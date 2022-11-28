В Кризисном центре помощи женщинам и детям помогают поверить в себя

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Кризисный центр помощи женщинам и детям продолжает благотворительный проект «Преображение», стартовавший в 2021 году. Специалисты помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стать увереннее в себе. Подробнее об этом рассказывает директор центра Наталья Завьялова.

Женщина, которая видит в зеркале свой новый образ, приобретает дополнительный ресурс и силы для изменения отношения к себе и жизни.

Одной из участниц проекта «Преображение» стала Татьяна Ивановна, 69-летняя москвичка, которая долгие годы подвергалась жестокому обращению со стороны своего сына.

— Через месяц Татьяна Ивановна будет отмечать юбилей. И нам вдвойне приятно подарить день красоты и новый образ героине, которая не побоялась изменений и выразила желание стать участницей проекта. Лучшим подарком для нее станет возможность встретить свое 70-летие дома, в родных стенах, обретя спокойствие. В этом ей уже помогают наши специалисты: оказана психологическая помощь, ведется юридическое сопровождение. Но для того, чтобы женщине было легче справиться с трудностями, важно не только поработать над внутренним состоянием, но и преобразиться внешне, — рассказывает руководитель кризисного центра Наталья Завьялова.

Создать новый имидж участнице проекта помогли специалисты бьюти-бара SPARKLE — постоянного партнера проекта «Преображение». Целый день Татьяна Ивановна провела в приятной атмосфере уютного салона, окруженная заботой и вниманием профессионалов сферы красоты.

— Наша работа напрямую связана с заботой о людях, ведь каждый день мы делаем женщин красивее, а значит, увереннее в себе. Ведь порой именно новая прическа помогает поверить в себя и изменить жизнь к лучшему, — отмечают руководители бьюти-бара SPARKLE Любовь Савина и Дамели Мухамедова.

Приобрести яркую и современную одежду для Татьяны Ивановны помогли сотрудники ООО «Айтуби». Дополнить новый гардероб героиня проекта смогла яркими, модными и красивыми аксессуарами, которые презентовал ведущий стилист компании «Гретта» Татьяна Иванова. А теплую и комфортную обувь для защиты от грядущих морозов предоставили давние друзья и партнеры проекта «Преображение» — компания «Ортомода» в лице генерального директора Галины Волковой.

— По рекомендации психолога кризисного центра я стала больше времени уделять себе, начала ходить на йогу. Это приносит мне удовольствие. Больше забочусь о своем здоровье, много гуляю, познакомилась с новыми интересными людьми. Благодаря помощи специалистов ко мне вернулись спокойствие и уверенность в себе, — поделилась Татьяна Ивановна.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, нуждаетесь в психологической или юридической помощи, обратитесь в Кризисный центр помощи женщинам и детям по телефону: 8 (499) 977-17-05. Женщинам в особенно сложной ситуации предоставляется убежище. Действует специальная программа реабилитации, разработанная специалистами: женщины посещают занятия по оздоровительной гимнастике, самообороне, по направлению врача проходят процедуры в галокамере, массаж. Выйти из кризисной ситуации и улучшить эмоциональное состояние можно на занятиях арт-терапией.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.