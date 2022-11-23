Без дискомфорта и проблем

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В пожилом возрасте люди испытывают массу неудобств из-за нарушений в организме. Как наладить регулярную работу кишечника, рассказали эксперты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, регулярными задержками стула страдают в среднем от 30 до 50 процентов взрослых людей во всем мире. Россия — не исключение. И чем человек старше, тем чаще он сталкивается с проблемой нарушения работы кишечника.

Помимо традиционных причин — плохая наследственность, недостаток движения, вредные привычки, специалисты нередко упоминают и о возможных психологических причинах этого состояния. По мнению врача и психолога Ольги Копыловой, даже у достаточно молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, причиной дискомфорта могут стать нарушения в эмоциональной сфере. К ним эксперт относит страхи, повышенную тревожность, нежелание перемен. Долго находясь в подвешенном состоянии, организм по-своему реагирует на стресс. Нередко состояние матери чутко улавливают и маленькие дети, особенно груднички, что может вызвать у них нарушение перистальтики. Также, по наблюдениям психологов, стойкие нарушения в работе кишечника часто возникают у студентов с синдромом отличника» во время подготовки к сложным экзаменам, у людей во время переездов на новое место жительства, при кризисе отношений со своей второй половиной, близкими и коллегами.

Быстрее вернуться в состояние нормы и восстановить регулярный стул, помимо помощи психолога, курса массажа, йоги и других методов релаксации, в большинстве случаев помогут такие надежные, проверенные средства, как спорт, диета, активные прогулки без использования транспорта. В плане диеты стоит отказаться не только от регулярного употребления мучного и сладкого, но и от цельного молока, которое, как выяснили ученые, в организме почти не переваривается. А также от продуктов с высоким содержанием крахмала — риса и картофеля. Стоит ограничить употребление фастфуда, красных сортов мяса и алкоголя, советует врач гастроэнтеролог Альбина Чурикова.

Наиболее полезные продукты при задержке стула — чернослив, зелень, свежий кефир. Если проблему не удается решить, посетите врача, который назначит вам специальное обследование кишечника, напоминает эксперт.

СПРАВКА

Сегодня нет научного подтверждения популярному мнению, что при долгой задержке стула организм «самоотравляется», накапливая ядовитые вещества, что в итоге приводит к возникновению таких болезней, как артрит, бронхиальная астма или рак толстой кишки. Однако установлено, что иногда запор развивается в результате инсульта, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы или болезни Паркинсона. Поэтому при отсутствии дефекации длительное время следует обратиться за медицинской консультацией.