Действия работодателя при несчастном случае на производстве

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Читатели часто просят разъяснить, в каких случаях наступает несчастный случай на производстве, что должен предпринять работодатель для его расследования, когда составляется акт о несчастном случае на производстве. Фонд социального страхования внес ясность в эти и другие вопросы.



Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Данное определение несчастного случая на производстве содержится в статье 3 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Работодатель в течение суток со дня наступления несчастного случая обязан сообщить о нем в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя. Если с работником произошел тяжелый несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом, то соответствующее извещение работодатель направляет также в государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации, на территории которого произошел несчастный случай, и в другие органы и организации, указанные в статье 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

При наступлении несчастного случая работодатель направляет запрос в медицинскую организацию, куда впервые обратился за медицинской помощью пострадавший в результате несчастного случая, о выдаче медицинского заключения, в котором отражаются характер полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степень их тяжести. Такое заключение выдается медицинской организацией незамедлительно после поступления запроса.

Для расследования несчастного случая работодатель создает комиссию в составе не менее трех человек. При расследовании тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом в состав комиссии включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными — также представители исполнительного органа страховщика по месту регистрации работодателя.

Расследование легкого несчастного случая проводится комиссией в течение трех календарных дней. Расследование тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 календарных дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным, принимается решение о продлении срока расследования.

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве, оформляется акт о несчастном случае на производстве.

Работодатель в течение трех календарных дней после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем. Третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель в течение трех календарных дней после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в территориальный орган страховщика по месту регистрации работодателя.