Московские психологи рассказали об искусстве маленьких шагов в развитии личности

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Термин «саморазвитие» сегодня актуален для каждой сферы жизни. Мы много учимся, совершенствуемся, работаем над ошибками, психологическими травмами. Такой темп придает каждому дню особое настроение, появляется желание успеть как можно больше. Но порой вместо удовлетворения мы получаем нечто противоположное: либо перестаем замечать результаты, либо понимаем, что они дались слишком высокой ценой. О том, как дойти до цели и не потерять на этом пути себя, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Надежда Талапова.

Важно понимать, что темп жизни общества и каждого конкретного человека отличаются. Чтобы не выгореть и завершить начатое, необходимо отделить себя от общего, почувствовать свои потребности в саморазвитии.

Понять свой темп развития помогут ответы на вопросы:

В какой точке развития я сейчас нахожусь: что со мной происходит, что я умею и могу, какой опыт у меня есть?

Каких изменений я хочу, чему хочу научиться?

Как обычно отношусь к новым событиям, изменениям в своей жизни?

Как понимаю, что мне нужен отдых?

Как проявляю заботу о себе?

— Ответы на эти вопросы помогут лучше понять себя. Саморазвитие приносит в жизнь совершенно разные изменения, а значит, мы встречаемся с этим новым, реагируем на него, встраиваем в свою жизнь, трансформируем или подстраиваемся. Эти процессы у всех проходят по-разному. Поэтому сейчас все чаще можно слышать об искусстве маленьких шагов — навыке, который позволяет достигать желаемого, — отметила специалист.

Пять шагов к цели

— Двигаться в том направлении, которое находится в зонах ближайшего развития.

— Ставить себе посильные задачи. Полезно задать себе вопрос: что я сегодня могу сделать для достижения этой цели?

— Совершать и отмечать для себя каждый шаг в выбранном направлении развития, не делая акцент на скорости и результате, а скорее на процессе.

— Давать себе отдых и возможность погрузиться в то новое, что с нами происходит, отмечая для себя свое состояние, настроение, отношение к этим изменениям.

Отличная стратегия — разделить большое дело на маленькие и понятные шаги. Но и здесь можно попасть в ловушку. Мы привыкли получать желаемое быстро: захотел новую вещь — купил в ближайшем магазине, доставку продуктов к двери квартиры заказал по пути с работы. А что, если достижение цели требует времени? В этом случае имеет смысл запастись терпением.

Не все происходит по щелчку пальцев, иногда изменения происходят медленно и незаметно. А порой, кажется, что вообще ничего не меняется. Но это заблуждение. Достаточно попробовать сравнить свои нынешние результаты с тем, что было неделю назад, месяц или год. Трансформация впечатляет, правда?

Мы часто очень не бережно относимся к себе, много критикуем, требуем громких и ярких свершений. Но так же часто сгораем на этом пути еще до того, как приблизимся к финишу. В результате и цель не достигнута, и сил, чтобы продолжать, больше нет. Поэтому лучшее решение в такой ситуации — идти к заветной мечте постепенно, помня об искусстве маленьких шагов.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

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