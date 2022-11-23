По воздуху без светофоров

Фото: Департамент строительства города Москвы

В следующем году завершится реализация масштабного столичного проекта — Московского скоростного диаметра (МСД). Бессветофорная магистраль протяженностью 68 километров пройдет с севера на юг Москвы между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД и свяжет крупнейшие магистрали города, значительно сократив время в пути для автомобилистов.

— Почему Московский скоростной диаметр? Потому что там нет ни одного светофора, построено все на эстакадах, множество развязок со всеми пересекающимися магистральными трассами, которые уводят огромное количество транзитного транспорта, минуя центр города. Он состоит из двух ответвлений, основное идет по линии Казань — Санкт-Петербург, второе уходит на Симферопольское шоссе в сторону Крыма. Это круче, чем Третье транспортное кольцо. Через шесть округов города проходят 80 искусственных сооружений, — ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Южный участок МСД соединит такие крупные магистрали, как шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Общая протяженность участка составит 96 км (по прямой — 28 км). Здесь разместится колоссальное количество искусственных сооружений — 56 единицы, а также 12 пешеходных переходов. Как отметили в столичном департаменте строительства, работы на участке выполнены почти на две трети. Строительство разделено на 10 участков, из них 9 — в строительстве, еще по одному участку ведется проектирование.

Строительство двух южных участков московского скоростного диаметра планируется завершить уже до конца этого года — от Шоссейной улицы до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Продолжается активное строительство и на других участках. На 70 процентов готова эстакада основного хода МСД через ж/д пути Горьковского направления МЖД и МЦК со стороны СВХ в сторону Волгоградского проспекта. Ее протяженность составит 1,5 километра. Движение будет организовано по пяти полосам в каждом направлении. В настоящее время ведутся работы по устройству и покраске пролетного строения.

Искусственное сооружение возводится в рамках участка от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

— Всего здесь будет построено 11 км дорог, 14 эстакад, в том числе три эстакады основного маршрута и 11 эстакад-съездов на СВХ, Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы; а также два путепровода общей длиной 1,3 километра, — говорит глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. В рамках благоустройства вдоль маршрута высадят 22,5 гектара газонов, 1680 деревьев и более трех тысяч кустарников.

Строящийся участок свяжет крупнейшие трассы города — шоссе Энтузиастов, Северо-Восточную хорду (СВХ), Рязанский проспект, ТТК и Волгоградский проспект, позволит обеспечить более равномерное распределение транспортных потоков и уменьшить избыточный пробег машин, а также разгрузит основные вылетные магистрали юго-восточной части города — шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

— Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, который проходит с юга города до севера — до новой платной дороги на Санкт-Петербург. Ничего подобного в истории Москвы не строилось. Соединение крупнейших магистралей по сути создает новую транспортную реальность, — отмечал во время посещения объекта Сергей Собянин.

Рафик Загрутдинов ранее отмечал, что для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра обеспечит более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой.

— Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20–25 минут, — отмечает глава ведомства.