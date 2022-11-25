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Дети, внуки и хобби: о том, как современные женщины успевают все рассказали участницы проекта «Московское долголетие»

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Дети, внуки и хобби: о том, как современные женщины успевают все рассказали участницы проекта «Московское долголетие»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

27 ноября в России отмечают День матери. Эта дата еще раз напоминает всем, какую важную роль в жизни играют мамы. Участницы проекта «Московское долголетие» успешно совмещают роль матерей и бабушек с активным образом жизни. Они уверены, что каждому человеку для счастья помимо семьи важно иметь личное пространство и хобби.

Участница проекта Любовь Петкилева вместе с мужем три раза в неделю посещает занятия гимнастикой, участвует в творческих и спортивных мероприятиях, летом катается на велосипеде, а зимой на лыжах, соблюдает режим сна и каждое утро обливается холодной водой. Женщина воспитала троих детей, заботится о семерых внуках.

Активистка признается, что старается успевать все, а вклиниться в график занятий родителей в «Московском долголетии» иногда сложно даже детям:

— Они звонят и узнают, когда у нас выходной. По понедельникам, средам и пятницам — гимнастика, во вторник — плавание, в четверг — генеральная уборка, суббота и воскресенье почти всегда заняты то экскурсиями, то соревнованиями. Но при этом, каждые выходные мы стараемся всей семьей выбираться на дачу и проводить вечера вместе».

Каждая семейная встреча, по признанию Любови Петкилевой — это праздник. Все делятся последними новостями, рассказывают о новых успехах и достижениях. Как приверженцы здорового образа жизни, супруги с детства прививали любовь к спорту детям, а теперь и внукам. Главный девиз большой семьи:

— От боли, хвори, неудач — семейный спорт наш главный врач!» Во время совместного отдыха на даче все члены семьи зимой катаются на лыжах, а летом упражняются на турнике, который установил еще дедушка.

Другая участница «Московского долголетия» Лидия Астапова, мать шестерых детей и бабушка шестерых внуков, имеет «Медаль материнства» 1-ой и 2-ой степеней и «Орден Почета». Она, как и Любовь Петкилева — приверженец активного образа жизни. Лидия участвует в спортивных соревнованиях, пишет стихи, занимается скандинавской ходьбой, гимнастикой, посещает курсы по компьютерной грамотности, ментальной арифметике, занятия по психологии и истории искусств. Дети поддерживают все увлечения мамы, всегда радуются новым достижениям и с нетерпением ждут ее рассказов, особенно после экскурсий на «Добром автобусе».

По словам женщины, проект «Московское долголетие» помогает ей продолжать развиваться, находить новые увлечения и поддерживать физическую форму. Лидия Астапова всегда занималась спортом, прыгала с парашютом и, даже хотела стать летчиком, как и ее супруг, но за день до экзаменов отменили прием женщин. Любовь к спорту и активную жизненную позицию Лидия прививала и детям, которые в последующем связали свою профессию со спортом.

Обе участницы уверены, что для семейного счастья и благополучия каждый домочадец никогда не должен бросать саморазвитие, иметь личное пространство и хобби. А они как старшие могут подавать пример детям и внукам, быть интересными им, и главное — самим себе. И в этом активистам помогает проект «Московское долголетие».

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» в очном или онлайн-формате могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Актуальное расписание занятий можно посмотреть на сайте mos.ru/age или узнать, позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

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