Оставив вражду позади. Футбольные болельщики из разных группировок объединились ради победы над нацизмом

Фанат ярославского «Шинника» Дмитрий Волоконский участвует в спецоперации в составе фанатского объединения «Эспаньола» / Фото: Станислав Орлов / Вечерняя Москва

Специальная военная операция на Украине дала толчок к развитию необычных тенденций в обществе. Теперь даже вчерашние заклятые враги из соперничающих футбольных группировок объединились в боевые батальоны, чтобы помочь ребятам, сражающимся против националистов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем занимаются на фронте бывшие хулиганы и как им удается избежать распрей внутри отрядов.

Спецоперация затронула абсолютно всех: и жителей Донбасса, и граждан большой России... Это тот случай, когда люди разных социальных положений, веры, взглядов объединились в одно целое, чтобы остановить национализм. В частности, эта тенденция затронула группировки футбольных фанатов, которые еще вчера дрались между собой в подворотнях, а теперь «скованы одной цепью». Ведь у всех них теперь есть единая цель — победить. Спецоперация стала поводом переосмыслить свою жизнь и сделать правильный выбор.

Луганский раскол

Фанатские группировки начали участвовать в боевых действиях давно: уже почти девять лет назад. После смены власти на Украине в 2014 году, объявления независимости территорий ЛНР и ДНР болельщики луганских «Зари» и «Коммунальника» разделились на два лагеря. Часть из них вступила в ряды ВСУ и начала воевать против своих семей, вчерашних друзей. А другая часть объединилась против бывшей страны, которая предала своих граждан и, по сути, подписала им смертный приговор, запустив бомбы на территории республик.

Один из таких защитников Донбасса — Петр Кулешов. Он родился и вырос в Донецке. В 2014 году Петр одним из первых вступил в отряды добровольцев, которые организовали фанаты «Зари».

— Когда начались бомбежки, мы не могли поверить, что наше государство так легко может предать нас и бросить, как маленьких котят на морозе. Многие ребята из нашей фанатской группировки «Зорький», с кем мы раньше рука об руку ходили на все матчи клуба, были на всех выездах, просто бросили нас и перешли на сторону «богатого убийцы» (Петра Порошенко, президента Украины с 2014 по 2019 год. — «ВМ»). Они ко мне приходили, говорили: «Давай без обид, жизнь нам дороже». Многих из этих людей я знал с самого детства. Они переехали в Киев, перевезли туда свои семьи, а некоторые и вовсе пошли воевать на стороне ВСУ и убивать своих бывших товарищей, — рассказывает Петр Кулешов.

Сам он солдат с большим боевым опытом за плечами. Петр был бойцом спецназа, до 2014 года служил в ВСУ.

— Я воевал в Грузии, в Ливане. Общий срок службы — шесть лет. Многому научился за это время, поэтому в 2014 году я не раздумывал, идти мне добровольцем или нет. Ответ был очевиден, — говорит Кулешов. — В первый год боевых действий на фронт отправились около 100 футбольных фанатов, сейчас их там уже более 1000. Многие из моих друзей, которые стали ополченцами, тоже бывшие военнослужащие ВСУ. Они знают, какими способами воюют зомбированные солдаты с Украины. Те действуют подло: вешают растяжки на каждом шагу, вербуют угрозами, проводят ночные вылазки, минируют жилые дома. Эти знания помогли нам. Нас практически не нужно было обучать. Мы сразу пошли в бой и стали достигать некоторых успехов — отбивали от националистов населенные пункты под Горловкой. Некоторые мои товарищи, к сожалению, погибли, но память о них всегда с нами.

Петр Кулешов успешно участвовал в боевых действиях до 2019 года. А потом он был дважды тяжело ранен.

— Врачи еле вытащили с того света, запретили снова идти в бой. Поэтому мне пришлось искать себе другое занятие. Сейчас я организовываю сборы гуманитарной помощи, встречаюсь с ребятами, которые еще воюют, стараюсь их морально поддерживать. Надеюсь на нашу общую победу и свержение террористов, которые сейчас захватили власть на Украине, — заключает Петр Кулешов.

Обещали убить семью

В 2014 году на фронте начали сражаться и фанаты крупных футбольных клубов Донецка — «Шахтер», «Металлург» и «Олимпик». Они тоже начали свою боевую деятельность в 2014 году. Один из бойцов донецкого фанатского объединения — Иван Куляк. Он лейтенант, служил в пехоте семь лет. В боевой отряд Иван вступил спустя несколько недель после начала боевых действий.

