Актриса Алина Ланина: Люди привыкли искать виноватых

Алине Ланиной однажды удалось пройти рекордный кастинг: ее выбрали среди 600 других актрис / Фото: Предоставлено кинокомпанией Вольга

На экраны вышла комедия «Любовники» Елены Хазановой — о троих молодых людях, пострадавших от несчастной любви. Одну из ролей в фильме исполнила Алина Ланина.

— Алина, расскажите о вашей роли в фильме «Любовники».

— Она не оправдывает всеобщие ожидания. На вид легкомысленная девочка-секретарша, которая мечтает о «сладкой жизни» в положении содержанки. Но у нее есть мечты, высокие цели. Столкнувшись с главными героями, она необычным образом выходит из непростых обстоятельств.

— Фильм «Любовники» — продолжение темы, заданной в картине «Любовницы», вышедшей в 2018 году. Первая часть имела большой успех в прокате. Сейчас его удастся повторить?

— Время покажет. Каждый раз судьба кинокартины непредсказуема. Ее не могут предугадать даже продюсеры, которые курируют проект от «бумаги» (синопсиса и сценария. — «ВМ») до выхода в прокат. Это такая лотерея, должно сойтись очень много факторов — и время проката, и общее настроение в обществе, и даже настроение в монтажном кабинете. Очень часто бывает так, что ты совсем ничего не ждешь от проекта, на бумаге он выглядит слабо, а в итоге получается неожиданно прекрасно — и удовольствие получаешь от съемок, и результат радует. А бывает по-другому: большие планы, амбиции, кажется, что вот, это наш звездный час, а на выходе что-то пошло не так — и все, проект проходит незаметно. Но актерам особенно трудно спрогнозировать судьбу их работы, мы же не видим всю кухню, видим только свои сцены и роль. Монтаж, музыка, другие важные моменты для нас закрыты.

Алина Ланина в роли Евы и Валентина Рубцова в роли Тани / Фото: Из личного архива Алины Ланиной

— Елена Хазанова, режиссер «Любовников» и «Любовниц», как-то давала мне интервью. Она показалась человеком строгим.

— Режиссер на то и режиссер, чтобы командовать. Но с артистами она человек совсем не жесткий. Очень экстравагантная, творческая. У нее интересная «нюансировка личности», множество очаровательных деталей во внешности и поведении. Это делает ее невероятно обаятельной. Поэтому с ней очень интересно находиться рядом, у нее индивидуальный подход к каждому.

— На кастинге в сериал «Институт благородных девиц» вы преодолели конкурс в 600 человек. Это рекорд!

— Тут вопрос в том, как долго продюсеры готовы выбирать артистов на роль. В нашей стране каждый год из вузов выпускается огромное количество молодых актеров. И для них попасть на кастинг — очень сложное дело. Поскольку, как правило, отбор делается среди ограниченного числа кандидатов. Кастинг-директоры связываются с проверенными агентствами, которым они доверяют. Отсматривают — условно — всех актеров Москвы очень редко. Но в проекте «Институт благородных девиц» смотрели очень много девочек, поскольку требовалось много актрис на разные роли — на целый институт (смеется).

— О вас пишут: «Своим успехом актриса обязана только себе». Но ведь у вас есть близкие люди, которые оказали на вас значительное влияние, которые дороги вам?

— Мы все живем результатами наших собственных решений. Я благодарна своим педагогам в институте (Екатеринбургский государственный театральный институт), которые поверили в меня. Они настояли, чтобы я поехала в Москву на пробы, педагоги дали мне очень хорошую базовую актерскую школу, которая не уступает московским вузам. Именно в институте мне помогли выработать характер. Меня никогда не хвалили, но каким-то образом я получила красный диплом (смеется). Это было правильно в моем случае. Есть люди, которые не могут без похвалы, а меня больше мотивирует намек, что я должна делать чуть больше, чем другие. В годы становления в Москве мне этот навык очень пригодился, он помог мне успешно конкурировать с выпускниками столичных театральных вузов. И, конечно, очень мощная поддержка — мама. Она всегда была рядом, помогала, поддержала мое желание учиться на актрису, поддержала переезд в Москву. Теперь я такая же мама и испытываю благодарность родителям за все.

