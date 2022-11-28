Утепляемся по-нашему: российские дизайнеры приготовили модную зимнюю одежду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

До календарной зимы осталось несколько дней. Синоптики уверяют, жестоких морозов не будет, но утепляться все равно надо. И хоть иностранные бренды одежды ушли из России, наши дизайнеры не растерялись, а создали модные коллекции зимних вещей, о чем и рассказала «Вечерней Москве» руководитель Союза российских байеров Елена Бугранова.

Российские дизайнеры совершили настоящий прорыв. Объем выпускаемой одежды растет как на дрожжах. Это модные модели, с хорошим кроем и из отличных материалов. Особое внимание в этом году наши специалисты уделили цветам. Если в прошлые сезоны была актуальна серо-черная или серо-коричневая гамма, то сейчас заметны светлые оттенки, а также фуксия и насыщенный синий. В тренде молочные, теплые оттенки. В зимних фасонах вновь приветствуется классическое пальто. Оно может быть приталенным с расширенной линией плеча и длиной в пол. Важная деталь осенне-зимнего гардероба — жилет-пуховик. Выбирать лучше приталенный, чтобы его можно было надевать под классическое пальто. Пуховики — тренд, который всегда будет с нами. В этом сезоне актуальны пуховики в форме яйца или кокона, свободного силуэта. К большим пуховикам следует подобрать объемные шарфы. Появились дутые сумки-пуховики, но их нужно носить не с пуховиком, а с пальто, иначе будет перебор. Зимой в моде искусственная кожа и мех, шубы из натурального меха и экошубы из искусственного меха, как из полиэстера, так и из натуральной шерсти. Последние заметно теплее, чем из синтетики. Если говорить о головных уборах, то в этом сезоне как никогда актуальны шапки-ушанки и классические вязаные шапки с отворотом.

Парка согреет

Отличным вариантом для зимы станет парка — удлиненная куртка на меху. Она спасет и от холода, и от ветра. Можно выбрать вариант на искусственном меху. Присмотреть варианты можно в Velvets, «Каляеве», Baon. Цена: от 4000 рублей.

Добавим цвета и «лапок»

В верхней одежде экспериментируйте с цветом. Обратите внимание на желтый, красный, зеленый, синий, голубой. Из принтов актуальны шотландка, «гусиная лапка». Присмотреть варианты можно в Revalu, Lime, «Каляеве». Цена: от 6000 рублей.

Элегантное пальто

Этой зимой утепленное пальто вам точно пригодится. Это и двубортный вариант с меховым воротником, пальто-халат, модель «в пол» с большими плечами. Такие найти можно в Lime, Zarina, «Каляеве». Цена: от 7500 рублей.

Шикарная ушанка

В этом сезоне большое разнообразие актуальных головных уборов. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Вязаные шапки бини, панамы, капоры. Но главным трендом зимы станет ушанка из меха, которая будет сочетаться и с шубой, и с теплым пальто. Присмотреть варианты можно в Lime, «Твое», Revalu. Цена: от 499 рублей.

Как вторая кожа

Из кожи в этом сезоне модно все: платья, брюки, блузки, юбки, дубленки. Причем для зимы они будут практичны — точно не замерзнете. Наши дизайнеры используют и экокожу, и натуральную. Такие модели предлагают Zarina, Lichi, Only me. Цена: от 2120 рублей.

Плечи шире

В этом зимнем сезоне российские дизайнеры придерживаются супертренда — вещи с широкими плечами, объемными рукавами. Стилизация в духе одежды с мужского плеча — тренд как в пальто, так и в пиджаках. Они отлично сочетаются с теплыми свитерами. Такие модели предлагают российские фирмы: Baon, «Синар», Zarina. Цена: от 4000 рублей.

Свитер из прошлого

Молодым людям стоит присмотреться к свитерам, которые как будто из 1960-х годов. Например, с массивными косами. С оленями и Дедом Морозом тоже подойдут, главное, чтобы горло было высоким. Найти подобные варианты можно в «Твое», Zarina, Sinsay. Цена: от 3500 рублей.

Шубы бывают разные

Мех в этом сезоне актуален как никогда. Поэтому можно подобрать и шубку из экомеха, и полушубок, и длинный вариант «в пол». Особенно интересно смотрятся шубы-пальто с длиной чуть ниже колена. Они практичны и спасут даже от самого сильного холода. Найти такие можно в «Синаре», Baon, «Каляеве». Цена: от 8000 рублей.

Пальто как жакет

Жакеты-пальто из плотной ткани с утеплителем — незаменимая вещь в прохладную погоду. Фасон может быть свободным или прилегающим. Посмотреть можно в «Твое», Zarina, «Синар». Цена: от 6500 рублей.

Не шарф, а манишка

Манишка в этом сезоне стала не только достойной альтернативой шарфу или свитеру с горлом, но и самостоятельным предметом гардероба. Найти стильный вариант можно в Loricci, Sinsay, «Каляеве». Цена: от 1200 рублей.

Дубленка не подведет

Дубленки-авиаторы с искусственным мехом или овчиной согреют в холодный день. Цвета могут быть разными: классический бежевый или черный, голубой, хаки, белый, пудровый. Присмотреть модели можно в Only me, «Каляеве», «Снежной королеве». Цена: от 6000 рублей

Без пуховика никуда

Наши дизайнеры предлагают большое разнообразие дутых курток, от укороченных до длинных. Актуальны также пуховики из экокожи. Поискать подходящий вариант можно у Zarina, Baon, Lime, «Синар». Цена: от 5500 рублей.