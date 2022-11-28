Это русский город. И точка

И.о. главы ДНР Денис Пушилин вручает ключи от квартир жилого комплекса на Иртышской улице / Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сегодня российские строители передают на баланс городских властей Мариуполя две средние школы — № 47 и № 50, поднятые ими за несколько месяцев из руин. На многих объектах — в первую очередь это касается больниц, учреждений образования и коммунальных сетей — работы идут в три смены. То есть круглосуточно. Предстоит сделать еще немало. Однако уже невооруженным глазом видно, как город постепенно смывает с фасадов военную копоть.

На улицы Мариуполя начинает возвращаться жизнь. Люди стоят на остановках в ожидании автобусов, около магазинов толпятся вездесущие бабушки с авоськами и пакетами, открываются кафе. А еще пару месяцев назад город напоминал призрак. Да и сейчас следы недавно бушевавших здесь сражений видны невооруженным глазом: пробоины от снарядов, обугленные фасады, целые подъезды многоэтажек, ставшие грудами бетонного крошева. Украинские солдаты не стеснялись использовать гражданских в качестве живого щита...

Но видно и другое. Так, большинство из пригодных для проживания домов прямо-таки сверкают новизной белых пластиковых стеклопакетов, особенно заметных на фоне гари и копоти, многие дворы превратились в склады стройматериалов, явно видны свежие, только что положенные кровли.

Более 30 тысяч строителей со всей страны — целая армия, вооруженная мастерками, лопатами и шпателями — делают все возможное (а иногда и невозможное), чтобы жители Мариуполя встретили зиму в человеческих условиях. Город превратился в огромную стройплощадку.

Бьемся за каждый дом

Руководитель дирекции «ППК «Единый заказчик» по развитию территорий Руслан Сагитов знает, кажется, каждый дом в городе. И это немудрено — ежедневно ему приходится объезжать десятки адресов, общаться с жителями и контролировать строителей. Которые, без преувеличения, работают и днем и ночью. Пролетаем на его рабочем минивэне по улицам. Наша цель — новый жилой квартал на Иртышской улице. По дороге он делится впечатлениями:

— Город оживает на глазах. Летом, когда мы только заехали в Мариуполь, на улицах было не встретить людей. А те немногие, что все же выходили, передвигались короткими перебежками — от угла к углу. Сейчас, как вы видите, ситуация изменилась.

Руслан Фаязович рассказывает о домах, которые мы проезжаем, — вот эти делает Санкт-Петербург, а тут работает Башкортостан. В первую очередь меняют выбитые окна, стелют новые крыши, производят утепление, чтобы тут же, следующим этапом, подключить дома к системам отопления. К сожалению, некоторые из них восстановлению не подлежат. Руслан Фаязович показывает на девятиэтажный дом, в котором одного из подъездов просто не существует — вместо него груда битого бетона да торчащие в разные стороны куски арматуры:

— На вид остальные подъезды целы, но общая конструкция дома нарушена. И восстановить ее уже не удастся — он просто «поедет». Бывает и наоборот, внешне дом почти цел, но сильно пострадал от огня, арматура отслоилась от бетона, материалы изменили свойства. И его тоже надо сносить. Но мы по-максимуму стараемся «вытащить» непростые дома. Смотрим, перепроверяем, ищем решения. И иногда нам это удается. Без преувеличения скажу, бьемся за каждый дом.

Сейчас в городе уже снесено 58 домов — скоро на их месте начнут расти новые кварталы. Но, к сожалению, демонтировать предстоит еще немало зданий.

Часть строений, например ряд гостиниц, приспосабливаются под временное жилье. Там ставятся новые окна, дается тепло — чтобы люди могли перезимовать.

Примечательно, что так только ремонт дома заканчивается (а строители, помимо прочего, приводят в порядок и передают на баланс города коммерческие помещения на первых этажах зданий), там тут же открываются магазины и кафе. Создаются новые точки притяжения, жизнь вокруг которых начинает входить в привычную, мирную колею.

К сожалению, так выглядят сегодня многие дома в Мариуполе. Строителям предстоит еще много работы / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Главное — дать тепло

Несмотря на южную, более мягкую погоду, ноябрь потихоньку вступает в свои права: небо затянуто серой хмарью, сыплет мелкий дождь, с Азовского моря задувает холодный ветер. А значит, главная задача всех восстанавливающих город служб — подать в дома мариупольцев тепло.

