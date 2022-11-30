С любимыми не расстаемся: история полувековой любви Салаховых

Нелля Хасяновна и Хайдар Кафиатуллович / Фото: Из личного архива

В столице проживают несколько тысяч пар, перешагнувших полувековой юбилей совместной жизни. Среди них и семья Салаховых. Свою Золотую свадьбу они отметили шесть лет назад — 25 февраля 2016 года. Золотая свадьба — важная веха в жизни семьи. Сегодня героями рубрики «Не семья, а золото» стали Нелля Хасяновна и Хайдар Кафиатуллович Салаховы, которые в этом году отметили 56 лет совместной жизни. Они познакомились в 1965 году и с того момента не расставались.

— Это был необычайно теплый для конца августа день. Мы с товарищем гуляли в Измайловском парке. В нем всегда собиралось много молодежи. В толпе я увидел девушку. Теплые чувства возникли сразу, — вспоминает Хайдар Кафиатуллович. — Подошел познакомиться. Красивое, необычное, журчащее имя Нелля и тихий голос покорили мое сердце. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Она не хотела оставлять домашний номер телефона. А я очень боялся, что больше ее никогда не увижу. Но номер она все-таки оставила, и на следующий день я позвонил.

На тот момент Хайдару Кафиатулловичу было 24 года. Он работал на одной из московских строек.

— Я с нетерпением ждала своего 21-летия. Шла по парку и радостно обсуждала грядущее событие с сестрой Розой. Неожиданно ко мне подошел познакомиться Хайдар. Если честно, то он мне не особо понравился, но его настойчивость не оставила никаких шансов, — улыбается супруга.

Спустя некоторое время молодые люди начали встречаться. Как вспоминает Нелля Хасяновна, к ней тогда сватались несколько человек. Был среди них и один молодой дипломат. Но она уже полюбила Хайдара.

— Моей семье Хайдар не нравился. Но я чувствовала, что он — добрый человек.

Вскоре он пришел к моим родителям просить разрешения на брак. Они согласились. 25 февраля 1966 года мы сыграли свадьбу. Тогда Хайдар сказал мне: «Ты ни разу не пожалеешь о том, что вышла за меня замуж». Свое слово он сдержал, — говорит Нелля Хасяновна.

25 февраля 1966 года. Рождение семьи Салаховых / Фото: Из личного архива

Торжество прошло во Дворце бракосочетания № 1. После него молодожены поехали обустраивать новый дом — по счастливой случайности они переехали в общежитие, располагавшееся напротив Измайловского парка. Но начало семейной жизни было непростым. Денег не хватало, Хайдар крутился сразу на нескольких работах.

Спустя полтора года в семье появился первенец — сын Эльдар. Салаховы приобрели кооперативную квартиру в новом районе Теплый Стан. Там и родилась их долгожданная дочка Диана.

— Хайдар у меня настоящий трудоголик — даже когда устроился на хорошую работу, рвался брать дополнительные смены. Я всегда отговаривала — хотела, чтобы он больше времени проводил с семьей. Мы жили очень хорошо. Зимой любили все вместе кататься на лыжах. Очень гордились, когда сын поступил в МГУ. А Дианка очень привязана ко мне, поэтому мы с ней были практически неразлучны: ходили в гости, в магазины, в парки. Я ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей, и ни капли не жалею об этом, — рассказывает Нелля Хасяновна.

Диана — уже и сама мама двоих детей. Бабушка Нелля и дедушка Хайдар во внуках души не чают. С момента их появления они все свободное время посвящали новому поколению.

Так вышло, что большая семья Салаховых всегда жила вместе — в одном доме в соседних подъездах. Поэтому с детьми и внуками Нелля Хасяновна и Хайдар Кафиатуллович видятся каждый день. Теперь супруги мечтают о правнуках: так хочется снова подержать малыша на руках, погулять с коляской в парке возле дома.