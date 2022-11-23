Секрет долголетия — музыка и позитивный настрой

Зинаида Новикова играет на балалайке и поет частушки — за 100 лет накоплен большой репертуар / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный Карта всех событий

Дом ветеранов в районе Северный всегда заботится о своих подопечных, но к фронтовикам, которым уже более 100 лет, здесь относятся с особым трепетом. Одна из долгожителей — 103-летняя Зинаида Новикова.

Зинаида Афанасьевна — женщина с характером. На войне была шофером, лаборанткой в химроте, связисткой.

— Однажды чуть не утонула в болоте, не на ту кочку наступила, благо берег был близко, — вспоминает москвичка. — Ничего, выжила, потому что не привыкла сдаваться. Я и ковид победила! Главное, не опускать руки. Мне жить музыка помогает. Я пою, играю на балалайке и гармошке, что мне волонтеры подарили. Она отличная, но тяжелая, мне бы маленькую, легкую. Сотрудники Дома ветеранов меня балуют, приносят гостинцы. А я люблю сладкое... и селедку. А еще я никогда не курила, не пила, трудилась. И у меня в планах прожить до 120 лет!