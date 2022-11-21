Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном построят в следующем году в Бибиреве

Фото: Департамент строительства города Москвы

В столичном районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе, владение 100, вблизи станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии идет строительство ФОКа с бассейном. На сегодняшний день современный спорткомплекс для жителей района готов на 45 процентов. Завершаются монолитные работы, внутренние инженерные системы готовы на 50 процентов, наружные — на 30 процентов, завершается черновая отделка помещений.

— Продолжается поставка необходимого технологического оборудования. Основные работы на объекте планируем завершить в первом полугодии будущего года, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Напомним, что общая площадь спортивного комплекса в Бибиреве составит более четырех тысяч квадратных метров.

В здании комплекса разместятся бассейн длиной 25 метров на восемь дорожек, бассейн для обучения плаванию детей на 10 метров, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и другие вспомогательные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена.

ФОК будет отличаться выразительным фасадом. Неудивительно, что для строящегося ФОКа жителями столицы выбрано столь емкое и отражающее суть спорткомплекса название — «Баланс». Действительно, буквально в 10 минутах пешком от будущего объекта расположен Алтуфьевский заказник, площадью более 80 га, а сам комплекс находится буквально в 700 метрах от станции метро, также удобен подъезд к нему с Алтуфьевского шоссе. Продуманная транспортная доступность объектов — один из приоритетов программы «Спорт Москвы».

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, строительство спортивных сооружений — это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих, — добавил Рафик Загрутдинов.