Задачу сделать это в кратчайшие сроки поставил перед строителями недавно посетивший город вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Сейчас 450 объектов уже находятся под теплом. До конца года минимум 70 процентов от общего объема — и жилых домов, и соцучреждений — мы должны также обеспечить теплоснабжением, — рассказывает Руслан Сагитов. — Скажу без преувеличения: мобилизованы строители со всей России — от Краснодарского до Красноярского края. Всего в Мариуполе работают более 40 строительных организаций. Все компании, прежде чем зайти в город, проходят серьезные проверки налоговой и других служб. И все они добросовестные. Также тут работают региональные фонды капитальных ремонтов — они хорошо знают, что и как нужно делать. В общем, поставленные задачи выполняются. Да, определенные шероховатости бывают, но мы их решаем в рабочем порядке.

Проезжаем мимо длинной канавы, затянутой по краям зеленой сеткой. Она по периметру огибает целый квартал. Это работники теплосетей тянут новые трубы. И сразу, по мере возможности, подключают объекты поподъездно, тут же на ходу устраняя протечки и решая проблемы, возникающие на внутридомовых сетях.

— Идет комплексная совместная работа, которую координируем, помимо прочего, и с администрацией города, «Донбассводой», «Донбассгазом» и другими структурами, — объясняет Сагитов.

В воскресенье работа не прекращается. У ноябрьских холодов не бывает выходных. И, чтобы опередить их, строители и коммунальщики тоже работают без отдыха. Правда, ситуацию осложняет общая изношенность городских сетей — наследие «евроинтегрированной» Украины. Многие из них приходится полностью заменять — ремонту они уже не подлежат.

Пятиэтажку «поднимают» за четыре месяца

Наконец мы на Иртышской. Несколько ярких пятиэтажных домов с благоустроенной территорией, детскими площадками и даже столами для игры в шахматы смотрятся в центре опаленного войной района инородным телом. Как будто их перенесли сюда откуда-то с окраины Москвы. На их возведение — от разминирования территории до получения жителями ключей — у строителей ушло всего четыре месяца.

— У нас активно идет новое строительство. Мы в октябре уже ввели в эксплуатацию три жилых дома, — рассказывает Сагитов. — Первым жителям выдали ордера, они заселяются. До конца года планируем сдать порядка 57 тысяч квадратных метров нового жилья. Сейчас в работе у нас два больших микрорайона — всего около 26 домов.

Поднимаемся на 3-й этаж. Просторные холлы, украшенные искусственными цветами в горшках, современные лифты. В пока еще бесхозной «двушке» с хорошим ремонтом, помимо необходимой сантехники и люстр, установлены даже кухонные гарнитуры. Это — подарок новоселам от строительной компании. Их установка не была предусмотрена госконтрактом, однако руководство решило таким образом поддержать мариупольцев. Выглядываю из окна. Вдалеке, за частным сектором, видна другая многоэтажка. Но точно сказать, сколько в том доме было этажей, сложно — он практически разрушен артиллерийским обстрелом.

— Силами российских подрядчиков за четыре месяца в Мариуполе были построены два пятиэтажных дома с полной внутренней отделкой, мебелью, сантехникой, наружными сетями, — рассказывает руководитель проекта Илья Иванов. — Это стало возможно благодаря отработанной системе блочно-модульного строительства. Дом возводится со скоростью один этаж одной блок-секции в день.

Кстати, некоторые компании поставляют уже готовые модули по морю — это ускоряет работы. Другие развернули прямо на месте производство бетона, а часть материалов закупают у местных производителей, помимо прочего, поддерживая тем самым экономику города.

Новый микрорайон пока не получил названия. Но это, говорят строители, дело местной администрации. На окне на первом этаже уже видны цветастые занавески — туда заселилась многодетная семья. Мимо пробегает лопоухий добродушный пес. А с ворот частного дома напротив новостройки свисают сочные гроздья зрелого темного винограда.

Пока еще маленький уголок мирной жизни в истерзанном войной городе.

Кстати, не отстают от гражданских коллег и военные строители, также построившие большой квартал, в который уже заселяются люди.

Руководитель дирекции «ППК «Единый заказчик» по развитию территорий Руслан Сагитов показывает отремонтированный пищеблок школы № 50 / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Занятия шли прямо во время ремонта

Помимо жилья, одной из приоритетных задач строителей является приведение в порядок соцобъектов — поликлиник, больниц, школ. Приезжаем в одну из них, школу № 47 на улице, носящей имя знаменитого сталевара Ивана Лута. Она готова к приему учеников. Хотя на самом деле занятия в ней практически не прекращались — строители отремонтировали четыре кабинета, в которых сразу же начали заниматься младшеклассники. А параллельно приводили в порядок остальные помещения школы, сильно пострадавшей и от обстрелов, и от мародеров, которые унесли даже проводку.

