В столице появится новый спортивный кластер

Загрутдинов Рафик Равилович / Фото: Департамент строительства города Москвы

Одним из самых перспективных районов Москвы внутри МКАД, где идет активное строительство объектов различного назначения, можно назвать Мневниковскую пойму. В 2014 году столичные власти приняли решение о ее развитии, и сейчас ранее депрессивная территория этого острова на северо-западе столицы, который окружен Москвой-рекой, активно развивается. О том, что уже построили и чего ждать в ближайшем будущем, поговорили с руководителем Департамента строительства города Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, как планируется развивать территорию Мневниковской поймы?

— Территория Мневниковской поймы занимает площадь 352 гектара. Проект включения ее в активную жизнь города будет еще одним примером комплексного и продуманного развития неблагоустроенной и депрессивной городской территории. Реализация проекта приведет к созданию нового зеленого кластера и станет точкой притяжения для инвесторов и горожан. Здесь предусматривается создание жилой и деловой застройки, строительство объектов социальной инфраструктуры и парковых зон как за счет городского бюджета, так и частных инвесторов. Кроме этого, здесь будет создано порядка 30 тысяч новых рабочих мест. Проект застройки очень большой, полная реализация его — перспектива на 10–15 лет. Территория будет совершенно цифровизированная: умные светофоры, высокоскоростной интернет, элементы искусственного интеллекта в жилье, зарядки для электромобилей, причал для электрических судов.

— Какие спортивные объекты здесь предстоит построить?

— В рамках комплексного развития территории Мневниковской поймы предусмотрено строительство более полумиллиона «квадратов» спортивной инфраструктуры. Их строительство позволит увеличить количество спортивных секций для жителей столицы и обеспечить эффективную подготовку большего числа спортсменов. Среди них, например, Многофункциональный комплекс общей площадью 20 тысяч квадратных метров, он будет включать в себя три ледовые арены, тренировочные залы, бассейн для восстановления, комнаты физиотерапии, а также комплекс для временного проживания спортсменов.

Идет разработка проекта строительства профессиональной Академии хоккея им. Александра Овечкина. Здесь будет комплекс временного проживания спортсменов, центр восстановления и реабилитации. Еще один интересный объект — это многофункциональный ледовый центр для проведения соревнований по керлингу. Он станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных по этой спортивной дисциплине. Сейчас в городе есть лишь пять крытых площадок для игры в керлинг, что явно недостаточно с учетом растущей популярности этого вида спорта.

Появится также национальный центр для подготовки сборных команд по футболу. Площадь участка составит шесть гектаров и вместит в себя три полноразмерных поля, здание для размещения спортсменов, офис РФС, зал для проведения пресс-конференций, тренажерный зал, кардиозону, восстановительные комплексы. Будет чем заняться любителям водных видов спорта — для них возведут Центр пляжных видов спорта. В нем планируется создать тренировочные площадки, зал для фитнеса и восстановительный центр.

Фото: stroi.mos.ru

— Что планируется сделать в части обновления транспортной инфраструктуры?

— Проектом развития территории поймы предусмотрено обеспечение ее транспортной доступности, в том числе для создаваемой спортивной инфраструктуры. В 2021 году запустили две станции Большой кольцевой линии метро — в апреле в северной части поймы была открыта для пассажиров станция «Мневники», а в декабре в южной части — «Терехово». Большая кольцевая линия позволила обеспечить территорию Мневниковской поймы метро — самым популярным видом городского транспорта. А ввод станций «Мневники» и «Терехово» БКЛ стал важнейшим этапом на пути к реализации масштабного проекта по интеграции поймы в городскую транспортную сеть.

Если говорить о дорожном строительстве, то сейчас проектируется автомобильный мост длиной 315 метров через реку Москву вблизи улицы Новозаводской. Этот объект запланирован в рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде. Он обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.

Также для жителей района предусмотрено строительство автомобильного моста в сторону Филевского парка в створе улицы Мясищева. Его длина составит 232 метра, а ширина — около 30 метров. Для автомобилей планируется четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Также предусмотрены два тротуара: слева — пешеходный, справа — совмещенный с велодорожкой. Этот мост позволит с удобством добираться до метро.

В том месте, где будут проводиться работы, Москва-река является судоходной, поэтому высота подмостовой части составит не менее 10,5 метра, а ширина — 80 метров. Пролетное строение русловой части моста будет построено в виде трехпролетной неразрезной балки. Пролеты сооружения выполнят в стиле «авангард» в одной стилистике с открытой в прошлом году станцией «Мневники», их окрасят в светло-серый цвет, а боковые части и пилоны — в красный. Это цветовое решение будет характерно и для других объектов Мневниковской поймы

В проект строительства улично-дорожной сети входит также возведение эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на ул. Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165. Сооружение позволит интегрировать внутриквартальную дорожную сеть поймы в городскую сеть автомагистралей. Также предусмотрено благоустройство прилегающих территории. В планах возвести две отстойно-разворотные площадки со зданием конечной станции, зарядными станциями для электробусов и три городские парковки.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории поймы составит около 15,8 километра. Она объединит все создаваемые на территории объекты и свяжет их с автомагистралями северо-запада столицы.

— Какая инфраструктура появится для пешеходов и велосипедистов?

— Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки двух велопешеходных мостов. Первый мост длиной 500 метров свяжет Мневниковскую пойму с улицей Островной в районе Крылатское, по нему будет очень удобно добираться до Гребного канала. Рядом с мостом появится современная комфортная набережная со спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками. Еще один велопешеходный мост длиной 400 метров свяжет Мневниковскую пойму с парком «Фили».

— Ранее вы рассказывали, что здесь планируется обновление набережной Москвы-реки. Что будет сделано в рамках реконструкции?

— Да, в следующем году планируем приступить к реконструкции набережной реки Москвы — от Филевского парка до территории театра «Мастерская П. Н. Фоменко» протяженностью шесть километров. Предусмотрено также благоустройство и озеленение на площади более 21 гектара. Сейчас идет разработка проекта, срок реализации проекта — 2026 год.