Каким будет «Москвич «Коррида»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский автомобильный завод «Москвич» приступает к сборке автомобилей. Производитель продемонстрировал интерьер и экстерьер одной из первых моделей — «Москвич «Коррида».

«Москвич «Коррида» станет одной из первых моделей, крупноузловая сборка которой начнется на московском автозаводе. Автомобиль создается на базе китайского JAC Sehol Yao. Это лифтбек с полуторалитровым турбомотором, стоимость которого предварительно оценивается экспертами в миллион рублей. То есть конкурировать на отечественном рынке новый «Москвич» будет с таким бестселлером, как Lada Vesta. По габаритам же «Москвич» можно сравнить со Skoda Octavia. Не исключено, что лифтбек «Москвич «Коррида» будут выпускать в двух версиях — обычной и спортивной, более мощной.

Компания-партнер JAC и раньше присутствовала на российском рынке, однако больших продаж не демонстрировала. Теперь же, с появлением бюджетного лифтбека за миллион рублей, ситуация может измениться. Кроме того, эксперты отмечают, что JAC не испытывает дефицита полупроводников, а значит, и не будет урезать комплектации автомобилей.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, первая сборка автомобиля на заводе «Москвич» должна начаться на этой неделе. Директор Московского автомобильного завода Дмитрий Пронин ранее заявлял, что первое авто планируют выпустить в конце 2022 года.

— В этом году мы хотим произвести первые 600 автомобилей, 200 из которых будут полностью электрические. В 2023 году мы произведем 50 тысяч автомобилей, из которых не менее 10 тысяч будут электрические. В 2024 году строим план произвести 100 тысяч автомобилей, из которых электрическими будут 20 тысяч, — сказал Дмитрий Пронин.

Очевидно, что после полного перезапуска производства невозможно сразу взять и начать производить автомобиль собственной разработки. Однако уже в 2023 и 2024 годах планируется локализовать производство некоторых компонентов в России, в частности — на московских предприятиях.

Одна из таких компаний, которая потенциально будет поставлять кузовные детали для новых «Москвичей », — производственный комплекс «ААТ» — уже начала работать с августа этого года в столичном районе Бирюлево Западное.

КСТАТИ

Параллельно с запуском производства крупноузловой сборки автомобилей на московском автозаводе занимаются разработкой собственной платформы — это будет электрический автомобиль.