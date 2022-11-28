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Активисты центров московского долголетия приняли участие в онлайн-флешмобе ко Дню матери

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Активисты центров московского долголетия приняли участие в онлайн-флешмобе ко Дню матери
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Зачастую самые нежные, теплые воспоминания, которые мы храним в своем сердце — это воспоминания из детства. Мысленно переносясь в те радостные дни, сразу можно ощутить мамину заботу и любовью, и вспоминаются самые светлые моменты, которые подарили мамы. За эти моменты и многое другое дети остаются им бесконечно благодарны. Активисты центров московского долголетия провели онлайн-флешмоб, посвященный самому теплому празднику — Дню матери.

Для того чтобы принять участие во флешмобе, нужно было найти свое детское фото с мамой, написать сопроводительный текст, начав его со слов «когда я был(а) маленький/маленькая, моя мама...», опубликовать пост в соцсетях с тематическими хештегами.

Во флешмобе приняли участие активисты всех ЦМД — все они делились своими трогательными историями о детстве и мамах.

— Когда я была маленькая, моя мама часто говорила мне, какая я красивая и умная. Благодаря ей, в моей жизни появилась любовь к искусству. И то, что я сейчас являюсь лидером и создателем театрального клуба «Дежавю» в центре московского долголетия — это ее большой вклад в мое творчество! — пишет активистка ЦМД «Отрадное» Наталия Киселева.

Для многих именно мама стала тем самым идеалом и примером для подражания. Она могла поддержать во всех начинаниях и дать тот самый мудрый и бесценный совет, которому хочется следовать всю свою жизнь. Участница Центра московского долголетия «Хамовники», лидер арт-клуба «Черный квадрат» Лада Онищик в своем посте пишет:

— Когда я была маленькая, я хотела стать как мама. Если вы спросите, что она не умела, то я не смогу вам ответить, потому что умела все и сразу. Была врачом-терапевтом, и все пациенты восхищалась ей. Она участвовала во всех концертах на работе: пела, плясала, прекрасно декламировала стихи. А как она шила... Лучше всех кутюрье и все из обычных, подручных материалов! В 45 лет моя мама стала писать картины. Начала как реалист, копируя полотна великих мастеров, а позже стала рисовать как настоящий художник. А еще она была очень спортивной, приверженцем здорового образа жизни и до самой старости легко садилась на шпагат. Я знаю, что сейчас она могла бы гордиться мной и поддерживать во всех начинаниях!

Флешмоб проходил с 14 по 26 ноября, а 27 ноября с помощью генератора случайных чисел был выбран победитель. Им стала активистка ЦМД «Текстильщики» Галина Игнатенко.

— Когда я была маленькая, мама учила меня готовить. Помню, как я смазывала блинчики сливочным маслом. Когда пекли пироги, дом наполняли запахи корицы и ванили, мы делали вместе печенье, лепили пельмени по сибирскому рецепту: таз фарша, ведро теста. Какие они были вкусные! — поделилась своей историей Галина Игнатенко.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.

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