«Вечерка» дала старт карьере Знаменских

Москвич Александр Чернышев бежит по крытому манежу в Олимпийском центре имени братьев Знаменских — любители бега могут тренироваться здесь рано утром бесплатно / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В субботу, 26 ноября, день рождения отмечает советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР Георгий Знаменский. В Сокольниках работает Олимпийский центр имени братьев Знаменских Московской Федерации профсоюзов. Судьба двух талантливых легкоатлетов — Георгия и Серафима — тесно связана с газетой «Вечерняя Москва».

История знаменитой эстафеты по городским улицам берет свое начало 2 мая 1922 года. Тогда впервые усилиями спортклуба «Академия» Главной школы физического образования трудящихся и Московской легкоатлетической лиги была организована и с большим успехом прошла первая в истории мировой легкой атлетики массовая эстафета по городским улицам. А газета «Вечерняя Москва», по словам историка легкой атлетики, судьи всесоюзной и всероссийской категории Владимира Спичкова, стала проводить эстафету с 1927 года.

— В тот год победителями эстафеты общей протяженностью 11 километров, состоявшейся 16 июня и собравшей 350 лучших бегунов из 25 московских команд, стали атлеты спортклуба «Пищевики», — рассказал он.

С тех пор, добавил Спичков, традиционные забеги в центре Москвы не прерывались даже в грозные годы войны. А вот маршрут, длина дистанции и количество участников знаменитой «Вечерки» неоднократно менялись.

— Например, дистанция десятой эстафеты, прошедшей 25 июня 1933 года, была 11,4 километра, со стартом и финишем на площади Коммуны. Она собрала невиданное количество команд — 132, из которых 31 представляла «Динамо». Пришлось устроить 7 забегов, — отметил историк.

Судьба братьев Знаменских тесно связана с нашей газетой и знаменитой эстафетой. По словам Владимира Спичкова, именно с этого забега и началась легкоатлетическая карьера Георгия и Серафима.

— Ребята работали в 1932 году на заводе «Серп и Молот» и решили принять участие в эстафете. В итоге они так лихо пробежали дистанцию в тысячу метров, что на них обратили внимание, а тренировать их взялся один из лучших тренеров Владимир Стеблев. Причем на тот момент братья были уже в достаточно зрелом возрасте — Георгию 29 лет, Серафиму 26 лет. В это время карьеру легкоатлетов уже завершают, а они только начали, — рассказал историк.

1930-е годы прошли, можно сказать, под знаменем этих братьев. Они, уточнил Владимир Спичков, стали символом и надеждой нашей легкой атлетики.

— На двоих они выиграли более 20 титулов чемпионатов страны, раз 25 били рекорды страны, в 1935 году участвовали в кроссе на призы парижской газеты, — поделился он, уточнив, что позже «Вечеркой» был учрежден специальный приз братьев Знаменских.

Историк добавил, что братья, несмотря на насыщенную спортивную жизнь, успели получить высшее медицинское образование, окончив в 1941 году Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. В тот же год они оба ушли на фронт. К сожалению, младший из братьев — Георгий — скончался в 1942 году, а старший Серафим ушел из жизни чуть позже — в 1946-м.

К слову, Владимир Спичков и сам бегал эстафету «Вечерней Москвы» в 1970 году, а в последствии не менее 20 раз судил это соревнование.

— В «Вечерке» после окончания университета я прочел объявление о наборе в школу олимпийского арбитра, которую я в итоге окончил и был одним из лучших выпускников. Трое из 200 человек на курсе, в числе которых был и я, стали олимпийскими арбитрами, — поделился он.

«Вечерняя Москва» проводила эстафету до 2000-х. После отошла от ее организации. Память о знаменитых легкоатлетах хранит Олимпийский центр имени братьев Знаменских, названный в их честь в 1996 году.

— Мы гордимся тем, что наш спортивный комплекс носит их имя, — отметил директор Олимпийского центра Виктор Супрунов. — Это великие спортсмены!

За последние годы центр несколько раз реконструировался. Был полностью обновлен летний стадион, а также отремонтирован крытый легкоатлетический манеж.

— Ежедневно к нам приходят тренироваться порядка 500 человек. Износ покрытия и спортинвентаря серьезный, поэтому нужно его обновлять, — сказал Супрунов.

Крытый манеж состоит из четырех дорожек по кругу длиной 200 метров, восьми дорожек по прямой длинною в 60 метров, сектора для толкания ядра, для прыжков в высоту, для прыжков с шестом и в длину. Летний стадион больше. Здесь есть беговые дорожки длиной 400 метров и сектора для метаний.

Сегодня в Центре Знаменских тренируются спортшколы, ветераны легкой атлетики. А с 7 до 10 утра приходят бесплатно позаниматься жители.

— Я прихожу почти каждый день, — рассказал житель Сокольников Александр Чернышев. — И очень рад, что этот центр открыл свои двери для желающих приобщиться к легкой атлетике.