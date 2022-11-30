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Приметы и советы

Солдат обеспечивают самым современным оружием

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Солдат обеспечивают самым современным оружием
Калининградская область, полигон «Павенково». Мобилизованный военнослужащий проводит визуальное наведение перед боевыми стрельбами из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» / Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что наши солдаты тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации.

Он уточнил, что речь прежде всего идет о работе разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотники.

— Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии, — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, ведомство привлекло более трех тысяч инструкторов для обучения мобилизованных. Для этих целей задействованы свыше 100 полигонов, около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов средств ПВО, артиллерийских систем, комплексов БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

— Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений, — добавил Шойгу. — Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника, — заключил Сергей Шойгу.

Тем временем российская армия делает успехи в ДНР. Наши солдаты освободили поселок Курдюмовка. Сейчас там идет зачистка. А еще наши подразделения продвигаются в районе Дзержинска.

Союзные силы улучшают позиции и в Марьинке.

— О массовой эвакуации гражданского населения из населенного пункта речи не идет. Это станет возможным только после полного освобождения Марьинки, — отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сложной остается обстановка в ЛНР. В районе Сватова и Кременной националисты ежедневно пытаются прорвать оборону союзных сил.

— Обстановка действительно сложная, напряженная, но полностью контролируемая нашими войсками. Все попытки прорыва для украинских военных заканчиваются колоссальными потерями, — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Кроме того, в районе Кременной бойцы спецподразделения «Ахмат» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям им удалось полностью разгромить вражеский отряд, — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Несмотря на сложности на фронте, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Попасную, разрушенную в ходе боев, частично восстановят, чтобы запустить в полном объеме железнодорожную станцию.

— И там у нас стоит западная фильтровальная станция для подачи воды, — отметил Пасечник.

А Польша тем временем хочет провести референдумы на Западной Украине и присоединить к себе Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области.

— Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, — заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. — Главной основой таких притязаний польские власти считают Волынскую резню 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению экспертов, неопровержимо доказывает причастность Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* к геноциду польского народа.

*— Запрещены на территории РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

— Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима. Продолжена линия НАТО, которая была взята после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, на обеление киевского режима и, соответственно, демонизацию России ради оправдания востребованности Североатлантического альянса.

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