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Со скоростью ватрушки: от правильного выбора тюбинга зависит безопасность катания

Наталья Тростьянская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Со скоростью ватрушки: от правильного выбора тюбинга зависит безопасность катания
Ксения Евграфова со своей дочкой Соней на горке в районе Орехово Борисово Северное / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вместе с открытием катка на ВДНХ в столице официально стартовал сезон активного зимнего отдыха. Одна из самых любимых забав у москвичей — катание на тюбингах. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать ватрушку.

Покататься с ветерком с горы приятно и детям, и взрослым. Надувные санки, или, как их еще называют, ватрушки или бублики, бывают разных размеров. И это первое, на что нужно обратить внимание в магазине. Есть детские бублики, подростковые и семейные. Последние предназначены для катания двух детей или ребенка с кем-то из взрослых.

Обычно минимальный диаметр ватрушки — 60 сантиметров, максимальный — 120. Выбирая размер, нужно ориентироваться на рост и вес ребенка. Так, для малышей двух-четырех лет подойдут бублики до 73 сантиметров. Для детей постарше при условии, что они не выше 150 сантиметров, лучше присмотреться к надувным саням размером от 83 до 100 сантиметров. Для взрослых, соответственно, нужно выбирать размер еще больше и обязательно смотреть на максимальную нагрузку, которую способна выдержать ватрушка. Эту информацию, как правило, можно уточнить у продавца или прочитать на упаковке.

С размером определились. Теперь разберемся с материалом чехла, от которого зависит не только прочность и долговечность ватрушки, но и скорость ее скольжения. Самый оптимальный вариант, по версии производителей надувных саней, армированная ткань ПВХ. Она износостойкая и хорошо скользит. Продавцы специализированных магазинов предлагают присмотреться к отечественным ватрушкам, в которые укладывают не специальный баллон для тюба, а камеры от автомобильного колеса.

— Как показывает практика, они надежнее, — говорит продавец отдела зимних товаров одного из магазинов Иван Катаев. — К тому же наши камеры привычны к русской зиме — хорошо тянутся и отлично переносят перепады температуры. Кстати, баллоны для тюба могут быть не только круглыми, но и, например, овальными. Такая форма позволяет сделать ватрушку с двумя сиденьями.

Также при выборе надувных саней нужно проверить наличие всех креплений, прочность ручек. Для удобства они могут быть обшиты тканью и наполнены мягким поролоном. Самые надежные ручки делают из ПВХ и приклеивают к ватрушке особо прочным клеем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Якубов, директор нацпарка «Лосиный остров»:

— В нашем дендрарии впервые установлены две деревянные горки, в том числе для тюбинга: большая,высотой почти семь метров, и маленькая — двухметровая. Кататься на них можно будет предположительно с середины декабря. Место для них выбрано безопасное. Горка защищена бортиками, угол склона соответствует стандартам. В конце трассы достаточно пространства для торможения.

БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

  • Круглые тюбинги считаются более экстремальными, поскольку при скатывании могут дополнительно вращаться вокруг своей оси. Стоимость — от 1100 рублей, с подсветкой, для эффектных спусков темными зимними вечерами, можно найти за 2090 рублей.
  • Продолговатые ватрушки более безопасны, так как поддаются управлению. Как правило, у них интересный дизайн. Например, можно найти ватрушку в виде машины или самолета. Цена — от 2900 рублей. Танк с поддержкой спины, для большего комфорта, продают за 3600 рублей.
  • Двухместные санки сделаны в виде восьмерки. Они удобны для двоих, но громоздкие, поэтому едут медленнее. И, конечно, они дороже. Цена по скидке — около 4000 рублей. Обычная — от 5700 рублей.
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