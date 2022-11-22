Ректор Литинститута Алексей Варламов: Хочу установить памятник Платонову с метлой

Ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов показал, как здания вуза выглядят снаружи и внутри после масштабной реставрации / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В зданиях Литературного института имени А. М. Горького завершилась многолетняя реставрация. Объект уже сдали в эксплуатацию, скоро там возобновятся занятия. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в обновленных корпусах вуза еще до возвращения студентов и преподавателей. Экскурсию по помещениям провел ректор Литинститута писатель Алексей Варламов.

Прогуливаясь по Тверскому бульвару, сложно не обратить внимание на величественное светло-желтое здание с белыми колоннами, стоящее чуть в глубине двора, между двух флигелей. Дом украшают массивные дубовые оконные рамы. Это здание Литературного института имени А. М. Горького, известное еще как Дом Герцена. Усадьба, в которой сегодня расположен вуз, является памятником архитектуры федерального значения.

С 2017 года в усадьбе проходит реставрация. Перед специалистами стояла сложная задача — не нарушить аутентичный облик здания, но при этом сделать корпуса Литературного института соответствующими современным стандартам.

По следам Блока, Гумилева, Маяковского

Около входа в университет меня встречает ректор Литинститута Алексей Варламов. Во дворе, перед зданием, первым делом обращаю внимание на памятник Александру Герцену.

— Наши студенты считают его своим покровителем. Чтобы успешно сдать экзамен или зачет, они обязательно приходят сюда и прикасаются к его ботинку, — с улыбкой замечает Алексей Варламов. — Я хочу установить на территории Литинститута еще один памятник — Андрею Платонову. Городские легенды гласят, что, переехав сюда в 1931 году, он работал дворником. Вокруг этого народ сложил множество литературных анекдотов. Несмотря на то что Платонов действительно прожил здесь 20 лет, история с его подработкой — абсолютный вымысел. Но теперь мне хочется установить во дворе института памятник Андрею Платонову с метлой в руках, который будто «выметает» нерадивых студентов или иллюстрирует, что будет с теми, кто плохо учится.

Главное здание Литинститута построено в стиле русского ампира. Прямо под крышей замечаю барельеф — белые объемные фигуры мифического покровителя искусств Аполлона и его неизменных спутниц — муз, олицетворяющих все виды творчества.

Алексей Николаевич приглашает внутрь, в Главный корпус. Спускаемся на цокольный этаж и оказываемся в помещении с арочными сводами XVIII века. При реставрации специалисты расчистили сохранившуюся с тех времен кладку. Ее видели еще известные деятели русской классической литературы, которые жили здесь: Осип Мандельштам, Юрий Олеша, Андрей Платонов и другие.

— Михаил Булгаков сатирически изобразил Главный корпус нашего университета в романе «Мастер и Маргарита» как здание МАССОЛИТа. А знаменитый ресторан «У Грибоедова» находился именно в этих помещениях, — с гордостью отмечает Алексей Варламов, указывая на здание. — Правда, герои романа Булгакова заходят сюда прямо с Тверского бульвара, а сейчас у нас открыт только один вход — с Большой Бронной улицы.

В планах руководства вуза оборудовать в этих помещениях большую библиотеку, но пока здесь еще пустое, необжитое пространство. Его только предстоит заполнить стеллажами с научными трудами и знаковыми литературными произведениями. Собрание книг у Литинститута богатейшее, ведь художественный язык и кругозор любого начинающего писателя формируется благодаря обращению к классикам литературы.

А еще в вузе есть собственное издательство. Привезенные оттуда свеженапечатанные книги пока лежат в стопках прямо в коридоре. На обложке верхнего тома красуется надпись «Антология современного монгольского рассказа».

— Мы плотно сотрудничаем с монгольскими писателями. Многие из них учились здесь в советское время, — с гордостью поясняет Варламов. — Черновой перевод этого издания готовили наши выпускники. А преподаватели и студенты занимались художественной обработкой текста. Это наш совместный проект.

Издательская деятельность здесь действительно активно идет: в вузе выпускают «Вестник Литературного института» и студенческий альманах «Тверской бульвар».