— Сейчас «модно» обижаться на родителей. Винят, что недодали любви, участия и так далее.

— Да, нынешние двадцатилетние, они более «осознанные», просвещенные, говорят про личные границы. Человеку как будто все должны: родители, государство, весь мир. Наше поколение иногда наплевательски относилось к своим границам, к интересам, психологию считали ерундой и псевдонаукой, а сейчас идет крен в другую сторону. Но, надеюсь, еще через поколение ситуация усреднится (смеется). Почтение к родителям очень важно.

Сын Лева / Фото: Из личного архива Алины Ланиной

— Вы сыграли в кино «Защитники» — с российскими фантастическими супергероями. У такого кино в нашей стране есть перспективы?

— В «Защитниках» есть удачные моменты. Однако чтобы говорить об успехе на фоне голливудской базы, нужно, чтобы фильм получился весь, целиком — диалоги, актеры, монтаж, спецэффекты. Поэтому пока мы конкурировать не можем. Когда мы снимали «Защитников», была такая проблема: ребята, которые научились делать «си-джи» (компьютерную графику. — «ВМ»), быстро уезжали из России туда, где для них гораздо больше работы. Получается замкнутый круг: чтобы сформировать спрос, нам нужно показать результат, а его мы показать не можем из-за нехватки специалистов. Если мы из этого круга вырвемся, все будет хорошо. Вопрос талантов в нашей стране не стоит, главное, чтобы они оставались внутри страны.

СЮЖЕТ

Пытаясь наладить личную жизнь, трое друзей идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду.

ДОСЬЕ

Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области в семье инженера и филолога. В 2010 году окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. За успехи в учебе получала стипендию Союза театральных деятелей РФ. С 2013 по 2021 год снималась в телесериале «Саша-Таня», который принес актрисе всероссийскую известность.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ АЛИНЫ ЛАНИНОЙ

Жена олигарха из сериала «Саша-Таня»

Сериал «Саша-Таня», который прославил Алину, актриса смотрела далеко не весь. И вообще любоваться собой в кино ей несвойственно. «Если проект мне дорог, я за него радела, переживала, ждала от него многого, полюбила, тогда, конечно, хочется посмотреть. Но не секрет, что не все проекты «по любви». Тем не менее у меня есть проект «Формула преступления», он вышел на одной из киноплатформ. Там тоже довольно много серий, но это был долгожданный и любимый сериал, поэтому его я смотрела».

Никаких темных сил

На вопрос, от каких ролей она бы отказалась, актриса отвечает: «Точно откажусь от проекта, где есть какое-либо прославление темных сил. Одно дело — детские версии про бабку-ежку и так далее, а есть «взрослые» истории, где фигурирует враг рода человеческого. Играться с бесовщиной, даже в самой привлекательной упаковке вроде вампиров, небезопасно с духовной точки зрения. Хотя многие любят такие «игры со спичками».

Лучшая роль

Роль Аленки Морозовой в сериале «Отчий берег» 2017 года актриса считает одной из самых удачных своих работ. Хотя поначалу сценарий ей не понравился. «Шла на кастинг с ощущением, что это ерунда, — признается Ланина. — Не напрягаясь попробовалась, меня утвердили, а потом поняла, что это один из самых интересных проектов на тот период, и зрители его обожают по сей день. До сих пор мне пишут, что пересматривают эту историю. А на бумаге она показалась странной. Видимо, мне не хватило тогда опыта понять, как это хорошо».

Личная жизнь под секретом

Алина Ланина замужем, растит сына Льва и скоро готовится снова стать мамой. Имя супруга, как и подробности личной жизни, актриса не афиширует, однако известно, что ее избранник имеет отношение к кино.