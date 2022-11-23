Будущее за «Москвичами»

Автомобили «Москвич-412», подготовленные к выпуску автомобильным заводом имени Ленинского комсомола. Автор – В. Хухлаев / Фото: Главархив Москвы

Завод «Москвич» уже на этой неделе начнет сборку первых автомобилей. 22 ноября директор концерна Дмитрий Пронин рассказал о том, чем порадует предприятие.

Наша долгосрочная цель — это создание с нуля нового российского автомобиля, который будет удобным и безопасным для его пользователей. Для того чтобы как можно быстрее запустить работу на заводе «Москвич», мы планируем сначала осуществить сборку автомобилей из Азии при поддержке нашего технологического партнера «КАМАЗ». А уже на втором этапе займемся локализацией этого производства. Более того, сейчас завод начал формировать дилерскую сеть «Москвич». В конце прошлого месяца мы завершили сбор заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей. Сейчас плотно занимаемся рассмотрением полученных заявок. В приоритете завода — выпуск электромобилей, которые помогут поддерживать благоприятную экологическую обстановку в нашем городе. Однако «Москвич» будет также производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, поэтому каждый покупатель найдет себе подходящую модель. Первые машины, произведенные на нашем заводе, поступят в продажу уже в начале следующего года.

Внедорожник с характером

Первая новая модель обновленного ряда — Москвич 3 (3е) (2022 год). Это кроссовер (тип спортивного внедорожника) с тремя версиями моторов: атмосферный 1,6 литра на 109 лошадиных сил, турбомотор 1,5 литра на 150 лошадиных сил и электромотор на 68 лошадиных сил. Судя по представленным вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев», стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. Остальные подробности будут известны только после презентации машины. Предполагаемая цена — от 1,5 миллиона рублей.

Самый первый

Москвич-400 (1946 год) — первый советский массовый легковой автомобиль, созданный на базе Opel Kadett. Выпускался с 1946 по 1954 год. Мог разгоняться до 90 километров в час. Стоил 400-й фантастические 8000 рублей на момент выпуска. И это при средней зарплате в 200–300 рублей.

И даже радио!

Москвич-402 (1956 год) получил кузов седан мощностью 35 лошадиных сил. Экстерьер новый «Москвич» позаимствовал у 21-й «Волги». Одной из главных особенностей стал радиоприемник, который был редкостью даже на западных авто этого класса! Стоила машина 15 000 рублей. А средняя зарплата тогда была около 711 рублей.

Настоящий стиляга

Москвич-407 (1958 год) — модернизация 402-го, получившая двигатель уже на 45 «лошадей», что было настоящим прорывом. В 1958 году трехступенчатую коробку передач заменили на «четырехступку». В СССР 407-го прозвали «стилягой». Стоимость — порядка 25 000 рублей. Средняя зарплата в то время была больше 700 рублей в месяц.

Понравился за границей

Москвич-408 (1964 год) выпускался с 1964 по 1975 год, до конца шестидесятых пользовался большим спросом за границей, более половины выпуска было экспортировано. Помимо седана, существовали модификации «универсал» (426) и «фургон» (433). До 100 километров в час разгонялся за 33 секунды. Стоимость на момент выпуска — 4500 рублей. Но позволить себе покупку могли немногие. Средняя зарплата была около 800 рублей.

Звезда гонок

Москвич-412 (1967 год) — самый знаменитый из «Москвичей». Главной новинкой стал двигатель,развивавший 75 лошадиных сил. «Москвич-412» хорошо показывал себя на соревнованиях. На автомобильном марафоне «Лондон — Мехико» в 1970 году среди 23 финишировавших оказались три «Москвича». Стоил он 5000 рублей. Средняя зарплата была 800 рублей.

Последний классик

Москвич-2140 (1975 год) — сильно обновленный вариант 412-го. Один из самых массовых автомобилей завода. Выпускался до 1988 года, но проиграл конкурентную борьбу «Жигулям». Стоимость — 7500 рублей. Средняя заработная плата тогда — 180 рублей (около 40 тысяч в переводе на сегодняшние деньги).

Почти француз

Москвич-2141 (1986 год) — различные модификации выпускались с 1986 по 2001 год. Это первый переднеприводный «Москвич». За основу для автомобиля взяли французский пятидверный хетчбэк Simca-1308. Стоимость — 9000 рублей. Средняя зарплата того времени — 180 рублей.

Недолгий заезд

Москвич-2141–02 «Святогор» (1997 год) — модификация 2141-го. Его можно считать одной из первых моделей в российском автопроме, которая получила зарубежные комплектующие. Цена — 9600 рублей. Средняя зарплата в это время была 760 рублей.

Спортивная мощь

Новенький Москвич «Коррида» (2023 год) — это лифтбек (тип кузова с «плавно ниспадающей задней багажной дверью») будет представлен в обычном и спортивном исполнении. Модель также основана на китайском аналоге JAC Sehol Yao. На обычную версию установят 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, спортивную мощность увеличат до 190 «лошадей». В машине есть роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Опции: климат-контроль, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска мотора, помощник при движении на шоссе. Предполагается, что базовая версия будет стоить от 1 миллиона рублей.

РЕБРЕНДИНГ

Дизайнеров из одного российского рекламного агентства заинтересовал вопрос: каким будет логотип «Москвича». Они представили сразу четыре варианта. Первый — переосмысление традиций славянской каллиграфии в контексте минимализма, с отсылкой к деталям символики бренда прошлых лет. Второй — современное решение, которое будет представлять собой сокращенное название завода — «МСК». Третий — футуристический дизайн с символом бесконечности в виде ленты Мебиуса. Четвертый — буква «М», напоминающая графический символ в электросхеме.