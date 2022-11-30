Издательский Совет выбрал лучшие духовные книги

Круглый стол от церковных книгах / Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве подвели итоги 17‑го конкурса «Просвещение через книгу». Заместитель председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров) рассказал про его итоги.

Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию вокруг, полученными результатами жюри осталось довольно.

— На конкурс заявилось 159 участников — это довольно представительно в наше время. География была представлена различными регионами России, Белоруссией, Казахстаном и Польшей, — сказал отец Макарий.

Он отметил, что главная задача конкурса — это обратить внимание на наиболее значимые издания и рассказать о них как можно более широкому кругу читателей.

— Все же тиражность книг никогда не была для нас важным фактором. Главнее становится вклад в представление культурного ландшафта нашего современного Отечества, — сказал иеромонах.

Он отметил, что в номинации «Лучшие художественные произведения» в этом году были отмечены поэтические сборники.

— Первое место взяла книга «Добрым людям на услышанье. Поморские рассказы. Былины. Дневники» известного писателя Бориса Шергина, — уточнил отец Макарий.

Иеромонах рассказал и о последних нововведениях конкурса.

— Раньше у нас была ключевая номинация «Лучшее духовно-просветительское издание». Обычно в ней собиралось до 50 участников, и среди них была весьма острая конкуренция. Но после того как мы ввели новую номинацию «Лучшая публицистическая книга», эти две группы разделились где-то по 25 изданий в каждой. В новой номинации надо отметить автора Слободана Стойичевича с его произведением «Гибридная война против Сербской Православной Церкви». Вопросы, которые в нем поднимаются, очень актуальны для нас сейчас, — сказал отец Макарий.

Первое место в номинации заняло «Сталинградское Евангелие архимандрита Кирилла (Павлова)», посвященное биографии известного духовника. «Лучшей духовно-патриотической книгой» стало произведение Дмитрия Шеварова «До свидания, мальчики».

— В конкурсе мы не избегаем острых тем и актуальной повестки. Но принципы объективности, исторической правды — лежат и будут лежать в его основе, — сказал иеромонах — Я уверен, что в ближайшее время мы увидим рост отечественной оригинальной литературы, которая заменит на полках иностранную.