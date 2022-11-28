Хоккеисты столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» сыграли на главной ледовой арене Хабаровска

Хоккейная команда «Pride» на льду «Платинум арена» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» отправились в Хабаровск по приглашению местной хоккейной команды «Амур». Они не только сыграли на главной ледовой арене края, но и посетили местное социальное учреждение для обмена опытом, а также приняли участие в мастер-классах от современных хабаровских художников.

В московском Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» реализуются программы социализации молодых людей с ментальными особенностями. Одним из направлений социальной адаптации и развития является спортивная подготовка, в частности — адаптивный хоккей. Этот вид спорта вызывает особый интерес у студентов «Гурьевского». В феврале 2022 года молодые люди впервые встали на коньки, а осенью уже играли в составе Лиги адаптивного хоккея России.

В ноябре по приглашению команды Континентальной хоккейной лиги «Амур» хоккеисты «Гурьевского» отправились в Хабаровск. На Дальнем Востоке молодым людям оказали самый радушный прием. Компания Olimpbet и Благотворительный фонд «Международный орден милосердия» организовали для хоккеистов визит на домашнюю арену «Платинум», знакомство с игроками команды и пригласили на матч с петербургским СКА. Но главным событием стала возможность тренировки на «большом льду» — команда «Амур» предоставила свою арену для проведения индивидуальных тренировок игрокам Pride.

Молодые игроки познакомились с хоккеистами команды «Амур» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы никогда не отрываем игроков от тренировочного процесса во время серии матчей, но приезд команды Pride — исключительное мероприятие. Хоккеисты без вопросов прервали свои тренировки, вышли на лед в полном составе, чтобы познакомиться с ребятами. Встреча на льду была очень трогательной и теплой. Эта идея кажется невозможной — проехать через всю страну, через семь часовых поясов и восемь тысяч километров, чтобы увидеть Дальний Восток, познакомиться с профессиональными хоккеистами КХЛ, с которыми, возможно, в других условиях ребята никогда бы не пересеклись, — делится руководитель отдела маркетинга хоккейного клуба «Амур» Алина Богатова.

Тренировки на льду помогают молодым людям не только укреплять физическое здоровье, но и развивать социальные навыки. Хоккеисты учатся чувствовать собственное тело, укрепляют мышцы, развивают равновесие и координацию. Кроме того, работа в команде помогает людям с ментальными особенностями выстраивать отношения в коллективе и осознавать собственную значимость для команды, а это особенно важно и за пределами ледовой арены. Положительным опытом для социализации молодых людей стало также посещение матча профессиональных команд — это хорошая возможность закрепить полученные навыки на практике. Присутствие гостей из столицы помогло и хоккеистам «Амура» — спортсмены ощущали поддержку студентов центра.

Тренировки на льду «Платинум арена» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Для нас это наглядный пример того, что все, что мы делаем, не зря. Мы выходим на лед не зря, мы стараемся не зря, потому что есть ребята, которые хотят играть так же. Игроки Pride играют с такой же самоотдачей, так же тренируются и побеждают, в том числе потому что мы показали, как это здорово, с каким настроением сами выходим на лед. Для наших игроков это важно, потому что они видят, что они выбрали профессиональный спорт не зря, и у них есть такие последователи, — говорит Алина Богатова.

Студенты Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» посетили Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В программу посещения Хабаровска вошли не только спортивные тренировки, но и другие адаптационные мероприятия. Молодые люди посетили Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 и рассказали о своей жизни и собственном опыте проживания и социализации. Практика сопровождаемого проживания инвалидов «Гурьевского» признана лучшей в 2022 году, и региональные социальные учреждения интересуются опытом столичных коллег. Рассказывают о программе сами студенты — так они могут попробовать себя в новой роли лекторов и рассказчиков для выпускников других социальных учреждений.

— Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев приезжал в наш центр летом, лично посмотрел, как утроена работа. Ребята провели для него экскурсию по квартирам, рассказали о своей жизни, об увлечениях и успехах. Сейчас мы, в свою очередь, приехали в Хабаровский дом-интернат, чтобы рассказать о нашей программе коллегам, и ребята нам снова активно помогают в этом, — говорит социальный педагог Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» Мария Лавриненко.

На мастер-классе по росписи керамики / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще одним итогом поездки в Хабаровск для студентов Центра стало посещение мастер-классов по росписи керамики и бусоплетению, организованные хабаровскими художниками-керамистами. Творчество является важным инструментом социализации людей с ментальными особенностями. Решая творческие задачи, молодые люди учатся познавать себя и взаимодействовать с окружающим миром. На память о Хабаровске молодые хоккеисты увезли в Москву самодельные украшения и расписанные собственноручно керамические тарелки в виде главного символа края — амурского тигра.