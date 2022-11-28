Узнай, как выгодно купить квартиру

Фото: Пресс-служба КП «УГС»

В среду, 30 ноября, с 15:30 до 16:30 часов в эфире телевидения «Вечерней Москвы» пройдет круглый стол на тему «Рынок недвижимости: как выгодно купить квартиру или инвестировать».

В нем примут участие представители Казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства» (бренд Жилые комплексы Москвы «Мой адрес»):

Мишакина Ирина — начальник коммерческого управления;

Белов Евгений — начальник отдела по работе с клиентами;

Севостьянчик Владимир — заместитель начальника отдела продаж.

На круглом столе речь пойдет о покупке новостроек в разных районах Москвы с помощью электронных аукционов. Смотрите эфир, пишите вопросы в чат и покупайте квартиры!