В проекте «Московское долголетие» открыто более 500 групп по изучению иностранных языков

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В проекте «Московское долголетие» работает более 500 групп по 12 иностранным языкам. Уже около 15 тысяч москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский и другие языки.

Курсы пользуются популярностью у участников. Занятия помогают сохранять и развивать когнитивные функции мозга, что очень важно для жителя современного мегаполиса.

— В проект «Московское долголетие» записалась, как только он стартовал. Изначально я пришла только, чтобы учить языки. Выбрала сразу три группы. Благодаря занятиям чувствую себя молодой, много общаюсь с разными людьми. В свои 50, 60, 70 и даже 90 лет мы снова студенты! — говорит Татьяна Бушуева, которая одновременно изучает английский, китайский и испанский.

Женщина рассказала, что английский сопровождал ее всю жизнь, начиная со школьной скамьи, а убеждение в том, что знания нужно освежать и поддерживать, привели Татьяну в проект «Московское долголетие». В 2020 году из-за введенных ковидных ограничений и приостановки очных занятий, она быстро освоила онлайн-формат и записалась на китайский.

— Я решила учить язык Поднебесной, а потом мне понравилось рисовать иероглифы. Когда наносишь их на лист, развивается мелкая моторика, тренируются внимание и память. А сколько счастья, когда получается сделать все правильно! Теперь мечтаю еще раз поехать в Китай, — говорит участница проекта.

Испанский Татьяна захотела учить после того, как начала ходить на занятия зумбой, где тренировки проходят под песни на этом языке. Теперь каждое занятия танцами приносит ей еще больше радости, ведь тексты становятся понятными. Да и учат язык они вместе с мужем Вячеславом. Он поддерживает суждение жены о том, что сейчас арабский и испанский самые интересные в изучении.

— Английским раньше мы тоже вместе занимались. На китайский не пошел, так как предпочел арабский. Изучение иностранных языков исключительно полезно для мозгов. В китайском и арабском большинство звуков отличаются от европейских, что заставляет мозг работать активнее. Арабский пишется справа налево, так еще и на одном сантиметре можно уместить огромную фразу! — отмечает Вячеслав.

Преподаватель проекта «Московское долголетие» по арабскому Елена Федорова также подтверждает пользу изучения иностранных языков и положительного влияния этого процесса на работу мозга и дыхательной системы:

— При изучении слов из отличной от родной языковой группы, тренируются и создаются новые логические цепочки, а, чтобы правильно произносить слова, даже дышать нужно по-иному, — отмечает Елена.

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником», а также в территориальном центре социального обслуживания своего района или центре госуслуг «Мои документы».