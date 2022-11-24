Три миллиона реновационных «квадратов»

Загрутдинов Рафик Равилович / Фото: Департамент строительства Москвы

3 миллиона «квадратов» нового жилья построили в Москве по программе реновации жилищного фонда. В работе — еще 7 миллионов. О том, где в столице наиболее активно идет реализация программы, поговорили с руководителем Департамента строительства города Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, программа реновация достигла нового показателя — 3 миллиона «квадратов». Расскажите, что уже сделано с момента старта программы?

— Действительно, мы достигли ввода в три миллиона квадратных метров. На сегодня уже введен в эксплуатацию 221 дом, из них 201 дом передали под переселение. Новые квартиры уже получили более 88 тысячи жителей. Более 160 объектов находятся в стройке, еще порядка 220 — проектируются. Таким образом, одновременно в работе находятся около 7,2 миллиона квадратных метров реновационного жилья.

— Что еще предстоит сделать до конца года?

— С начала года мы построили более 600 тысяч квадратных метров жилья — это 45 домов, которые расположены в 32 районах Москвы. В них переедут свыше 20 тысяч москвичей. Наибольшее количество зданий располагается на юго-западе и севере Москвы — по семь. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию еще более 20 новостроек — это порядка 10 тысяч квартир.

— Где активнее всего идет строительство жилья?

— Наиболее активное строительство идет на востоке столицы: здесь одновременно возводят более 30 объектов жилой площадью порядка 600 тысяч квадратных метров. Кстати, буквально на днях ввели в эксплуатацию новостройку в районе Гольяново — на площади Белы Куна, владение 1. Это второй дом, который построили в районе по программе реновации. Переезд сюда начнется в следующем году. Современная новостройка по индивидуальному проекту отлично вписалась в существующую застройку. Во всех квартирах, а их 294, улучшенная отделка по стандартам программы. Предусмотрели в здании и квартиры для маломобильных жильцов. Всего в Гольяново в рамках первой волны реновации — до конца 2024 года — запланирован переезд в новые квартиры жильцов 42 старых домах

— Есть ли районы Москвы, где строительство еще не ведется?

— Да, безусловно, такие районы есть. Например, в 2023 году планируется приступить к строительству первых домов по программе в районе Раменки — на проспекте Вернадского, владение 12Б.

— Удается ли соблюдать этапы и сроки программы?

— Да, программа реновации реализуется в утвержденные этапы и сроки. Есть и районы, где первый этап реновации завершится раньше сроков — например, в районе Западное Дегунино. По плану первый этап переселения жителей должен был закончиться в 2024 году. В новостройку на улице Путейская, дом 2, переедут порядка 720 жителей трех старых жилых на улицах Ангарская, дом 2, корпуса 1 и 2, и Талдомская, дом 1, которые стали последними из 11 запланированных к расселению на первом этапе реализации программы.

— Есть ли столичные районы, где еще не стартовало переселение?

— Буквально на прошлой неделе мы ввели в эксплуатацию первую новостройку по программе в районе Красносельский на улице Русаковской, дом 6, в ЦАО. Новостройка — трехсекционная переменной этажности — 5–9 этажей. Ее удалось органично вписать в уже существующую застройку района. После приемки квартир сюда начнут долгожданное переселение счастливые переселенцы. Кстати, в округе есть еще один дом-«первопроходец»: новоселам уже передали дом на улице Мельникова, 2, в Таганском районе. В новый дом переезжают жители сразу пяти домов на Нижегородской улице, дома 18, 20, 24, 26, и на 2-й Дубровской улице, дом 1. Это 280 семей.

Кроме этого, до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию первые дома в Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина, вл. 3/1; в первом квартале Капотни — Капотня,1-й кв., рядом с д. 8; в Донском районе — на Малой Тульской улице, вл. 55/1. Сюда в следующем году также начнутся первые переезды.

— Сколько жителей ЦАО уже получили новые квартиры?

— Всего в Центральном административном округе более 4 тысяч жителей уже переехали в новые квартиры в домах-новостройках.

— А где в Москве сейчас идет наиболее активный процесс переселения?

— Наибольшее число москвичей, которые переезжают в новые квартиры по программе реновации, проживают в районе Проспект Вернадского на западе столицы: здесь уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда порядка 8,5 тысячи жителей района. Сейчас в районе расселяется 33 старых дома: 12 уже полностью отселены, а восемь из них уже демонтировали. Всего с момента старта программы реновации в округе снесли 23 ветхих жилых дома.

— С начала программы уже снесено 130 домов. Используется ли по-прежнему стандарт «умного» сноса при их демонтаже?

— Да, по-прежнему при демонтаже абсолютно всех ветхих домов мы используем технологию «умного» сноса. Основные ее принципы — это максимальная переработка и повторное использование строительных отходов. Вторичная переработка строительных материалов позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства. Сегодня можно с уверенностью заявить, что «умный» снос стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей.

— Сколько новостроек возводят на месте уже демонтированных домов?

— На месте снесенных ветхих домов в настоящее время возводим 41 новый дом жилой площадью более 600 тысяч квадратных метров. Из них уже в этом году планируем ввести в эксплуатацию жилой дом на улице Осташковской, владение 9/2, в районе Бабушкинский на северо-востоке Москвы. Помимо этого, на месте демонтируемых старых домов сейчас проектируется еще 120 новостроек.

— Какие планы у вас на следующий год? Удастся ли сохранить намеченные темпы в связи с введенными санкциями?

— Программа реновации реализуется в плановом объеме, никаких предпосылок к замедлению темпов строительства нет. В следующем году планируем ввести в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья. А начиная с 2025–2026 года будет пик строительства: мы сможем вводить более 2,5 миллиона квадратных метров в год. Кроме этого, в следующем году планируем приступить к проектированию и строительству ряда социальных объектов в кварталах реновации.

— Расскажите подробнее, что это за объекты?

— Среди них, например детско-взрослая на 320 посещений в смену в Зеленограде. Также приступим к работам по стоматологической поликлинике в районе Перово и подстанции скорой помощи в районе Царицыно. Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов. В рамках программы реновации будет построено более 400 таких объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин.