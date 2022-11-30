Проект «Давай ДруЖИТЬ!» помог ребятам из столичных центров для детей-сирот реализовать футбольную мечту

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Воспитанники московских центров содействия семейному воспитанию получили приглашение стать участниками открытия матча Кубка России. Перед началом матча ребята вывели на поле игроков ФК «Динамо» (Москва), которые встречались с командой из Оренбурга. Почувствовать себя причастным к большому спортивному событию, получить заряд положительных эмоций и массу впечатлений мальчишкам, обожающим футбол, помогли благотворительные фонды «Старшие Братья Старшие Сестры» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам» при поддержке ФК «Динамо», Добро Mail.ru и проекта «Давай ДруЖИТЬ!»

Для ребят это стало по-настоящему запоминающимся событием.

— Я просто в восторге! Никогда не думал, что смогу выйти на поле стадиона, да еще и рядом с профессиональными спортсменами! — делится впечатлениями Миша из Центра «Алые паруса».

Артем из «Каховских ромашек» уверен, что этот опыт поможет ему самому еще круче играть в футбол. А воспитанник Центра «Наш дом» Генрих признается, что этот визит на стадион он запомнит на всю жизнь.

— Я не первый раз на матче и не первый раз на стадионе, но вывести игроков команды на поле — это полный восторг! — рассказывает мальчик.

Перед выходом на поле мальчишки переживали едва ли не больше самих игроков.

— Было очень волнительно, когда я шел со своим игроком на поле. С трибуны поле кажется небольшим, но, когда выходишь на него сам, чувствуешь, какое оно огромное! Футболисты очень дружелюбные. Конечно, после таких впечатлений болел за наших вдвое активнее! — вспоминает о событии Вова из Центра «Наш дом».

Праздник спорта оценили не только дети, но и сопровождавшие их взрослые.

— Хочется выразить большую благодарность организаторам! Общение с футболистами очень зарядило наших ребят положительными эмоциями. После торжественного открытия матча мальчишки вернулись в раздевалку под большим впечатлением, — рассказывает инструктор по физической культуре Центра «Каховские ромашки» Наталия Башкатова.

Усилила впечатление ребят победа динамовцев над соперниками со счетом 1:0. Мальчишки еще долго обсуждали сам матч и свои эмоции.

Если вы хотите поучаствовать в проекте «Давай ДруЖИТЬ!» — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, напишите нам на почту: nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.