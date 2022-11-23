Актриса Алина Ланина: Люди привыкли искать виноватых

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
На экраны вышла комедия «Любовники» Елены Хазановой — о троих молодых людях, пострадавших от несчастной любви. Одну из ролей в фильме исполнила Алина Ланина.
— Алина, расскажите о вашей роли в фильме «Любовники».
— Она не оправдывает всеобщие ожидания. На вид легкомысленная девочка-секретарша, которая мечтает о «сладкой жизни» в положении содержанки. Но у нее есть мечты, высокие цели. Столкнувшись с главными героями, она необычным образом выходит из непростых обстоятельств.
— Фильм «Любовники» — продолжение темы, заданной в картине «Любовницы», вышедшей в 2018 году. Первая часть имела большой успех в прокате. Сейчас его удастся повторить?
— Время покажет. Каждый раз судьба кинокартины непредсказуема. Ее не могут предугадать даже продюсеры, которые курируют проект от «бумаги» (синопсиса и сценария. — «ВМ») до выхода в прокат. Это такая лотерея, должно сойтись очень много факторов — и время проката, и общее настроение в обществе, и даже настроение в монтажном кабинете. Очень часто бывает так, что ты совсем ничего не ждешь от проекта, на бумаге он выглядит слабо, а в итоге получается неожиданно прекрасно — и удовольствие получаешь от съемок, и результат радует. А бывает по-другому: большие планы, амбиции, кажется, что вот, это наш звездный час, а на выходе что-то пошло не так — и все, проект проходит незаметно. Но актерам особенно трудно спрогнозировать судьбу их работы, мы же не видим всю кухню, видим только свои сцены и роль. Монтаж, музыка, другие важные моменты для нас закрыты.
— Елена Хазанова, режиссер «Любовников» и «Любовниц», как-то давала мне интервью. Она показалась человеком строгим.
— Режиссер на то и режиссер, чтобы командовать. Но с артистами она человек совсем не жесткий. Очень экстравагантная, творческая. У нее интересная «нюансировка личности», множество очаровательных деталей во внешности и поведении. Это делает ее невероятно обаятельной. Поэтому с ней очень интересно находиться рядом, у нее индивидуальный подход к каждому.
— На кастинге в сериал «Институт благородных девиц» вы преодолели конкурс в 600 человек. Это рекорд!
— Тут вопрос в том, как долго продюсеры готовы выбирать артистов на роль. В нашей стране каждый год из вузов выпускается огромное количество молодых актеров. И для них попасть на кастинг — очень сложное дело. Поскольку, как правило, отбор делается среди ограниченного числа кандидатов. Кастинг-директоры связываются с проверенными агентствами, которым они доверяют. Отсматривают — условно — всех актеров Москвы очень редко. Но в проекте «Институт благородных девиц» смотрели очень много девочек, поскольку требовалось много актрис на разные роли — на целый институт (смеется).
— О вас пишут: «Своим успехом актриса обязана только себе». Но ведь у вас есть близкие люди, которые оказали на вас значительное влияние, которые дороги вам?
— Мы все живем результатами наших собственных решений. Я благодарна своим педагогам в институте (Екатеринбургский государственный театральный институт), которые поверили в меня. Они настояли, чтобы я поехала в Москву на пробы, педагоги дали мне очень хорошую базовую актерскую школу, которая не уступает московским вузам. Именно в институте мне помогли выработать характер. Меня никогда не хвалили, но каким-то образом я получила красный диплом (смеется). Это было правильно в моем случае. Есть люди, которые не могут без похвалы, а меня больше мотивирует намек, что я должна делать чуть больше, чем другие. В годы становления в Москве мне этот навык очень пригодился, он помог мне успешно конкурировать с выпускниками столичных театральных вузов. И, конечно, очень мощная поддержка — мама. Она всегда была рядом, помогала, поддержала мое желание учиться на актрису, поддержала переезд в Москву. Теперь я такая же мама и испытываю благодарность родителям за все.
— Сейчас «модно» обижаться на родителей. Винят, что недодали любви, участия и так далее.
— Да, нынешние двадцатилетние, они более «осознанные», просвещенные, говорят про личные границы. Человеку как будто все должны: родители, государство, весь мир. Наше поколение иногда наплевательски относилось к своим границам, к интересам, психологию считали ерундой и псевдонаукой, а сейчас идет крен в другую сторону. Но, надеюсь, еще через поколение ситуация усреднится (смеется). Почтение к родителям очень важно.
— Вы сыграли в кино «Защитники» — с российскими фантастическими супергероями. У такого кино в нашей стране есть перспективы?
— В «Защитниках» есть удачные моменты. Однако чтобы говорить об успехе на фоне голливудской базы, нужно, чтобы фильм получился весь, целиком — диалоги, актеры, монтаж, спецэффекты. Поэтому пока мы конкурировать не можем. Когда мы снимали «Защитников», была такая проблема: ребята, которые научились делать «си-джи» (компьютерную графику. — «ВМ»), быстро уезжали из России туда, где для них гораздо больше работы. Получается замкнутый круг: чтобы сформировать спрос, нам нужно показать результат, а его мы показать не можем из-за нехватки специалистов. Если мы из этого круга вырвемся, все будет хорошо. Вопрос талантов в нашей стране не стоит, главное, чтобы они оставались внутри страны.
Пытаясь наладить личную жизнь, трое друзей идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду.
Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области в семье инженера и филолога. В 2010 году окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. За успехи в учебе получала стипендию Союза театральных деятелей РФ. С 2013 по 2021 год снималась в телесериале «Саша-Таня», который принес актрисе всероссийскую известность.
Сериал «Саша-Таня», который прославил Алину, актриса смотрела далеко не весь. И вообще любоваться собой в кино ей несвойственно. «Если проект мне дорог, я за него радела, переживала, ждала от него многого, полюбила, тогда, конечно, хочется посмотреть. Но не секрет, что не все проекты «по любви». Тем не менее у меня есть проект «Формула преступления», он вышел на одной из киноплатформ. Там тоже довольно много серий, но это был долгожданный и любимый сериал, поэтому его я смотрела».
На вопрос, от каких ролей она бы отказалась, актриса отвечает: «Точно откажусь от проекта, где есть какое-либо прославление темных сил. Одно дело — детские версии про бабку-ежку и так далее, а есть «взрослые» истории, где фигурирует враг рода человеческого. Играться с бесовщиной, даже в самой привлекательной упаковке вроде вампиров, небезопасно с духовной точки зрения. Хотя многие любят такие «игры со спичками».
Роль Аленки Морозовой в сериале «Отчий берег» 2017 года актриса считает одной из самых удачных своих работ. Хотя поначалу сценарий ей не понравился. «Шла на кастинг с ощущением, что это ерунда, — признается Ланина. — Не напрягаясь попробовалась, меня утвердили, а потом поняла, что это один из самых интересных проектов на тот период, и зрители его обожают по сей день. До сих пор мне пишут, что пересматривают эту историю. А на бумаге она показалась странной. Видимо, мне не хватило тогда опыта понять, как это хорошо».
Алина Ланина замужем, растит сына Льва и скоро готовится снова стать мамой. Имя супруга, как и подробности личной жизни, актриса не афиширует, однако известно, что ее избранник имеет отношение к кино.