театр: рядом раньше располагался так называемый проклятый дом, в котором, по народной молве, жили черти. «Прохожие по ночам там слышали вой, грохот ржавого железа, иногда на улицу из дома вылетали кирпичи, а сквозь разбитые стекла многие видели белые привидения», — писал о доме Владимир Гиляровский. Здание позже снесли, но, по слухам, его обитатели перебрались в соседний, новенький особняк, который в 1914 году облюбовал под свой Камерный театр режиссер Александр Таиров.

Во-вторых, труппа обосновалась на заднем дворе храма Иоанна Богослова. Позже выяснилось, что дом стоит на церковном погосте, где, возможно, были похоронены останки казненных стрельцов после их бунта в 1698 году. В-третьих, при Таирове театр успешно существовал, и ему даже потом отошли помещения закрытого храма, где разместились театральные мастерские. Но в 1949 году Таирова оклеветали, сняли с должности, и он попал в психиатрическую больницу, а позже скончался. Его верную супругу — актрису Алису Коонен — попросили покинуть труппу уже переименованного Театра имени А. С. Пушкина. Она долго пыталась добиться открытия в театре музея Таирова, а когда увидела, что после реконструкции на месте кабинета ее супруга появился туалет, прокляла эту сцену и напророчила его актерами всевозможные беды.

С тех пор сотрудники театра были уверены, что им что-то мешало нормально работать. Неожиданно умирали, гибли в автокатастрофах и сменялись один за другим главные режиссеры. В театре сами по себе трескались зеркала, захлопывались двери, неожиданно гасли люстры, ломались декорации. Изредка в коридорах сотрудники встречали призрак Алисы Коонен или видели на репетициях в последних рядах зала ее призрачный силуэт.

— В праздничные дни в театре кто-то должен был оставаться дежурить, — вспоминает актер Владимир Григорьев. — Наступила моя очередь. Поздней ночью я слышу шаги по лестнице — кто-то ходил в административной части. Но там никто не мог ходить. И я, несмотря на свой ужас, пошел посмотреть. Открыл дверь, и, не поверите, увидел уходящую, исчезающую призрачную дымку.

В итоге дело дошло до того, что даже пригласили священника, чтобы он освятил театр. Это случилось в начале 1990-х годов. Как позже рассказывали очевидцы, во время одной из постановок на сцену вылетела огромная синяя тропическая бабочка удивительной красоты. Она покружилась над подмостками и скрылась за кулисами. В театре до сих пор считают, что это была душа Алисы Коонен, которая прилетела попрощаться и простить людям все обиды. А Театр Пушкина сейчас один из самых любимых и посещаемых в столице.

Восставший из пепла

Вслед за смертью Бориса Годунова, которая развязала междоусобную борьбу за престол, на Русь в начале XVII века свалилось еще два несчастья — несколько неурожайных лет, которые привели к обнищанию народа и голодным бунтам, а также такое бедствие, как чума. Не обошла эпидемия Москву. По легенде, лекарь, который на деле оказался обычным грабителем, пришел в дом к московскому купцу Никите Двинятину и предложил ему приобрести чудодейственную настойку, спасающую от страшного мора. Купец и его семья, приняв эту микстуру, тут же скончались, а псевдолекарь принялся грабить дом. Но горького лекарства, которое на деле оказалось ядом, не пил младший сын купца. Увидев чужого человека, ребенок выбрался из дома и позвал соседей. Отравителя поймали, заставили выпить его же яда, а труп утопили в болоте, располагавшемся поблизости. Случилось это в 1603 году.

Спустя десятилетия императрица Екатерина II велела построить в Москве здание, чтобы «делать театральные всякого рода представления, а также концерты, вокалы и маскарад». Так было принято решение о возведении Большого театра. На месте уже высушенного болота, которое стало могилой для отравителя. За первые 100 лет здание Большого театра горело трижды. В последующие века еще несколько раз. А в 1941 году в театр попала немецкая бомба. И это был единственный случай, когда причина пожара в здании прилетела с неба.

