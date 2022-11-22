Рафик Загрутдинов: Новое здание детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский готово более чем на 80 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

— На территории детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену на улице Синявинской, владение 13, в Молжаниновском районе началась установка детской площадки. Специалисты приступили к завозу мебели и ее расстановке. Ведутся работы по внутренней отделке помещений и пусконаладочные работы слаботочных систем. Строительная готовность медицинского учреждения составляет 84 процента. Помимо поликлиники, здесь разместится пост скорой медицинской помощи на два машино-места, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В здании разместятся взрослая поликлиника на 200 посещений в смену, детская поликлиника на 120 посещений в смену, женская консультация на 100 посещений в смену и пост скорой медицинской помощи на два машино-места.

Потоки пациентов пересекаться не будут: входы в отделения, а также в женскую консультацию и пост скорой помощи будут разделены. Перед выходными группами сделают навесы и установят лавочки, а на прилегающих участках высадят цветники.

Архитектура фасадов здания будет соответствовать общему дизайну, разработанному для нового стандарта московских поликлиник. Фасады оформят пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона.

Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе диагностическим, а также установками на базе универсальных телеуправляемых столов для проведения общих рентгенологических исследований. Кроме этого, здесь будет функционировать кабинет маммографии с дополнительным рентгеновским оборудованием.

В детской поликлинике разместятся зоны приема анализов, дежурного врача, кабинеты выдачи справок и направлений, платных услуг, организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях, зоны педиатрического отделения, вакцинопрофилактики, кабинеты врачей-специалистов, зоны здорового ребенка, лучевой и функциональной диагностики, а также зона реабилитации.

Во взрослой поликлинике будут зоны приема анализов, дежурного врача, кабинет выдачи рецептов и аптека, зона терапевтического отделения, кабинет выдачи больничных листов, кабинеты приема врачей-специалистов, зоны лучевой и функциональной диагностики, зона реабилитации, зона профилактики, а также дневной стационар на пять коек.