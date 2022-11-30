Цвет настроения фуксия: звезды шоу-бизнеса демонстрируют тренды в зимних нарядах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На открытие главного катка столицы на Красной площади вечером 28 ноября пришел почти весь шоу-бизнес. Звезды щеголяли в ярких пуховиках и модных зимних аксессуарах. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом разбиралась, что нам предлагают носить артисты этой зимой.

— В этом сезоне можно смело делать акцент на цвете, — рассказала стилист Дарья Тараканова. — Если вы посмотрите фотографии наших звезд, то увидите четкую тенденцию — в образах есть акцент на сочетании цветов, на монохромность. Не обязательно покупать пуховик «вырви глаз», как у Филиппа Киркорова, цвета фуксии (очень яркий розовый. — «ВМ»), можно выбрать цвет спокойнее — например, глубокий зеленый.

Все лучшее сразу

Поп-король Филипп Киркоров любит эпатировать публику и решил выглядеть как новогодняя елка: гигантский розовый пуховик, супермодная в этом сезоне красная шапка с кисточками. От такого сочетания, конечно, рябит в глазах, и повторять такое в обычной жизни не стоит. Лучше выбирать цвета поспокойнее.

Грамотный акцент

Фигуристка Татьяна Навка и на лед оделась стильно, сочетая белый пуховик, зеленый теплый костюм и аксессуары такого же цвета — ничего лишнего, а смотрится на 100 баллов.

Выделяем талию

Жасмин выбрала простой силуэт оранжевого пуховика. При этом она грамотно подчеркнула линию талии поясной сумочкой. Получилось по-зимнему, но очень женственно.

Такой разный синий

Ведущий Андрей Малахов с предпринимателем Михаилом Куснировичем нарядились в синие оттенки. Малахов нашел глубокий цвет классического пуховика, а Куснирович образ сделал более юмористичным, использовав аксессуары.

Тепло ли тебе, девица?

Актриса Алика Смехова вслед за Киркоровым решила использовать розовый цвет в образе и пришла в теплой удлиненной шубке. Аксессуары, в отличие от Филиппа, выбрала спокойного серо-бежевого цвета. Так образ смотрится гораздо гармоничнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Тараканова, стилист:

— Из моделей обратите внимание на большие дутые пуховики, которые смотрятся почти как одеяло. Также в моде большие капюшоны и высокие воротники. Присмотритесь и к шубкам из искусственного и натурального меха — любой длины и фасона. Также смело делайте акцент на аксессуарах: необычных шарфах, шапках, перчатках, сумках.