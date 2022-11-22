Выжил, чтобы говорить правду: французский журналист Адриан Боке освещает события на Украине вопреки угрозам

Адриан Боке / Фото: Анна Темнышова \ Вечерняя Москва

Французский волонтер и журналист Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он рассказал правду миру. Теперь жизнь Боке в опасности, но корреспонденты «Москвы Вечерней» смогли встретиться с журналистом и узнать, каково сейчас быть честным человеком в западном мире.

— Адриан, в начале спецоперации вы оказались на Украине с гуманитарной миссией. Вы рассказывали, как боевики «Азова»* забирали себе лекарства, которые вы везли мирным жителям. А насколько в целом реальность оказалась далека от того, что вы представляли себе до поездки?

— Да, когда мы привозили лекарства, боевики «Азова» просто отбирали их, а когда мы пытались возмущаться, нам говорили, что лучше молчать, если мы хотим уцелеть. И это были не просто слова: боевики «Азова» — настоящие нацисты, с деформированной психикой. У них отсутствует человеческая мораль, они могут убивать людей, не задумываясь. Когда я побывал на Донбассе уже с другой, российской, стороны, я разговаривал с «азовцами», взятыми в плен при штурме Мариуполя. Они рассказывали об убийствах гражданских без эмоций и абсолютно не считали это преступлением. При этом Донбасс — это сейчас вообще другой мир, непривычный и непонятный для среднего европейского обывателя. Первые визиты туда вызывают шок, потому что западные СМИ извращают информацию в угоду политике. Например, у нас во Франции все популярные СМИ либо контролируются нашими властями, либо финансируются американцами.

Адриан Боке / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Ваше разоблачение инсценировки в Буче и рассказы о происходящем на Донбассе могут повлиять на восприятие конфликта западной аудиторией?

— Не просто могут, а уже влияют. Мои расследования и репортажи в интернете смотрят все больше людей. И, например, французский телеканал TF1 уже берет мои темы и использует их в своих программах. Правда, мое имя во Франции под запретом. Поэтому меня либо не упоминают вовсе, либо преподносят как скандальный сомнительный источник, чьи сведения проверяют героические французские журналисты. Но все это только начало: публика на Западе начинает прозревать. А я сам не могу приехать и рассказывать лично: во Франции мне грозит 20 лет тюрьмы.

— За что?

— Когда я вернулся с Украины после разоблачений инсценировки в Буче, меня арестовали в аэропорту. Я провел три дня в тюрьме, меня избивали. Спас адвокат после того, как из-за побоев у меня случился сердечный приступ. Повод для ареста был подставной: якобы в другом аэропорту нашли коробку с деталями пистолета и моим именем и домашним адресом на коробке. Меня объявили контрабандистом оружия. При этом самого пистолета мне не показали, а если бы я и был контрабандистом, ведь глупо пересылать оружие в картонной коробке через таможню аэропорта с указанием имени и адреса... Как только адвокат вытащил меня из тюрьмы, я уехал в Россию.

— Как ко всему этому относится ваша семья?

— Еще когда я собирался на Украину, на подконтрольные Киеву территории, мой отец рассказал мне, что там со времен Второй мировой войны остается много нацистов и неонацистов. И он оказался прав. Поэтому, когда я начал рассказывать правду о войне против неонацизма на Донбассе, семья меня поддержала. Хотя им приходится трудно — они живут под постоянным прессингом. Труднее всего моей жене и шестилетней дочери — им прямо угрожают, пытаются заставить выйти со мной на связь, чтобы поймать меня. После того как в сентябре в Стамбуле меня пытались убить, я считаю, что угрозы моей семье действительно серьезны. Поэтому сейчас пытаюсь получить статус политического беженца в России — это даст мне возможность буквально спасти жену и дочь, перевезти их сюда и укрыть в России.

— А как вы пережили покушение в Стамбуле?