Во всех остальных огонь начинался в подвальных помещениях. У москвичей даже появилась шутка, что «пожарные в Большом — главные люди после артистов». И перед каждым пожаром служащие театра уверяли, что видели в подвалах и коридорах театра загадочную высокую фигуру «чумного доктора» в длинном темном плаще и капюшоне. Но есть еще одна версия несчастий в Большом театре.

Художник Алексей Титов, который заведовал росписью плафона «Аполлон и музы» в зрительном зале, огорчился, что у греков не было покровительницы живописи, и придумал ее сам. А чтобы композицию не нарушать, пришлось убрать из росписи музу священных гимнов Полигимнию. Музы сильно расстроились и наслали на театр свой огненный гнев. Правда, версия это сомнительная, так как плафон с музами появился в театре после того, как его восстановили после очередного пожара в 1853 году.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Тень режиссера

Привидениями и призраками представителей театральных профессий особо не удивишь. Пьес, написанных про них, море, как минимум хоть раз кому-то из них довелось сыграть тень отца Гамлета или какую-то похожую роль. Или, к примеру, в репертуаре прославленного МХТ имени А. П. Чехова одно время шли и «Призраки» Эдуардо де Филиппо, и «Привидения» Генрика Ибсена.

Но это все сценические воплощения. А между тем актеры этого театра встречались с призраком уже после спектаклей — за кулисами. Причем неоднократно. И как вы думаете, кто должен ходить по великой сцене и следить за порядком на ней? Конечно же, один из основателей этого театра — Константин Станиславский.

Советский актер театра и кино Марк Прудкин уверял, что, если спектакль был сыгран актерами удачно, призрак режиссера в конце представления пересекал сцену. А на репетициях призрак Станиславского своим «Не верю!» подсказывал актерам, что они выбрали сомнительный путь в поисках образа.

Видела призрак режиссера и актриса МХАТа Алла Тарасова. Мол, Константин Сергеевич встретил ее в холле театра, пристально посмотрел, а затем погрозил пальцем.

Впоследствии многие актеры театра тоже признавались, что видели призрак Станиславского, чувствовали присутствие чего-то потустороннего в коридорах и на сцене. Но молчали, чтобы у начальства не возникло желания задать парочку неудобных вопросов.

ФАНТОМ ОПЕРЫ

Самым известным театральным фантомом считается «призрак оперы», обитающий в парижской «Грандопера».

Когда-то в его подземной части был обнаружен мужской скелет с кольцом на пальце, который дал толчок для написания Гастоном Леру знаменитого романа «Призрак оперы». Позднее по его мотивам были поставлены кинофильмы и мюзикл, — рассказывает оперный режиссер, народный артист России Юрий Александров. — По преданию, скелет принадлежал уродливому поклоннику одной из хористок, который из-за несчастной любви покончил жизнь самоубийством, замуровав себя в стене подвала. Призраку приписывают многочисленные происшествия, в частности падение огромной люстры, в результате которого погибла женщина. Так это или нет, но на ложе № 5 в «Гранд-опера» висит табличка, что это место забронировано за «призраком оперы».

ТВОРЧЕСКИЕ ДУШИ

Не стоит думать, что призраки и привидения облюбовали только Москву. Например, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в зрительном зале нередко люди видят старушку в униформе билетерши или вахтерши советских времен. По общему мнению, она решила не покидать своего рабочего места и после смерти.

В Театре юного зрителя в Казани за сценой и в гримерной живет полтергейст, который может неожиданно зашевелить занавес, включить свет в комнате или давать о себе знать громким топотом.

Актеры Тюменского драматического театра утверждают, что, как только они начинают плохо играть, сразу же ощущают сильный пинок, чуть ниже спины. Они уверены, что это души ушедших актеров наставляют молодых на путь истинный. И, как показывает практика, метод довольно действенный.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ

Люди театра весьма суеверны, и у них множество разных примет и табу, которые прошли проверку временем и сохранились до сих пор.