Актриса Ирина Старшенбаум: Российские таланты нужны во всем мире

Фото: Предоставлено кинокомпанией «Вольга»

На киноэкраны вышел фильм «Сестры» — российский мистико-психологический триллер о домашнем насилии, одну из главных ролей в котором сыграла Ирина Старшенбаум.

— Ирина, фильм смотрится на одном дыхании. Как сложилось ваше сотрудничество с его создателями?

— Мы с Иваном Петуховым (режиссером фильма «Сестры». — «ВМ») уже работали вместе. Несколько лет назад он снимал короткий метр под названием «Нет». Это была такая милая романтическая история про пару, где парень (Александр Паль) делает предложение девушке, моей героине, а она отвечает ему «нет».

А до этого у Вани была еще одна очаровательная короткометражка «Подарок», у него снималась Ума Турман в главной роли… А через пять лет я получаю сценарий фильма «Сестры». Я обрадовалась, потому что в основном снимаюсь в драматических картинах, а тут думаю: наконец-то будет что-то нежное, легкое, я отдохну душой. Открываю презентацию и понимаю, что передо мной абсолютный вызов.

Я не сразу приняла решение сниматься, поскольку поняла, что роль требует большой ответственности, работы в полную силу, надо сделать это очень хорошо. Но в итоге сказала Ване: давай сделаем это.

— Начало фильма интригующее: интересная анимация, женский голос читает стихи. Зрителя сразу вводят в атмосферу страшной сказки.

— Ваня Петухов вообще меня поразил тем, насколько он детально продумывает каждый момент, он художник дотошный в хорошем смысле. В целом фильм получился не только художественный, но еще и очень «терапевтичный». Очень органично встроены в ткань повествования психологические термины «агрессор», «жертва», «спасатель». Показано, как работают социальные механизмы: как общество реагирует на человека, пережившего насилие в семье. Получилась в самом деле «страшная сказка» для взрослых людей — именно языком сказки доступнее всего можно рассказать о такой острой проблеме большому количеству людей. Плюс ко всему жанр хоррора (мистического триллера) — один из самых популярных у российской молодежи.

— При этом ваша героиня — очень реалистичный персонаж. Ее жизнь постоянно в опасности. По подсчету ООН, в 2021 году каждый час в среднем более пяти женщин или девочек становились жертвами убийства со стороны одного из членов их семьи.

— Недавно я узнала, что за два года пандемии 71 процент убийств женщин в России произошел в семье. Мы постарались представить конфликт в этой семье максимально реалистичным.

Это среднестатистическая семья, которая живет в городе Новокузнецке. Женщина пытается зарабатывать на жизнь. Она делает торты, стараясь создать себе ка кую-то автономность, личное пространство, чтобы отвлекаться и как-то выживать. Такие истории происходят во многих семьях — прямо сейчас. Множество женщин по вполне объективным причинам не могут сбежать от своих мучителей. И именно это сходство с реальностью делает нашу сказку еще страшнее.

Многие не подозревают, что такие семьи есть рядом с ними. Мы живем в своих «пузырях», ходим к психотерапевтам, «контейнируем» свои чувства, у нас есть возможность развиваться. Но нельзя забывать о том, что есть огромное количество людей, которым совсем не до этого.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— В голливудском фильме «Газовый свет» 1944 года жену от мужа-тирана спасает добрый полицейский. Современные российские киногероини все чаще спасаются сами.

— Понятие «русская женщина» меня восхищает, наши женщины всегда были сильными. Работали наравне с мужчинами, получали равную зарплату и не боялись ничего. После войны взваливали на себя семью и вообще все тяготы жизни. Наш фильм тоже про эту мощную природу русской женщины, которая умеет найти в себе силы для выживания даже в самой критической ситуации. К сожалению, в России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Хотя я сейчас снималась в Италии, и продюсер фильма рассказала, что в Италии есть такой закон, но, к сожалению, часто он не работает. «Такие фильмы, как «Сестры», нам тоже нужны», — сказала она.

— А вы сталкивались в Италии с русофобией?

— Во-первых, итальянцы довольно похожи на русских. Во-вторых, я работала с англичанами, это английский фильм. У нас сложился мультикультурный коллектив: и итальянцы, и британцы, и евреи, и я — русская. Конечно, адекватных людей подавляющее большинство.

Ни одного случая русофобии я не встречала. Люди понимают, что культура отмены по отношению к России — глупость. Искусство отменить невозможно. Талантливые россияне нужны будут всегда, они незаменимы. Российские профессионалы продолжают работать на международных рынках. Нельзя и спортсменам запрещать участие в соревнованиях. Такая «стерильность» лишает людей развития, превращает в роботов.

ДОСЬЕ

Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Окончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, факультет «Медиабизнес и связи с общественностью».

Параллельно закончила курсы «Психология средствами театра» в Московском университете психологии и педагогики. Всероссийская известность к актрисе пришла в 2017 году, после съемок в фильме Федора Бондарчука «Притяжение»

СЮЖЕТ

Молодая мать и жена Анна (Ирина Старшенбаум) регулярно терпит жестокие побои от мужа Андрея (Никита Ефремов). Агрессия Андрея нарастает, он начинает срываться даже на ребенке. Оказавшись в безвыходном положении, Анна получает послание от неких потусторонних сил — о том, что проблему с «домашним боксером» можно уладить. Вопрос только в том, готова ли героиня пойти до конца.

Фото: Из личного архива Ирины Старшенбаум

Советуется с дедушкой

Отец актрисы, Владимир Геннадьевич Старшенбаум, — кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт. Дед, Геннадий Владимирович, — также прославленный врач. Ирина признается, что унаследовала от предков интерес к тайнам человеческой психики: «Я интересуюсь психологией, мне с детства близок такой формат подхода к жизни: не уходить от проблемы, а анализировать ее.

У меня очень многое и от дедушки. Я люблю с ним поговорить, обсудить роль. Вообще, актерская работа — это каждый раз большое исследование человеческой души, в том числе — своей собственной».

Работа с Никитой Ефремовым

Актер выступил в «Сестрах» в необычном амплуа: сыграл мужа-тирана. Ирина тепло отзывается о коллеге: «Я Никиту очень уважаю как артиста и как человека. То, что он взял на себя ответственность за такую — сложную и не самую приятную — роль, говорит о том, что он умеет работать со своей душой».

Быть только актрисой

На вопрос о том, какой будет ее жизнь лет через 10, актриса отвечает: «Я бы хотела быть актрисой, но чтобы было больше времени играть в театре, сниматься — в том числе в самом прекрасном российском кино, ну и продюсировать».

Отметила 30-летие

Первый «серьезный» юбилей актриса встретила в этом году с оптимизмом: «Я чувствую, что у меня только все началось. Ну и я физически почувствовала этот возраст, стала ложиться спать до полуночи (смеется), стала вести «взрослый» образ жизни: хочется не терять времени даром. Ни на какие пустые разговоры, встречи, фильмы. Есть время только на то, что я люблю.

И еще одно чувство, связанное с тридцатилетием: ты понимаешь, что можешь сама построить свою жизнь, созидать ее так, как тебе хочется, ничего не разрушая. Теперь я это умею».

Самый трудный фильм

Роль Анны в «Сестрах» Ирина считает самой трудной в карьере. На экране она проживает целый спектр мучительных эмоций. «Я благодарна фильму за то, что он позволил мне выразить все мои собственные тяжелые чувства, связанные с нынешними трудными временами», — отмечает актриса.