«Елка желаний» поможет детям из малоимущих семей осуществить заветные мечты

Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Банком еды «Русь» запускает традиционный предновогодний проект «Елка желаний».

В рамках социальной акции более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году. В ней могут принять участие все желающие, которые придут в магазины торговой сети за покупками и захотят исполнить заветные мечты детишек. Акция проводится до 20 декабря 2022 года в Барнауле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени. Масштабная благотворительная акция «Елка желаний» проходит в 175 магазинах торговой сети Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Липецка, Новосибирска, Омска, Кемерова, Барнаула и Тюмени. В этих магазинах уже установлены новогодние елки, украшенные разноцветными новогодними открытками. В каждую такую открытку вложено письмо ребенка Деду Морозу с его самым заветным желанием. Для исполнения этого новогоднего желания каждому гостю магазина достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке и купить указанный там подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие пожелания. Приобретенные товары нужно передать сотрудникам магазинов торговой сети, которые участвуют в акции. К сотрудникам магазинов торговой сети можно также обращаться по всем вопросам, возникающим в рамках акции «Елка желаний», они подробно на них ответят. Все собранные подарки будут вручены детям, подопечным Банка еды «Русь».

— В преддверии Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно ждут волшебства дети. И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребенка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию «Елка желаний» и очень рады тому, что каждый год к ней присоединяется множество людей. Участвуя в благотворительной акции, все вместе мы делаем важное и доброе дело, — отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.