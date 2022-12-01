Столичные соцслужбы и некоммерческие организации помогают бездомным людям

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки помогает тем, кто по разным причинам оказался без крыши над головой. Здесь можно переночевать, помыться, поесть, получить одежду. Сотрудники центра помогают подопечным найти родных, восстановить документы, иногородним — добраться до дома. Центр также сотрудничает с профильными некоммерческими организациями, которые адресно поддерживают бездомных людей в их желании вернуться к нормальной жизни.

Человек, оставшийся на улице, быстро теряет навыки самообслуживания. В первую очередь это касается гигиены и внешнего вида. Поначалу отсутствие возможности помыться и сменить одежду доставляет неудобство, но со временем чувства притупляются, и бездомный перестает это замечать. Потеря социально-бытовых навыков — важный симптом, который говорит о деформации психики. Эта задача требует комплексного решения и один из ее этапов — возрождение навыка ухода за собой.

— Все очень индивидуально. Многое зависит от того, как человек попал на улицу. Если его мучает такое положение дел, он быстрее возвращается к социально-бытовым нормам. Если он привык и давно бродяжничает, восстановить навыки гораздо сложнее. Зачастую таким людям очень трудно поддерживать себя в порядке, в чистоте. Они не хотят менять грязную одежду, делают это, когда на них обращают внимание социальные работники и другие наши подопечные, — делится наблюдениями заведующая отделением социальной помощи Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки Ольга Плахина.

Помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, становится эффективнее, когда объединяются усилия государства и общества. За более чем четверть века работы у центра социальной адаптации появилось немало партнеров среди профильных некоммерческих организаций. Центр сотрудничает с благотворительными фондами «САМЮ Сосьяль Москва», «Старость в радость», «С миру по нитке» и многими другими.

С одной из таких организаций, Благотворительным фондом Регины Юрьевой, Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки сотрудничает не первый год. Сначала фонд помогал с продуктами питания и средствами первой необходимости, предоставлял подопечным центра сезонную одежду и обувь, средства для гигиены и ухода за лежачими больными. В 2021 году фонд стал одним из победителей конкурса грантов «Москва — добрый город», организованного столичным Департаментом труда и соцзащиты. Благодаря грантовой поддержке на территории центра социальной адаптации был реализован проект «Добрый барбершоп» — парикмахерская, где бездомные люди могут бесплатно постричься и сделать маникюр.

— Обычно мы не задумываемся о том, что даже самый элементарный уход за собой для человека, попавшего в трудные жизненные обстоятельства, целая проблема. Притом, что опрятный внешний вид важен для бездомного также, как и для любого другого человека. Это позволяет не чувствовать себя отвергнутым обществом и в том числе дает возможность презентовать себя на собеседовании при устройстве на работу. Сегодня «Добрый барбершоп» — единственная полноценная, работающая с соблюдением всех норм и правил стационарная парикмахерская для бездомных в Москве, — рассказывает Регина Юрьева.

С начала этого года услугами бесплатной парикмахерской на Иловайской подопечные ЦСА воспользовались более двух тысяч раз. «Добрый барбершоп» пользуется популярностью у мужчин и женщин разного возраста. Кроме стрижки клиентам доступны услуги маникюра и окрашивания волос.

Проект уникален еще и тем, что помогает людям с трудоустройством. Например, одна из сотрудниц «Доброго барбершопа», парикмахер Светлана — бывшая заключенная. Выйдя из мест лишения свободы, она обратилась в центр социальной адаптации за помощью — ей негде было жить и нужна была работа. Когда о ситуации узнали в фонде Регины Юрьевой, женщине предложили место парикмахера в «Добром барбершопе».

— Для меня это была работа мечты. И даже больше, чем работа. Когда я смотрю на подопечных центра и вижу, как они пытаются проявить себя в творчестве, как стремятся к лучшей жизни, для меня это пример стойкости. После всего, что произошло со мной, мне хочется помочь тем, кто находится в еще худшей ситуации, чем та, в которой была я, — делится Светлана.

Таким образом, «Добрый барбершоп» решает сразу несколько социальных задач: помощь в уходе за внешностью и приучение к гигиене бездомных граждан, их профориентация и трудоустройство. Такие проекты очень важны в деле возвращения подопечных к нормальной жизни, и Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки стремится сделать все возможное, чтобы эта практика расширялась.

Не отворачивайтесь от бездомных людей, ведь причины, по которым они оказались без крыши над головой, могут быть разные. Если вам кажется, что человек попал в трудную ситуацию и нуждается в поддержке, вы можете рассказать ему о центре или позвонить в диспетчерскую службу «Социального патруля» по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.