— На самом деле, многие из нас, и я в их числе, не могли поверить в происходящее. Это был какой-то шок. Мы сидели по домам и надеялись, что это просто страшный сон и скоро все закончится, встанет на свои места. Но этого не случилось. Только снаряды стали ложиться все более плотно. Тогда стало понятно, что сидеть и ждать нельзя. Я вступил в отряд, решил отстаивать родной Донецк до конца, — рассказывает Иван Куляк.

Изначально батальон состоял лишь из фанатов «Шахтера», поэтому он и получил соответствующее название. Идейные противники в сфере спорта — болельщики «Металлурга» и «Олимпика » — присоединились к ним несколькими месяцами позднее.

— Где-то к концу 2014 года ребята из других «фирм» (фанатские организации. — «ВМ») Донецка начали приходить к нам. Кто уже служил, сразу шел на передовую, других обучали. Всего набралось примерно 500 человек из разных, раньше враждовавших между собой фанатских объединений. Но все мы шли в бой не за свои команды, а за родную землю, свои семьи, — добавляет Иван Куляк.

По его словам, такие же процессы происходили и по другую сторону фронта. Многие украинские фанатские группировки тоже вступили в бой, но на стороне ВСУ. Они не только стреляли по бывшей родине из крупнокалиберного оружия, но и пытались вербовать ополченцев из донецких клубов.

— Их заманивали деньгами. Обещали несметные богатства. Еще говорили, что в случае отказа убьют всю семью. Другие действовали более современно: предлагали вознаграждение за координаты, где стоит группа ополченцев, или вовсе просили самому подорвать своих товарищей, — вспоминает Иван Куляк. — Но все, кто соглашался, плохо заканчивали. Их либо сразу после выполнения задания убивали, либо отправляли на войну, как пушечное мясо. Причем, как мы знаем, предварительно наших ребят накачивали какими-то препаратами, чтобы те не понимали, что происходит вокруг.

Сейчас донецкие и луганские фанаты стали почти профессиональными военными. В основном они внедряются в ряды противника и рассекречивают данные о местоположении укронацистских группировок и наемников. Футбольные фанаты Донбасса до сих пор продолжают действовать в зоне СВО и помогают восстанавливать мир на родной земле.

Они нам не чужие

Однако болельщики из Донецка и Луганска — не единственные футбольные фанаты, которые взяли в руки оружие и стали сражаться против украинских националистов. После объявления специальной военной операции 24 февраля 2022 года к ним примкнули и ребята из России.

На Донбасс добровольцами отправились болельщики ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и других российских футбольных клубов. Они забыли о старых перепалках, объединились в один батальон «Эспаньола» и начали помогать ополченцам на фронте. «Фанатура», как называют себя бойцы этой группы, сейчас делает одно общее дело — борется с нацистским режимом, установившимся на Украине.

— Боевая часть отряда — это люди, которые имеют военный опыт или проходили службу в армии. Они после короткого обучающего курса непосредственно сражаются в зоне проведения спецоперации, — рассказывает лидер и основатель батальона «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной «Испанец»). — Из российских фанатов формируют небольшие пехотные разведывательно-штурмовые группы или направляют их на саперно-инженерные работы. На базе отряда «Восток» новоприбывшие тренируются стрелять из автоматического и крупнокалиберного оружия, обучаются саперному делу, проводят разведывательные и боевые полеты БПЛА, оттачивают тактическую подготовку. И так каждый день с утра до вечера.

В батальоне «Эспаньола» объединились болельщики из разных городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Волгограда, Твери и многих других.

— Несмотря на то, что на гражданке мы поддерживаем разные клубы, распрей внутри батальона удается избегать. Враждующих из «Эспаньолы » исключают. Любой конфликт внутри оценивается как профнепригодность. С такими людьми я сразу прощаюсь. Если они на тупом обезьяньем уровне позволяют себе распри, то нет смысла дальше взаимодействовать — в решающий момент они подведут. Нам нужны только те, кто может контролировать себя и способен здраво мыслить, — объясняет Станислав Орлов.

По его словам, российские футбольные фанаты, которые приехали участвовать в спецоперации, весьма мотивированы и закалены долгим противостоянием друг с другом.