Поднимаемся на первый этаж и оказываемся в обновленном конференц-зале. Помещение небольшое, очень уютное. Сцену с красным занавесом обрамляют две колонны с изящными капителями. Они — безмолвные свидетели ярких выступлений Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина и Владимира Маяковского. По периметру потолка развешаны люстры с хрустальными кристаллами, стилизованные под старину. Стены кажутся пустыми, но это ненадолго — вскоре сюда вернут барельефы с портретами писателей, которые в свое время читали свои произведения в стенах Литинститута.

По крутой лестнице с изящными коваными перилами, украшенными растительным орнаментом, поднимаемся на второй этаж усадьбы. Попадаем в учебные аудитории. В них еще стоит запах новой, только что распакованной мебели. Аудитории готовят для студентов: расставляют парты, развешивают экраны с проекторами, чтобы можно было изучать архивные видеоматериалы, устанавливают кафедры для преподавателей и докладчиков на семинарах. Сейчас, без студентов, институт поражает тишиной и спокойствием, невозможными для активного творческого образовательного процесса, ведь он подразумевает горячие дискуссии.

В коридорах обращаю внимание на пандусы. Оказалось, они появились в процессе реставрации, ведь по современным стандартам любой институт должен быть приспособлен для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы попасть в другой корпус, нужно снова выйти на улицу и пройти через двор. Выходим. У калитки замечаю красный туристический автобус. На лобовом стекле прикреплена табличка с надписью: «По булгаковским местам». Экскурсовод увлеченно рассказывает группе туристов о ресторане «У Грибоедова».

— К сожалению, теперь о нем можно только рассказывать. Внутрь мы туристов не пускаем. В учебных заведениях ужесточаются меры безопасности. В наш институт сейчас нельзя зайти просто так. Нужен либо студенческий билет, либо пропуск, — отмечает Алексей Варламов, и мы отправляемся в следующее здание, принадлежащее Литинституту, — усадьбу Яковлевых.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Союз истории и технологий

Мое внимание привлекают большие окна с полукруглыми завершениями на первом этаже здания.

— Раньше там стояли кареты и повозки. А еще, как и в любой усадьбе XIX века, здесь были конюшни. Во время реставрации им вернули первоначальный облик — раньше здесь был надстроен этаж с хозяйственными помещениями, который через столетие снесли. Сейчас эту надстройку вернули, благодаря чему появились новые учебные площади, — говорит Алексей Варламов, и мы вместе направляемся внутрь здания. Начинаем осмотр со второго этажа. Здесь находится так называемая зона рекреации. В просторном фойе вдоль стен расставлены удобные мягкие диваны и кресла, где будут отдыхать студенты. А особый уют помещению придают комнатные растения, расположившиеся в горшках на подоконниках: крупнолистные фикусы, изящные фиалки...

— За цветами ухаживают сотрудники вуза на добровольных началах. Эту зону они с нежностью называют «Зимний сад», — добавляет Алексей Варламов.

За стеклянной стеной — учебные аудитории. Ряд классических помещений с расставленными внутри партами разбавляет современная телестудия. Она оборудована по последнему слову техники. Здесь есть хромакей (одноцветный зеленый экран, который с помощью компьютерной графики позволяет «переместить» человека на видео на любой фон. — «ВМ»), софиты, видеокамеры — все, что нужно для работы над видеороликами.

— Здесь студенты снимают свои спецпроекты. Их можно посмотреть на сайте Литинститута. Например, там опубликована серия видеороликов «Живая классика»: студенты на камеру читают стихи известных поэтов, — говорит Алексей Варламов.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Акцент на оригинальные детали интерьера

Снова возвращаемся во двор. На этот раз отправляемся в правый флигель — корпус № 1. Отличительная особенность этого здания — мелкая расстекловка окон. Они поделены рейками на множество мелких ячеек.

Этот флигель в стиле модерн построили в конце XIX века по проекту архитектора Александра Каминского.

— До войны здесь располагались общежития и писательские квартиры. Именно здесь жили Осип Мандельштам, Михаил Пришвин, Даниил Андреев и Андрей Платонов. Сейчас это учебные корпуса, и планировка здесь уже современная, разработанная для учебных аудиторий.

Со стороны внутреннего дворика, у входа в корпус № 1, на внешней стене здания висит мемориальная доска, посвященная Даниилу Андрееву. Поэт изображен в расходящихся от его головы полукругах, делающих его лицо более выразительным.