— Много сделано, но еще больше предстоит сделать. В понедельник мы сдаем две школы. Причем 1 сентября мы начали в них учебный процесс — в одной запустили 4 класса, в другой — 7. Сейчас работы закончены, и мы передали их на баланс города. На днях учебный процесс в них будет вестись уже в полном объеме. Мы должны воспитать молодое поколение настоящих патриотов России, тех, кто будет строить и созидать. Для них стараемся, — не без гордости в голосе рассказывает Руслан Сагитов.

Он проводит экскурсию по получившему новую жизнь зданию. Вот пищеблок, оборудованный по последнему слову техники, вот спортзал, где подсыхает покрытие пола с баскетбольной разметкой, вот библиотека, где уже ждут учеников стопки новых, российских учебников. Почти ничего не напоминает о войне — только руины жилого дома прямо за окном класса.

А в школе № 50 работы еще продолжаются. Правда, как уверили сами рабочие, они находятся уже на финальной стадии. Подтверждает это и директор школы Ирина Руднева, лично контролирующая ход работ.

— Начиналось все тяжело, а сейчас почти все уже доделано, — рассказывает она. — Сейчас запускаем отопительную систему, укрепили потолки. Пищеблок теперь у нас красивый и современный. Классы тоже в основном готовы. С тем, что было — не сравнить. Пока шли основные работы здесь учились только младшие классы. А старшие — дистанционно. Стараемся — все для нашего будущего поколения. Вы не представляете, что здесь было еще недавно — голые кирпичные стены.

Фасад школы пока что серый, кирпичный. Но уже скоро он тоже станет ярким, современным. Сейчас же первоочередная задача — начать обучение.

Кстати, наши строители взялись достраивать многие объекты, работы на которых еще при украинской власти были заморожены.

Мобилизация общества

Едем назад, по пока еще разбитым улицам. Вдалеке поднимаются к небу трубы знаменитого комбината имени Ильича, который, к слову, также будут восстанавливать. Проносимся мимо так и замершего навсегда на рельсах трамвая. Сворачиваем на мост, сильно пострадавший от обстрелов, — на одной из полос зияет сквозная пробоина от снаряда. И, что было немыслимо еще пару месяцев назад, даже попадаем в пробку. Перед нами — несколько фур, груженных стройматериалами.

— Тут невооруженным глазом видно, что идет мобилизация всего общества. Многие мои коллеги, сотрудники вызвались сюда ехать добровольно — их никто не заставлял. И, что особенно радует, среди них очень много молодежи, которая хочет принести реальную пользу своей стране. Это очень воодушевляет, — завершает наш разговор Руслан Сагитов. — Несмотря на то что здесь работает много регионов, стараемся жить как одна семья. Строители тоже стараются поддержать жителей Мариуполя. Летом, когда еще были проблемы с электричеством, мы организовывали специальные пункты, где люди могли зарядить гаджеты, раздавали гуманитарную помощь. Понимая проблемы города, мы же осуществляем и вывоз бытового мусора — всего порядка 10,5 тысячи машин.

Крепко пожимаю ему руку на прощание. Впереди дорога до Донецка — около 120 километров. Вновь мимо мелькают обугленные остовы домов, пробитые крыши трибун стадиона «Ильичовец», затянутое паутиной строительных лесов здание театра. Уже на выезде из города взгляд натыкается на вагончик с фастфудом, около которого пьет кофе, прикрывшись от ноябрьской мороси зонтиками, стайка молодых девушек. Надпись на фудтраке гласит: «Мариуполь — российский город. И точка».

СПРАВКА

Мариуполь (от греческого «город Марии») был основан в XVI веке. В разное время носил также названия Адамаха, Павловск и Жданов. Его площадь составляет 244 квадратных километра. Мариуполь — крупный торговый порт и центр металлургии. До начала активных боевых действий в нем проживали около 450 тысяч человек. Сейчас многие жители возвращаются домой. 15 ноября 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю статус «Город воинской славы».

ЦИТАТА

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России:

— Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов. Есть проблема по подключению к сетям, но активно с ней работаем и обращения жителей слышим. Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение 1000 объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе. В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за два года.