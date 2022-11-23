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Побольше бы таких, как Степа: школьник пожертвовал все свои накопления на нужды участников спецоперации

Антон Крылов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Побольше бы таких, как Степа: школьник пожертвовал все свои накопления на нужды участников спецоперации
Генерал-майор запаса Алексей Попов (справа) вручает Степану Чавдару планшет / Фото: Из личного архива Степана Чавдара

В Центральном военном округе появился свой маленький герой. Ученик 6-го класса екатеринбургской школы № 127 Степан Чавдар экономил на школьных обедах, чтобы помочь нашим бойцам на передовой. «Вечерняя Москва» пообщалась с мальчиком и его семьей.

По словам мамы 12-летнего парнишки Натальи Чавдар, Степа долгое время копил деньги.

— Четкой цели у него не было, — говорит Наталья. — Лишь вскользь в списке желаний фигурировал планшет.

Идея поучаствовать в сборе гуманитарной помощи появилась на фоне запроса от местного Совета ветеранов.

— На семейном совете я подняла тему помощи нашим военнослужащим, — продолжает Наталья. — И Степа сразу принял решение.

Мальчик пожертвовал из своих накоплений 8000 рублей, а мама и бабушка добавили по такой же сумме.

— Вместе с бабушкой они купили для ребят на фронт теплые вещи, носки, простыни, нижнее белье, — перечисляет женщина. — Я считаю, важно прививать ребенку чувство сопричастности к событиям в стране, гордость за нее.

Мама юного патриота отметила, что важную роль в воспитании Степы сыграли его тренеры — школьник увлекается лыжными гонками, постоянно занимает призовые места. А недавно получил первый юношеский разряд в этом виде спорта. Еще Степан готовится поступать в Екатеринбургское суворовское военное училище.

— Это правильный путь для мужчины, — считает Степа. — Надеюсь, меня примут в гордые ряды суворовцев. Я буду предельно счастлив, если удастся там заниматься спортом ежедневно.

Помимо гуманитарной помощи, мальчик отправил военным письма, пожелал им возвращаться с победой и здоровыми.

— Я поддерживаю наших военных и очень сильно уважаю. Гордился бы дружбой с ними, — говорит Степан.

Совет ветеранов Центрального военного округа по достоинству оценил патриотический порыв Чавдара и наградил его желанным планшетом.

— Мы отметили неординарный поступок ученика шестого класса, — рассказал представитель местного Дома офицеров округа, генерал-майор запаса Алексей Попов. — Это первый случай в регионах ЦВО, когда ребенок принял решение помочь военным. Мы бы хотели отметить гражданский осмысленный поступок Степана. Хочется сравнить его с белгородским мальчиком Алешей, ставшим символом благородства, мужества… Побольше бы таких мальчишек, как наш Степан Чавдар!

КСТАТИ

Во вторник, 22 ноября, еще один школьник, третьеклассник из тюменского лицея № 81 Артем Жуков, отдал свои сбережения военнослужащим в зоне СВО. Об акции «100 миллионов для Победы» он услышал, когда родители обсуждали поддержку бойцов. Артем отдал военнослужащим символические 500 рублей. Часть денег у него осталась после покупки детской мечты — компьютера, а вторая часть — родительская плата за хорошую учебу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров:

— Дети берут пример со старшего поколения и не отстраняются от происходящего. Известно множество акций в поддержку военных: ребята пишут письма на фронт, собирают беспилотники, шьют одежду и спальники. Все это, безусловно, дает мотивацию и вдохновение тем, кто сейчас защищает нашу Родину.

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