— А со стороны Тверского бульвара на этом же здании можно увидеть мемориальные доски Осипу Мандельштаму, Александру Герцену и другим писателям, — добавляет Варламов.

Чтобы войти внутрь, отворяю темные тяжелые двери из натурального дуба той же породы, что и оконные рамы. Двери украшены золотыми ручками с искусно вырезанным на них растительным орнаментом — шишками и листьями деревьев.

— Пришлось задержать сроки реставрационных работ, потому что мы очень долго не могли найти подходящие двери. Мы хотели, чтобы они были максимально похожи на те, которые были здесь установлены в начале XIX века, — отметил Алексей Николаевич, пропуская меня вперед.

Внутри, в первом же кабинете, обращаю внимание на роскошный паркет, выложенный сложным узором, похожим на кладку XIX века. В помещении стоит тяжелый запах дерева и лака, который еще не успел выветриться после реставрации. Стены здесь — светло-брусничные, яркие.

— Удивлены? — спрашивает Алексей Варламов, видя мою реакцию. — Такой цвет стен выбрали не случайно. Реставраторы точно подобрали оттенок, которым были выкрашены стены в этих комнатах изначально.

Заходим в кабинет декана заочного факультета Литинститута Людмилы Карпушкиной. Помещение украшает шикарный дубовый потолок, декорированный резными элементами, напоминающими стрельчатые арки готического собора.

— Здесь сохранились подлинные украшения из дерева. Это большая удача. Дело в том, что в советское время потолок «зашили» специальными плитками, которые скрывали всю эту красоту от посторонних глаз. Реставраторы же, сняв эти панели, увидели все великолепие интерьерного убранства и решили оставить оригинальный потолок открытым, — рассказывает Алексей Варламов.

Из кабинета можно выйти на небольшой балкончик и полюбоваться видом на Тверской бульвар, понаблюдать за торопливыми пешеходами.

Настоящая реликвия

Экскурсия по обновленному комплексу Литинститута завершается в левом флигеле, построенном в середине XIX века. В этом здании реставрация, по словам ректора, была минимальной.

— В будущем мы оборудуем здесь читальный зал. Сюда же перенесем кабинеты администрации вуза — помещения здесь небольшие, и полноценные аудитории в них разместить никак не получится, — объясняет Алексей Варламов. В этом здании тоже сохранились особенности интерьеров XIX века — оригинальные дверные притворы и резные тяжелые деревянные двери. От времени на узорах, украшающих их, немного потемнел лак. Во время восстановительных работ реставраторы не стали его счищать, решили оставить отпечаток времени.

В конце экскурсии заходим в кабинет Алексея Варламова. Здесь хранится настоящая историческая реликвия — диван, на котором родился сам Александр Герцен. Софа с изогнутой спинкой никогда не покидала стен этой усадьбы. Прикоснувшись к ней, кажется, будто здороваешься за руку со всеми, кто когда-либо посещал знаменитое здание, в котором на протяжении двух веков была сосредоточена жизнь литературной Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас в Литературном институте имени А. М. Горького учатся 700 студентов — 450 на очном отделении и 250 на заочном. В 2023 году вуз отметит свой юбилей — 90 лет со дня основания. В Литературном институте 6 корпусов, но по загадочным обстоятельствам не существует корпуса под номером 5. Общая площадь всех помещений вуза составляет 4500 квадратных метров. С момента основания в Литинституте сменилось 12 ректоров.

ИСТОРИЯ

Уже в середине XIX века в усадьбе, где сегодня находится Литинститут, собирался известный на всю столицу литературный салон, гостями которого были Николай Гоголь, Алексей Хомяков, Петр и Иван Киреевские. Литературный институт основал Максим Горький. Он «выбил» для вуза здание на Тверском бульваре. В довоенные годы здесь учился Константин Симонов, позже сюда же поступили фронтовые писатели — Юрий Бондарев и Григорий Бакланов. В годы оттепели здесь учились Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко и поэты-почвенники — Николай Рубцов и Василий Белов. Преподавали в Литинституте не менее знаменитые писатели и ученые — Николай Асеев, Михаил Светлов и Константин Паустовский.

ФАКТЫ