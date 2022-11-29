Сохранить внутреннюю гармонию помогут в столичных семейных центрах

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Обиды, страхи и конфликты отнимают внутренние силы, нарушают душевное равновесие. Как специалисты семейных центров помогают восстановить внутреннюю гармонию, рассказывает специалист семейного центра «Сокол» Мария Яковлева.

В семейный центр обратилась Вера. Она живет вместе с мужем Сергеем и его дочерью от первого брака 13-летней Надеждой. Отношения у Веры с девочкой теплые, но не такие доверительные, как ей хотелось бы. Из-за этого женщина постоянно критикует себя, испытывает подавленность и тревогу.

Вера вместе с психологом семейного центра обозначили проблему и стали искать пути ее решения. Специалист порекомендовал женщине завести дневник, куда она будет записывать, а затем анализировать все, что с ней происходит в течение дня. Кроме того, ей посоветовали заняться чем-то новым, что будет поднимать настроение и успокаивать. После консультаций с психологом к Вере вернулась внутренняя гармония: на перестала излишне критиковать себя, стала спокойнее и увереннее.

— По рекомендации психолога я нашла хобби, которое приносит удовольствие и восстанавливает эмоциональный ресурс — танцы. Сначала я занималась одна, но потом мы стали ходить на занятия вместе с Надей. Общее увлечение нас сблизило, — поделилась Вера. На психологических тренингах и консультациях специалисты используют различные техники и методики.

Так, упражнение «Я — молодец» поможет восстановить внутренний баланс и обрести гармонию. Его цель — вспомнить, с чем сегодня удалось успешно справиться, и похвалить себя. Нужно записывать на стикеры свои большие и маленькие достижения. Затем можно наклеить их туда, где они будут наиболее заметны. Психологи рекомендуют повторять это упражнение ежедневно перед сном, а по утрам перечитывать написанное. Таким образом, день будет начинаться с хорошего настроения. В результате человек научится концентрироваться на успехах, спокойно относясь к неудачам.

Еще одно упражнение, которое поможет сохранить душевную гармонию, — «Что за голос?» С его помощью можно научиться договариваться со своим внутренним критиком, который заставляет человека чувствовать себя маленьким, слабым и не заслуживающим успеха. Участнику необходимо задать себе следующие вопросы: В каких ситуациях внутренний критик высказывается особенно часто? Как он обращается ко мне? Хочет ли он мне помочь? Или наоборот? Критику нужно дать имя и нарисовать. Все это поможет понять, что он — лишь часть человека, ему всегда можно противостоять, даже если избавиться от него окончательно не получится.

— Для сохранения внутренней гармонии, в первую очередь, необходимо не игнорировать возникающие проблемы, а постараться устранить их причины. Во-вторых, нужно найти для себя источник успокоения и радости: спорт, рисование или любое другое занятие. Если самостоятельно справиться не получается, лучшим решением будет обратиться к специалистам, — отметила Мария Яковлева.

Если вы утратили внутреннее равновесие и хотите восполнить эмоциональный ресурс, можно обратиться в семейные центры, действующие во всех округах Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.