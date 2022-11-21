«Читай-город» совместно с издательством АСТ запускает цикл лекций по психологии

Фото: Предоставлено «Читай-городом»

С 21 по 24 ноября «Читай-город» совместно с издательством АСТ проводит цикл лекций по психологии «В зоне комфорта». Посетители смогут пообщаться с ведущими психологами и авторами книг, посвященным поиску счастья, ментальному здоровью, отношениям с партнером, задать им интересующие их вопросы и получить автографы.

Лекции состоятся 21 ноября на тему «Зона комфорта подлинная и иллюзорная». Спикером будет Виктор Пономаренко, автор книг «Счастливы не только дураки: как разобраться в людях и в себе. Механизмы поведения» и «Методика 7 радикалов. Практическая характерология»; 22 ноября — на тему «Сепарация: как перестать зависеть от других людей». Спикер — Вероника Хлебова, автор книг «Быть жертвой больше не выгодно» и «Сепарация: как перестать зависеть от других людей»; 23 ноября — на тему «Влияние домашних животных на здоровье человека». Спикер — Константин Перепечаев, автор книги «Глазами ветеринара. Невероятные приключения Семена Петровича в эпоху перемен» и 24 ноября — на тему «Шаг в реальность: работа над отношениями». Спикером будет Александр Цапенко, автор книги «Реальность ведьмы. Психоаналитическое видение для смелых женщин».

Все встречи пройдут в ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».