— Я был там несколько дней. На меня напали посреди города под полицейскими видеокамерами. Один человек пытался задрать мне голову, а другой — перерезать горло. Я кричал и сопротивлялся, и мне удалось вырваться. Тогда они стали просто бить меня ножом — один порез на щеке, раны на руках и длинный порез на боку. Хорошо, что неглубокий — до важных органов нож не достал буквально сантиметр. Турецкая полиция сказала, что расследования не будет и мне лучше сразу уехать. После этого я живу по строгим правилам безопасности: не езжу на общественном транспорте, не встречаюсь ни с кем без свидетелей.

— Откуда вы черпаете силы для работы?

— Кто-то должен говорить правду и защищать ее. А я уже настолько влез в эту ситуацию, что путь остался только один — рассказывать правду наперекор всем препонам. Сейчас работаю экспертом в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, фиксирую обстрелы гражданских кварталов для будущего суда над украинскими преступниками. Помогаю детским больницам Донбасса: участвую в закупке лекарств, протезов для пострадавших. Работаю также в качестве журналиста. Отчаиваться некогда — надо зарабатывать на жизнь, спасать семью и идти до победы в борьбе с неонацизмом. Меня вдохновляет и пример моего деда, который состоял в движении Сопротивления во время Второй мировой войны. Когда я служил во французской армии, я получил сильную травму, и восстановление после нее воспитало во мне жажду жизни. Я хочу каждый день делать что-то полезное для мира. Поэтому езжу на Донбасс. Наверное, это судьба. Как будто кто-то сверху указывает мне путь.

Адриан Боке / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Адриан Боке родился 7 декабря 1990 года в городе Лилль на севере Франции. С детства занимался хоккеем, но из-за травмы оставил спорт. Имеет диплом кондитера. С 2008 по 2016 год служил во французской армии. Медбрат, волонтер, писатель. Военный журналист, эксперт по баллистике.

Помощь другим

О своем опыте преодоления травмы Адриан написал книгу «Вставай и иди благодаря науке». Этот труд сделал его на какой-то период весьма популярным во Франции. Тираж издания был быстро раскуплен, Адриана часто приглашали на интервью. При этом сам Боке не считает себя знаменитостью: по его словам, книгу он написал, чтобы дать надежду тем, у кого есть подобные травмы. Адриан основал ассоциацию «Рукопожатие», которая занимается помощью в лечении людям с повреждениями позвоночника и людям с ограниченными возможностями. Сам Боке занял пост президента ассоциации и до поездки на Украину занимался делами этой благотворительной организации.

Заново учился ходить

Участвуя в учениях во время службы в армии, Адриан получил травму позвоночника, которая грозила оставить его инвалидом-колясочником. Два года он был парализован. Но с помощью специальных упражнений и терапии нейростимуляторами, через боль Боке восстановил способность ходить. Несмотря на то что в медицинской карте отмечены его проблемы со здоровьем, внешне это незаметно.

Без семьи никуда

Адриан утверждает, что семья полностью поддерживает его и в занятиях благотворительностью, и в борьбе за правдивое освещение конфликта на Украине. «Если бы не моя семья, я бы давно где-нибудь облажался», — повторяет Боке. У него есть жена и шестилетняя дочь, разлуку с ними он тяжело переживает. Отец Адриана — дитя войны, он родился в 1943 году в условиях нацистской оккупации.

Любит путешествовать

Адриан Боке много путешествовал по Азии, Соединенным Штатам Америки, был на Карибских островах. «Путешествия — моя страсть, — говорит Боке. — Нравится открывать для себя что-то новое». Француз мечтает поучаствовать в сафари в Африке, посетить столицу Японии Токио и Перл-Харбор на острове Оаху (Гавайи).

Спецподготовка

С 2008 по 2016 год Адриан Боке служил во французской армии, в подразделениях воздушного десанта и разведки. По военной специальности он был стрелком-парашютистом. Физическая подготовка и психологическая закалка, приобретенные на военной службе, позволили ему справиться с травмой, а навыки рукопашного боя спасли его во время покушения, которое он пережил в Турции в сентябре этого года.

* — запрещенная в России террористическая организация.