— В околофутбольном движении шуток и гротеска нет, это жесткая, если не сказать жестокая, субкультура с высокой дисциплиной и своеобразной боевой подготовкой. То, что эти люди, настоящие враги на гражданке, объединились в одно подразделение — настоящая сенсация, — говорит Станислав Орлов. — Моя цель — стянуть всех околофутбольных ребят в одну структуру. Мы с детства друг друга знаем, понимаем, кто на что способен.

Фанаты, которые по тем или иным причинам не могут идти на фронт, тоже не сидят в стороне. Они собирают гуманитарную помощь для своих товарищей и других солдат. Один из таких людей — Георгий Хворов. Он организовывает акции по сбору всего необходимого для фронтовиков каждый месяц.

— Я и сам хотел бы бок о бок биться с ребятами из «Эспаньолы» против «укропов», но по состоянию здоровья не годен, — говорит Георгий Хворов. — Но не мог я оставаться в стороне, нужно было найти себе хоть какое-то применение. Много моих друзей сейчас защищают нашу родину. Надо им помогать. Да и те люди, которые находятся под обстрелами сумасшедшего украинского правительства, тоже уже стали мне родными. Только представьте, что они пережили. Поэтому делаю все возможное, чтобы хоть как-то им помочь.

Сейчас Георгий покупает все, что нужно нашим ребятам на фронте: медикаменты, одежду, предметы личной гигиены.

— Мне помогают многие неравнодушные люди. Они тоже покупают какие-то вещи, передают мне. Каждый месяц мы в среднем собираем около одной тонны гуманитарного груза и отправляем на Донбасс, — отмечает Георгий Хворов.

Сейчас на Донбасс продолжают стягиваться представители разных фанатских «фирм» из разных регионов России. Все они идут воевать добровольно, руководствуясь лишь зовом сердца, совести и разума. А неизменным девизом и главным слоганом бойцов «Эспаньолы» остается фраза: «Так победим!» Она означает, что выиграть в этом беспощадном жестоком конфликте можно лишь объединившись, когда один за всех и все за одного.

Неочевидная суть вчерашних хулиганов

Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков:

— После того как полиция стала жестко пресекать драки на стадионе и улицах в дни проведения матчей, футбольные хулиганы, или околофутбольщики, нашли применение боевому опыту в легальном поле. Некоторые участвуют в специальных турнирах по боксу и смешанным единоборствам, другие толкаются на травяных полях, играя в фанатских турнирах по регби. Конфликт на Украине открыл новые возможности для тех, кому не надо объяснять смысл слов «строй» и «фланг».

Ребята делают правильные вещи. Они помогают России отстаивать свои территории, защищать людей, которые находятся под постоянными обстрелами. Организация, которую демонстрируют вчерашние болельщики, заслуживает похвалы. Это не просто сборище людей, которые падают под пулями, как пушечное мясо. Это обученные, натренированные солдаты, которые могут дать отпор даже самым подготовленным наемникам.

Стоит отметить, что многие забыли былую вражду и занялись общим нужным делом. Наверное, многим другим фанатским объединениям стоит брать пример и тоже организовывать свои отряды. Все это возможно, примеры есть, главное — захотеть. Ребята сражаются и за тех, кто находится на Донбассе, в Херсонской, Запорожской областях. Они воюют за всех нас. Это необходимость, которую взяли на себя фанатские объединения, раньше считавшиеся «инородными телами» в обществе. Хулиганы, нарушители спокойствия теперь прикрывают тех, кто раньше их недолюбливал. В этом и суть «фратрий», «фирм» и всего того, что связывает болельщиков. Они понимают, что только вместе они сила, которую невозможно сломить. В этом проявляется дух и мощь околофутбольщиков. В нужный момент они могут объединиться ради общей победы.

КСТАТИ

Батальон «Эспаньола» действует на базе бригады «Восток» — тактического формирования Народной милиции ДНР. Шеврон «Востока» представляет собой щит с вертикальными полосками цветов георгиевской ленты (три черные и две оранжевые). В середине белый круг с изображением золотого Георгия Победоносца — всадника, пронзающего копьем змея. Выше круга — надпись «БАТАЛЬОН» черными буквами с белым контуром, ниже — надпись «ВОСТОК». Бригада участвовала в боях за Ясиноватую, Пантелеймоновку, Мариуполь. Численность «Востока», по разным данным, от 1000 до 2500 бойцов. Первый командир бригады — Александр Ходаковский. Раньше он командовал спецподразделением «Альфа» Донецкой области (ныне ДНР).

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